Meghan Markle ar plănui să plece de lângă prințul Harry împreună cu cei doi copii. Noi zvonuri despre problemele din căsnicia ducilor de Sussex

Meghan Markle ar plănui să plece de lângă prințul Harry împreună cu cei doi copii. Noi zvonuri despre problemele din căsnicia ducilor de Sussex
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Sursa foto: Profimedia
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Meghan Markle ar lua în calcul să plece împreună cu cei doi copii ai săi într-un hotel, fără prințul Harry, pe fondul unor presupuse tensiuni în căsnicia lor. Potrivit unor surse citate de presa americană, ducesa de Sussex ar fi consultat inclusiv avocați, la mai puțin de două luni după revenirea familiei în Marea Britanie.

Meghan Markle și prințul Harry s-au întors în Regatul Unit la sfârșitul lunii august, după șase ani petrecuți în Statele Unite.

Revenirea lor a fost însoțită de numeroase speculații privind relația cu familia regală, dar și de noi preocupări legate de securitatea celor doi copii, Archie și Lilibet.

Potrivit RadarOnline, o sursă anonimă susține că Meghan ar intenționa să se mute temporar într-un hotel discret și bine securizat, fără soțul său.

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„Prioritatea numărul unu a lui Meghan este să își protejeze copiii. A contactat chiar și avocați în această privință”, a declarat sursa.

Nu există însă o confirmare oficială a acestor informații.

Sursa foto: Profimedia

Căsnicia prințului Harry cu Meghan Markle ar trece printr-o perioadă dificilă

Potrivit aceleiași publicații, tensiunile dintre cei doi ar fi fost amplificate de zvonurile privind o presupusă relație extraconjugală a prințului Harry.

Sursele citate susțin că Harry ar fi dezvoltat sentimente pentru o femeie din zona Santa Barbara, California, iar Meghan ar fi descoperit presupusa relație prin intermediul unor mesaje telefonice.

„Este foarte sugestiv faptul că ar plănui să plece la un hotel fără Harry, mai ales după ce el a ajuns în centrul unui presupus scandal de infidelitate. Se pare că mariajul lor a ajuns într-un punct critic”, a susținut sursa anonimă.

Aceasta a adăugat că nu este clar în ce măsură zvonurile despre presupusa infidelitate ar fi influențat planurile ducesei.

Sursa foto: Profimedia

Problemele de securitate ar fi amplificat tensiunile

O altă sursă de nemulțumire ar fi reprezentată de dificultățile întâmpinate de Harry în încercarea de a obține din nou protecție asigurată de autoritățile britanice.

După retragerea din îndatoririle regale, în 2020, ducii de Sussex au pierdut accesul automat la dispozitivul de securitate finanțat din fonduri publice.

Potrivit RadarOnline, Harry ar fi sperat că revenirea în Marea Britanie va simplifica situația, însă lucrurile nu s-ar fi desfășurat conform așteptărilor sale.

„Se simte ca un prost. Credea că se vor întoarce în Marea Britanie și că obținerea protecției va fi foarte simplă. Nu a fost așa. Nu a primit securitatea la care se aștepta. Este umilit și furios”, a afirmat sursa.

Respectiva persoană susține și că Meghan nu și-ar fi dorit de la început să revină în Regatul Unit.

„Nici măcar nu voia să fie în Marea Britanie. Așa că, atunci când a simțit un pericol, a decis să plece, iar Harry a fost luat prin surprindere”, a mai declarat sursa citată.

RadarOnline susține că aceste probleme ar fi accentuat neînțelegerile dintre Meghan și Harry, iar o sursă anonimă a afirmat că relația lor ar fi fost tensionată de mai multă vreme.

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