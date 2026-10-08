Prințul Harry dezvăluie că a trecut printr-o depresie după ce a plecat din Marea Britanie cu Meghan Markle. „Nu mai puteam funcționa”

Prințul Harry dezvăluie că a trecut printr-o depresie după ce a plecat din Marea Britanie cu Meghan Markle. „Nu mai puteam funcționa”
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Sursa foto: Profimedia
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Prințul Harry a dezvăluit că a trecut printr-o depresie după ce s-a mutat în Canada împreună cu Meghan Markle și fiul lor, Archie, la sfârșitul anului 2019. Ducele de Sussex a povestit că îndepărtarea de mediul stresant în care trăise ani întregi i-a provocat o reacție neașteptată, care l-a făcut să se simtă incapabil să își desfășoare activitățile obișnuite.

Harry, în vârstă de 42 de ani, a vorbit despre această experiență în cadrul unui nou curs MasterClass, intitulat „Redefining Grief: Building Resilience Through Loss” („Redefinirea durerii: dezvoltarea rezilienței în fața pierderii”), lansat joi, 8 octombrie, potrivit People.

În cadrul programului, prințul discută despre efectele stresului și ale pierderii unei persoane dragi, pornind de la propriile experiențe.

Prințul Harry, sursa-profimedia.ro

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Prințul Harry spune că a trecut printr-o depresie după mutarea în Canada

Ducele de Sussex și-a amintit că, la doar câteva zile după sosirea în Canada, a început să resimtă efectele îndepărtării de mediul tensionat cu care se obișnuise în Marea Britanie.

„Când am ajuns în Canada, departe de mediul stresant în care corpul meu era, probabil, permanent plin de adrenalină, după două sau trei zile am simțit o prăbușire a nivelului de adrenalină, ceva ce nu mai experimentasem niciodată”, a povestit Harry.

El a explicat că, după ani în care stresul devenise o parte constantă a vieții sale, absența acestuia i-a afectat inclusiv capacitatea de a îndeplini sarcini simple.

„Era ca și cum aveam nevoie de stres pentru ca adrenalina să îmi facă creierul să funcționeze, pentru că devenisem inutil prin casă. Am intrat, de fapt, într-o stare de depresie timp de aproximativ două săptămâni și simțeam că nu puteam funcționa fără adrenalină”, a mărturisit el.

Harry și Meghan au petrecut sfârșitul anului 2019 în Canada, alături de fiul lor Archie, născut în luna mai a aceluiași an.

În ianuarie 2020, cei doi au anunțat că intenționează să renunțe la rolurile de membri activi ai Familiei Regale britanice.

Potrivit prințului, perioada petrecută în Canada trebuia să le ofere liniștea necesară pentru a se îndepărta de presiunile din jurul lor și pentru a reflecta asupra viitorului.

Sursa foto: Profimedia

Moartea Prințesei Diana l-a afectat timp de mulți ani

În cadrul aceluiași program, Harry a vorbit și despre efectele pe termen lung ale morții mamei sale, Prințesa Diana, care și-a pierdut viața într-un accident de mașină la Paris, în 1997.

Prințul avea doar 12 ani atunci când și-a pierdut mama și spune că, multă vreme, nu a reușit să își gestioneze durerea.

Harry a povestit și că experiențele sale din armată au readus la suprafață traume mai vechi, contribuind la apariția atacurilor de panică și a unor perioade în care se simțea detașat emoțional.

În prezent, ducele de Sussex spune că activitatea sa caritabilă reprezintă o modalitate de a păstra vie moștenirea Prințesei Diana.

„Tot ceea ce fac, tot ceea ce îmi dedic energia, sper că o va face pe mama mândră”, a declarat el.

Cursul a fost lansat înaintea Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, marcată pe 10 octombrie, și sprijină două organizații caritabile care ajută copiii și familiile afectate de pierderea unei persoane apropiate.

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