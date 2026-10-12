Kelly Osbourne s-a îngrășat 14 kilograme: „Nu mai eram în stare să fac nimic pentru mine”. De ce a mers la mormântul lui Ozzy

Kelly Osbourne a dezvăluit că s-a îngrășat aproape 14 kilograme după o perioadă în care slăbise foarte mult, pe fondul dificultăților emoționale prin care a trecut. Fiica regretatului Ozzy Osbourne a povestit că ajunsese într-o situație atât de dificilă încât a mers la mormântul tatălui său pentru a-i cere ajutorul.

Kelly Osbourne, în vârstă de 41 de ani, a vorbit într-un interviu acordat publicației britanice The Sun despre schimbările sale fizice și despre suferința provocată de moartea tatălui său, în iulie 2025.

Potrivit People, vedeta a luat în greutate aproape 14 kilograme de la gala BRIT Awards, desfășurată în februarie 2026, când aspectul său fizic provocase îngrijorare în rândul fanilor.

Kelly a recunoscut că nici măcar ea nu realizase cât de mult slăbise până când a văzut fotografiile de la eveniment.

„Nu știam că arăt așa până când am văzut fotografiile. Când le-am văzut, nu mi-a venit să cred. Am fost la fel de șocată ca toți ceilalți”, a povestit ea.

Vedeta a respins ideea că ar fi suferit de o tulburare de alimentație și a explicat cât de greu îi devenise să își desfășoare activitățile obișnuite.

„Nu era vorba despre o tulburare de alimentație. Pur și simplu nu mai eram în stare să fac nimic pentru mine. Mâncatul îmi provoca senzația că o să vărs”, a mărturisit Kelly.

Kelly Osbourne a mers la mormântul lui Ozzy pentru a-i cere ajutorul

Moartea tatălui său, Ozzy Osbourne, pe 22 iulie 2025, și despărțirea ulterioară de logodnicul ei, Sid Wilson, au marcat profund viața vedetei. Kelly a descris ultimul an drept cel mai dificil din viața sa.

„În atât de multe feluri, încât nici nu pot să explic. Dar a fost și foarte frumos, pentru că am învățat că durerea mea este o onoare, fiindcă am iubit cu adevărat pe cineva atât de mult”, a declarat ea.

În perioada în care se confrunta cu cele mai mari dificultăți, Kelly a mers la mormântul tatălui său, convinsă că acesta ar putea să îi transmită un semn.

„Știu că sună ciudat, dar practic destul de des ritualuri cu lumânări. Tata mi-a spus că îmi va trimite mesaje. Simțeam că totul în interiorul meu era mort și nu voiam ca fiul meu să mă vadă așa”, a povestit vedeta.

Kelly a descris și momentul în care i-a cerut ajutorul lui Ozzy.

„M-am dus la mormântul tatălui meu cu o lumânare albă și am scris pe ea o dorință: «Te rog, ajută-mă». A doua zi, mama a apărut într-un Mercedes negru, însoțită de un bărbat îmbrăcat cu o jachetă de culoarea muștarului”, a povestit vedeta.

Inițial, Kelly s-a temut că mama sa, Sharon Osbourne, intenționa să o trimită într-un centru de recuperare. Bărbatul era însă Chris Miller, terapeut și specialist în dezvoltare personală, despre care vedeta spune că i-a salvat viața și a ajutat-o să se schimbe în moduri pe care nu le-ar fi crezut posibile.

Kelly Osbourne, despre criticile legate de aspectul său fizic

Vedeta a vorbit și despre comentariile primite în mediul online, unde schimbările sale fizice au fost intens discutate.

„Majoritatea oamenilor nu sunt amabili. Ceream doar puțină înțelegere, pentru că povestea este mult mai complicată decât pare la prima vedere. Nimeni nu știe cu ce se confruntă oamenii în viața privată. Eram pur și simplu tristă. Nu i-aș dori nimănui vreodată acea durere. Iar faptul că a trebuit să trec prin asta în fața tuturor a fost îngrozitor”, a spus ea.

Fiica lui Ozzy Osbourne a respins și speculațiile potrivit cărora ar fi apelat la operații estetice.

„Nu am făcut nicio operație estetică. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost botox între sprâncene, ca să nu am acele două riduri verticale, și în zona maxilarului, pentru că scrâșnesc din dinți și asta îmi provoacă migrene îngrozitoare”, a explicat ea.

Kelly Osbourne are un fiu în vârstă de trei ani, Sidney, din relația cu Sid Wilson, membru al trupei Slipknot. Vedeta a subliniat că dorința de a nu-și lăsa copilul să o vadă într-o asemenea stare a fost unul dintre motivele pentru care a căutat ajutor.

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