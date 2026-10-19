Locul misterios din Bihor unde au fost găsite oase de urși de cavernă! Ce pot vedea turiștii în interior

România ascunde locuri spectaculoase care nu apar întotdeauna pe lista celor mai populare destinații turistice, iar unul dintre ele se află în județul Bihor, în Munții Pădurea Craiului. Peștera Meziad, o adevărată catedrală subterană, îi întâmpină pe vizitatori cu un portal monumental, galerii care ating înălțimi impresionante și o istorie care începe cu mult înaintea apariției civilizației moderne. Aici au fost descoperite rămășițe ale urșilor de cavernă, există colonii de lilieci, iar temperatura rămâne relativ constantă indiferent de anotimp. Este una dintre destinațiile care merită descoperite în octombrie, inclusiv atunci când vremea nu este tocmai prietenoasă, cu condiția ca drumul de acces să permită vizitarea în siguranță.

Peștera din România care seamănă cu o catedrală subterană. Intrarea are 16 metri înălțime

La aproximativ 20 de kilometri de municipiul Beiuș, în apropierea satului Meziad din comuna Remetea, județul Bihor, se află una dintre cele mai impresionante peșteri amenajate pentru vizitare din România. Ascunsă într-o zonă împădurită a Munților Pădurea Craiului, Peștera Meziad nu se numără printre destinațiile turistice despre care se vorbește la fel de des precum Castelul Bran sau Salina Turda, însă dimensiunile sale și poveștile pe care le ascunde o transformă într-un obiectiv aparte.

Primul lucru care atrage atenția este intrarea monumentală, un portal natural de aproximativ 16 metri înălțime și 10 metri lățime, care se deschide în versant asemenea porții unei construcții medievale. Dincolo de această deschidere, vizitatorii pătrund într-un univers subteran format de-a lungul unor perioade geologice îndelungate, în care apa a modelat calcarul și a creat încăperi și culoare de dimensiuni impresionante.

Peștera este structurată pe două niveluri principale, iar galeriile sale pot avea lățimi de 20–30 de metri și înălțimi de 15–20 de metri. În zona cunoscută drept Podul Natural, unde cele două niveluri se suprapun, înălțimea totală ajunge la aproximativ 35 de metri, suficient pentru a oferi senzația unei construcții uriașe ascunse în interiorul muntelui.

Potrivit informațiilor prezentate de administratorul obiectivului, sistemul descris cuprinde aproximativ 4.750 de metri de galerii pe cele două niveluri principale, însă numai o parte a acestora este inclusă în circuitul turistic obișnuit. De-a lungul traseului amenajat, turiștii pot admira formațiuni de calcar, pereți monumentali și spații subterane care par desprinse din decorurile unui film de aventuri.

Aici au trăit urși de cavernă. Ce au descoperit cercetătorii în adâncul muntelui

Dincolo de aspectul spectaculos, Peștera Meziad are și o valoare paleontologică importantă, deoarece în interiorul său au fost descoperite rămășițe ale ursului de cavernă, cunoscut sub denumirea științifică Ursus spelaeus. Acest animal preistoric, dispărut la sfârșitul ultimei glaciațiuni, era adaptat vieții în Europa epocii glaciare și utiliza frecvent peșterile drept adăpost, în special în timpul hibernării.

Descoperirea oaselor acestor animale oferă o imagine asupra unei lumi care exista cu zeci de mii de ani înainte ca peștera să devină obiectiv turistic. În locul în care astăzi se aud pașii vizitatorilor și explicațiile ghizilor, odinioară se adăposteau animale masive, într-un peisaj natural foarte diferit de cel actual.

Peștera păstrează și mărturii ale prezenței umane preistorice, fiind menționate descoperiri atribuite Paleoliticului și Neoliticului, dar și fragmente ceramice asociate culturii Coțofeni, din perioada de tranziție dintre epoca cuprului și epoca bronzului. Aceste vestigii arată că spațiul subteran a fost cunoscut și utilizat de oameni cu mult înainte de apariția localităților moderne din zonă.

Tocmai această suprapunere între istoria naturală și cea umană face ca Peștera Meziad să fie mai mult decât o simplă atracție geologică. O vizită aici poate deveni o incursiune în trecutul îndepărtat al regiunii, chiar dacă zonele în care au fost realizate descoperirile nu sunt toate accesibile publicului.

Mii de lilieci trăiesc în peșteră. De ce este atât de importantă pentru natură

Un alt element care transformă Peștera Meziad într-un loc deosebit îl reprezintă coloniile de lilieci care folosesc galeriile subterane drept adăpost. Temperatura relativ constantă, întunericul și condițiile specifice din interior creează un habitat favorabil pentru mai multe specii protejate, inclusiv pentru Miniopterus schreibersii, cunoscut drept liliacul cu aripi lungi.

În relatări mai vechi despre peșteră au fost menționate colonii de peste 3.000 de exemplare, aparținând unui număr de 12 specii, însă aceste cifre nu trebuie interpretate drept un recensământ actual. Numărul liliecilor poate varia în funcție de anotimp și de perioadele în care animalele folosesc diferitele sectoare ale peșterii.

Pentru turiști, prezența liliecilor adaugă o dimensiune aparte experienței, dar impune și respectarea unor reguli stricte. Animalele nu trebuie atinse, speriate sau deranjate, mai ales în perioadele de hibernare, când trezirea repetată le poate consuma rezervele de energie necesare supraviețuirii.

În interiorul peșterii există și organisme adaptate mediului subteran, iar depozitele de guano au favorizat formarea unor minerale specifice. Astfel, dincolo de peisajul impresionant, Meziad reprezintă și un ecosistem sensibil, care trebuie protejat pentru ca generațiile viitoare să îl poată descoperi.

De ce merită vizitată Peștera Meziad în octombrie, chiar dacă vremea este urâtă

Pentru cei care caută o destinație de toamnă diferită de traseele montane obișnuite, Peștera Meziad poate fi o alegere inspirată. În timp ce la suprafață temperaturile scad, plouă sau se instalează ceața, în interiorul peșterii temperatura se menține în general între 12 și 14 grade Celsius, ceea ce permite vizitarea în condiții relativ constante pe parcursul anului.

Atmosfera de octombrie poate face experiența și mai interesantă, deoarece drumul prin pădure, frunzele căzute și intrarea monumentală creează un decor spectaculos înainte ca vizitatorii să pătrundă în subteran. Odată ajunși în peșteră, turiștii pot descoperi galeriile și formațiunile naturale fără să depindă de soare sau de vizibilitatea de la suprafață.

Există totuși un detaliu important: până la intrare trebuie parcurs și un sector pietonal, iar poteca poate deveni alunecoasă după ploi abundente. Din acest motiv, peștera este potrivită pentru zilele răcoroase sau cu ploi ușoare, dar nu trebuie prezentată drept o destinație complet ferită de efectele vremii nefavorabile.

Vizitatorii ar trebui să aibă încălțăminte cu talpă aderentă și haine potrivite pentru umezeală și temperaturi mai scăzute, deoarece în interior există trepte și suprafețe pe care trebuie să se deplaseze cu atenție.

Cât costă intrarea la Peștera Meziad și cât durează vizita

Peștera Meziad se află în apropierea satului cu același nume, din comuna Remetea, județul Bihor, iar una dintre variantele de acces este dinspre municipiul Beiuș. După parcurgerea drumului rutier, vizitatorii trebuie să continue pe jos până la intrarea în peșteră, pe un traseu care traversează o zonă naturală împădurită.

Tururile se desfășoară cu ghid, iar vizita propriu-zisă durează, în general, aproximativ 30–45 de minute, interval în care turiștii pot admira principalele formațiuni și pot afla informații despre istoria geologică, descoperirile preistorice și fauna subterană.

Conform tarifelor afișate pe site-ul administratorului, biletul pentru un adult este de 37 de lei, iar cel pentru copiii cu vârste între 5 și 18 ani costă 25 de lei. Astfel, o familie formată din doi adulți și doi copii din această categorie de vârstă ar plăti 124 de lei pentru intrare, fără a include transportul și alte cheltuieli.

Programul de referință publicat pentru sezonul mai–octombrie este între orele 10:00 și 17:00, însă informațiile disponibile sunt etichetate pentru sezonul 2025, motiv pentru care programul exact din octombrie 2026 trebuie confirmat înainte de plecare. Vizitatorii pot solicita informații la numărul de telefon 0744 426 272 sau pot consulta site-ul oficial, www.pestera-meziad.ro.

Pentru cei care își doresc o excursie de o zi sau un weekend în Munții Pădurea Craiului, vizitarea Peșterii Meziad poate fi combinată cu descoperirea altor obiective naturale și a satelor din împrejurimi, însă este recomandată verificarea condițiilor de acces, mai ales după perioade cu precipitații abundente.

O lume ascunsă sub munții României, care merită descoperită

Peștera Meziad demonstrează că România are destinații spectaculoase și în afara circuitelor turistice foarte cunoscute, iar unele dintre cele mai interesante experiențe nu presupun urcarea pe un vârf de munte sau admirarea unui peisaj de la înălțime, ci coborârea într-o lume formată în adâncul pământului.

Cu un portal de 16 metri înălțime, galerii care ating aproximativ 35 de metri în anumite zone, rămășițe ale urșilor de cavernă și colonii de lilieci, această peșteră din Bihor reunește într-un singur loc geologia, istoria și biodiversitatea.

Pentru o excursie de toamnă, atunci când vremea nu mai îmbie la plimbări lungi în aer liber, Peștera Meziad poate deveni una dintre acele descoperiri care transformă un weekend obișnuit într-o aventură memorabilă, cu condiția ca vizita să fie planificată în funcție de programul administratorului și de starea drumului de acces.

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