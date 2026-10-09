Lovitură pentru Prințul William și Kate Middleton! Ce s-a aflat despre presupusele scuze pregătite de Harry și Meghan

Războiul rece din familia regală britanică este departe de a se încheia, iar zvonurile despre o posibilă împăcare între cele două cupluri princiare au fost contrazise categoric. Prințul Harry și Meghan Markle nu intenționează să își ceară scuze de la Prințul William și Kate Middleton pentru declarațiile făcute în celebrul interviu acordat lui Oprah Winfrey în 2021, potrivit unei surse apropiate ducilor de Sussex, citate de revista PEOPLE. Deși Harry a făcut unele progrese în relația cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, legătura cu fratele său mai mare rămâne extrem de tensionată.

Harry și Meghan nu pregătesc nicio scuză pentru William și Kate Middleton

Speculațiile despre o posibilă reconciliere au apărut după ce publicația britanică Express a relatat, pe 6 octombrie 2026, că Prințul Harry și Meghan Markle ar intenționa să își ceară scuze de la Prințul William și Kate Middleton.

Potrivit informațiilor publicate inițial, ducii de Sussex ar fi dorit să repare relațiile cu Prințul și Prințesa de Wales, iar un asemenea gest ar fi făcut parte dintr-un plan mai amplu de împăcare cu familia regală.

Numai că o sursă apropiată lui Harry, în vârstă de 42 de ani, și lui Meghan, în vârstă de 45 de ani, a respins categoric informația.

„Prostii”, a fost reacția sursei, într-o declarație oferită în exclusivitate revistei PEOPLE.

Prin urmare, în ciuda informațiilor apărute în presa britanică, nu există indicii confirmate că Harry și Meghan ar pregăti un asemenea gest față de William și Kate.

Interviul cu Oprah Winfrey, scandalul care a zguduit familia regală

Presupusele scuze ar fi avut legătură cu declarațiile făcute de Meghan Markle în martie 2021, în timpul interviului acordat celebrei prezentatoare americane Oprah Winfrey.

Atunci, ducesa de Sussex a dezvăluit că, înainte de nașterea fiului ei, Prințul Archie, în interiorul familiei regale ar fi existat discuții și îngrijorări legate de cât de închisă ar putea fi culoarea pielii copilului.

Declarațiile au provocat un scandal internațional și au accentuat ruptura dintre Harry, Meghan și ceilalți membri ai familiei regale britanice.

Potrivit relatării Express, ducii de Sussex ar fi urmat să își ceară scuze pentru acele afirmații, într-o încercare de a reface legăturile cu William și Kate. Informația a fost însă respinsă de sursa citată de PEOPLE.

Tensiunile dintre cele două cupluri au devenit și mai vizibile după plecarea lui Harry și Meghan din rândul membrilor activi ai familiei regale, în 2020, și după seria de dezvăluiri publice care au urmat.

Prințul William nu dă semne că ar vrea să se împace cu fratele său

Deși Prințul Harry a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a reface relațiile cu familia sa, situația dintre el și William pare să fi rămas neschimbată.

Surse citate anterior de PEOPLE au explicat că, în timp ce relația lui Harry cu Regele Charles a cunoscut anumite îmbunătățiri, între cei doi frați nu s-a produs o apropiere comparabilă.

„Nu există nicio schimbare, mai ales din partea lui William”, a declarat o sursă pentru publicația americană.

Această situație este cu atât mai delicată cu cât Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani.

Revenirea familiei Sussex pe teritoriul britanic a readus în atenție relațiile tensionate dintre cei doi frați, mai ales că apropierea geografică nu a dus, cel puțin până acum, la o reconciliere.

Harry vrea împăcarea, dar relația cu William rămâne înghețată

În mai 2025, într-un interviu acordat BBC, Prințul Harry a declarat public că și-ar dori să se împace cu familia sa, recunoscând totodată că tensiunile dintre ei sunt încă profunde.

„Mi-ar plăcea să existe o reconciliere”, spunea ducele de Sussex.

Ruptura dintre Harry și familia regală s-a accentuat treptat după anul 2020, când el și Meghan au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în Statele Unite.

Interviul cu Oprah Winfrey din 2021, documentarul Netflix dedicat poveștii lor și publicarea volumului autobiografic „Spare”, în 2023, au contribuit la deteriorarea relațiilor.

În cartea sa, Harry a vorbit deschis despre conflictele din interiorul familiei, inclusiv despre relația complicată cu William, ceea ce a atras și mai multă atenție asupra distanței dintre cei doi.

Potrivit unei persoane din interiorul Palatului, citate anterior de PEOPLE, revenirea ducilor de Sussex în Marea Britanie a făcut ca tensiunile să devină mult mai vizibile.

„Totul s-a amplificat. Când erau în California și priveai lucrurile de la distanță, nu le puteai vedea atât de clar, dar acum sunt din nou chiar în fața lor”, a explicat sursa.

Regele Charles și-a revăzut nepoții. Relația cu Harry începe să se repare

Spre deosebire de William, Regele Charles al III-lea pare să fi făcut pași concreți pentru refacerea legăturii cu fiul său cel mic.

Monarhul britanic, în vârstă de 77 de ani, s-a reîntâlnit cu Harry, Meghan și cei doi copii ai lor la reședința Highgrove, în luna iulie 2026, înainte ca familia Sussex să revină în Marea Britanie.

Ulterior, după sosirea ducilor de Sussex pe 26 august, Charles și Harry au discutat cel puțin o dată, potrivit informațiilor publicate de PEOPLE.

Aceste contacte reprezintă semne ale unei posibile îmbunătățiri a relației dintre tată și fiu, însă nu există dovezi că apropierea s-ar fi extins și asupra relației dintre Harry și William.

Mai există vreo șansă ca William și Harry să se împace?

Chiar dacă situația actuală nu oferă prea multe motive de optimism, sursele apropiate familiei regale nu exclud posibilitatea ca relația dintre cei doi frați să se schimbe în viitor.

O persoană citată anterior de PEOPLE a sugerat că timpul ar putea contribui la vindecarea conflictelor care au afectat familia în ultimii ani.

„În timp, există șansa ca totul să se vindece”, a declarat sursa.

Deocamdată, însă, situația rămâne complicată. Harry și Meghan nu pregătesc scuzele despre care s-a vorbit în presa britanică, William nu pare dispus să facă un pas spre reconciliere, iar Regele Charles este singurul membru al familiei regale cu care ducele de Sussex a reușit să reia un contact mai apropiat.

Pentru moment, împăcarea dintre cei doi frați rămâne o posibilitate îndepărtată, nu un plan concret.

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