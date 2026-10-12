Kelly Clarkson susține că a fost tratată ca Julia Roberts în „Pretty Woman”, într-un magazin din New York. Artista a răbufnit: „Nu doar că ești nepoliticos, dar ești și mincinos”

Kelly Clarkson susține că a fost tratată ca Julia Roberts în „Pretty Woman”, într-un magazin din New York. Artista a răbufnit: „Nu doar că ești nepoliticos, dar ești și mincinos”
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Sursa foto: Profimedia/Colaj CANCAN
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Kelly Clarkson a povestit că a avut parte de o experiență neplăcută într-un magazin din New York, unde susține că a fost tratată ca și cum nu și-ar fi permis să cumpere un obiect de 15.000 de dolari. Artista a comparat incidentul cu o scenă celebră din filmul „Pretty Woman”, dar reprezentanții magazinului spun că lucrurile s-au petrecut cu totul altfel.

Kelly Clarkson a povestit pe rețeaua X că a mers într-un magazin din Brooklyn, numit Art of Play, pentru a cumpăra mai multe produse care îi atrăseseră atenția. Potrivit People, cântăreața a susținut că un angajat a tratat-o cu superioritate și i-a sugerat să aleagă ceva mai accesibil.

„Am mers cu mașina până în Brooklyn ca să văd acest magazin care mi se părea foarte interesant și aveam câteva lucruri în minte pe care voiam să le cumpăr. Am fost privită literalmente de parcă nu mi le-aș fi permis și mi s-a spus că mi-ar putea găsi ceva asemănător”, a povestit Clarkson.

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Artista nu și-a ascuns indignarea și a criticat public comportamentul angajatului.

„Uau, omule! (…) Tocmai ai pierdut o vânzare uriașă”, a scris ea.

Kelly Clarkson și-a încheiat mesajul cu o referire ironică la comedia romantică „Pretty Woman”, din 1990.

„Dar ar trebui să vizitați Art of Play din Brooklyn dacă vă place să fiți tratați ca personajul Juliei Roberts din «Pretty Woman».”

Kelly Clarkson. Sursa foto: Profimedia

Kelly Clarkson a comparat incidentul cu o scenă din „Pretty Woman”

Artista a făcut referire la scena în care Vivian Ward, personajul interpretat de Julia Roberts, intră într-un magazin de lux, dar este tratată disprețuitor de vânzătoare, care presupun că nu își permite hainele expuse.

Ulterior, Vivian revine în magazin cu numeroase cumpărături făcute în alte locuri și le atrage atenția angajatelor că au comis o greșeală uriașă refuzând să o servească.

În cazul lui Kelly Clarkson, obiectul care a declanșat disputa era o pasăre mecanică decorativă, capabilă să cânte și să se miște, al cărei preț ar fi fost de 15.000 de dolari.

Ce spun reprezentanții magazinului

După ce mesajul cântăreței a devenit viral, reprezentanții Art of Play au publicat o declarație în care au prezentat propria versiune a incidentului.

Aceștia au explicat că obiectul dorit de Clarkson, un automat mecanic numit „Molly”, este fixat permanent pe perete și nu se află la vânzare.

Reprezentanții magazinului au susținut că toți vizitatorii sunt bineveniți, indiferent dacă intenționează să cumpere ceva sau doar să privească produsele.

Totodată, aceștia s-au declarat surprinși de reacțiile negative provocate de mesajul vedetei, susținând că afacerea lor a fost ținta unui val de critici din partea unor persoane care nici măcar nu vizitaseră magazinul.

Julia Roberts în Pretty Woman. Sursa: Profimedia

Kelly Clarkson a revenit cu noi acuzații

Explicațiile oferite de magazin nu au convins-o pe cântăreață, care a publicat un nou mesaj pe Instagram, însoțit de o fotografie despre care susține că arată eticheta cu prețul obiectului.

Kelly a afirmat că angajatul îi confirmase că pasărea mecanică era de vânzare, dar îi atrăsese atenția, pe un ton condescendent, că aceasta costa 15.000 de dolari.

„Sigur, sigur. Deci nu era de vânzare. Asta este versiunea pe care Art of Play vrea să o prezinte”, a reacționat ironic artista.

Clarkson a continuat, acuzând magazinul că încearcă să nege conversația pe care ar fi avut-o cu angajatul.

„Deci nu doar că ești nepoliticos, dar ești și mincinos. Am înțeles”, a mai scris ea.

Ulterior, reprezentanții Art of Play au precizat că exemplarul expus nu era disponibil pentru cumpărare, dar că artistul care îl realizase deținea unul aproape identic, care putea fi achiziționat pentru 15.000 de dolari.

Magazinul a susținut că îi oferise cântăreței și posibilitatea de a vedea un alt automat mecanic, fabricat în Germania, cu un preț de aproximativ 2.000 de dolari, însă aceasta ar fi plecat înainte să îl examineze.

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