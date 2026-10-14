Papa Leon, diagnosticat cu cancer pulmonar. Ce au anunțat medicii după operație

Papa Leon, diagnosticat cu cancer pulmonar. Ce au anunțat medicii după operație
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Foto: Profimedia
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Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, a confirmat Vaticanul, după intervenția chirurgicală la care a fost supus marți. Medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept, iar operația s-a încheiat cu succes, fără complicații.

Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, este internat la Spitalul Gemelli din Roma, unde urmează să rămână aproximativ o săptămână pentru recuperare.

Potrivit BBC, Vaticanul a anunțat că Papa suferă de adenocarcinom pulmonar, una dintre cele mai frecvente forme de cancer la plămâni.

Diagnosticul a fost confirmat prin analiza țesutului efectuată în timpul intervenției, după ce investigațiile anterioare ridicaseră suspiciunea unei tumori maligne.

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Sursa foto: Profimedia

Ce au anunțat medicii despre starea Papei Leon

Intervenția a fost efectuată de o echipă condusă de profesorul Stefano Margaritora, șeful secției de chirurgie toracică a Spitalului Gemelli. Operația propriu-zisă a durat aproximativ 90 de minute, însă suveranul pontif a petrecut în total aproape trei ore în sala de operație.

Medicii au folosit o tehnică chirurgicală asistată video și au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept, cu scopul de a elimina țesutul canceros.

Potrivit comunicatului medical, Papa Leon și-a recăpătat în mod normal cunoștința după intervenție și a fost transferat în salonul său, aflat la etajul al zecelea al spitalului.

Miercuri dimineață, Vaticanul a transmis că suveranul pontif a avut o noapte liniștită și că vor fi oferite noi informații despre evoluția sa.

Medicii nu au precizat încă stadiul bolii

Deși diagnosticul de cancer pulmonar a fost confirmat, Vaticanul nu a comunicat deocamdată stadiul bolii, dimensiunea exactă a tumorii sau dacă aceasta s-a extins la ganglionii limfatici.

Medicul oncolog Stephen Liu, de la Universitatea Georgetown din Washington, a explicat că intervenția chirurgicală poate fi curativă în cazul unei tumori mici, care nu s-a extins la ganglionii limfatici. În schimb, dacă analizele finale indică o răspândire mai mare a cancerului, prognosticul poate fi diferit.

Medicii urmează să efectueze examinări suplimentare ale țesutului îndepărtat în timpul operației.

Sursa foto: Profimedia

Aparițiile publice ale Papei au fost anulate

Papa Leon al XIV-lea anunțase duminică, 11 octombrie, că medicii au descoperit un nodul pulmonar în urma unui control medical. Suveranul pontif și-a anulat toate aparițiile publice până pe 20 octombrie, pentru a se recupera după intervenție.

De asemenea, rămâne de văzut dacă diagnosticul și perioada de recuperare vor afecta vizita programată în America de Sud, între 6 și 17 noiembrie, care include Uruguay, Argentina și Peru.

Leon al XIV-lea a fost ales Papă în mai 2025, după moartea Papei Francisc. Aceasta este prima sa spitalizare de la începutul pontificatului.

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