Papa Leon are probleme de sănătate. Medicii i-au depistat o mică formațiune la plămân

Papa Leon are probleme de sănătate. Medicii i-au depistat o mică formațiune la plămân
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Papa Leon. Foto: Profimedia
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Papa Leon al XIV-lea a anunțat că va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare, după ce medicii au descoperit recent o mică formațiune la nivelul plămânului în urma unor investigații medicale de rutină.

Este prima problemă de sănătate cunoscută public de la alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice, în mai 2025. Vaticanul nu a oferit detalii care să indice dacă nodulul identificat este benign sau malign.

Papa Leon are probleme de sănătate

Potrivit specialiștilor, un nodul pulmonar reprezintă o formațiune de mici dimensiuni localizată la nivelul plămânului și, în numeroase cazuri, aceasta nu este canceroasă. Societatea Toracică Americană arată că majoritatea acestor leziuni sunt benigne, însă riscul de malignitate poate crește în funcție de vârstă, dimensiunea nodulului și alți factori de risc asociați.

În timpul rugăciunii săptămânale desfășurate în Piața Sfântul Petru, Suveranul Pontif a vorbit deschis despre starea sa de sănătate și despre recomandările primite din partea echipei medicale.

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„Recent, în timpul unor examinări medicale, medicii au descoperit un nodul localizat în plămânul meu. A fost depistat într-un stadiu foarte incipient și este bine determinat”, a spus Suveranul Pontif.

Papa a explicat că medicii au considerat necesară îndepărtarea formațiunii prin intervenție chirurgicală, decizie pe care a ales să o urmeze.

„Medicii consideră că este recomandabil să se intervină, așa că, urmând sfatul lor, am decis să mă supun unei intervenții chirurgicale pentru a-l îndepărta”, a declarat el.

Medicii i-au depistat o mică formațiune la plămân

Totodată, liderul Bisericii Catolice a precizat că procedura medicală este deja programată și urmează să aibă loc foarte curând.

„Operația este deja programată pentru următoarele câteva zile”, a mai spus capul Bisericii Catolice.

În vârstă de 71 de ani, Leon al XIV-lea este considerat un pontif relativ tânăr comparativ cu alți lideri ai Bisericii Catolice. Acesta este cunoscut pentru stilul său activ de viață și pasiunea pentru sport, inclusiv tenis, iar până în prezent nu au fost raportate probleme de sănătate importante.

Foto: Profimedia

Anunțul vine la mai puțin de doi ani după dispariția predecesorului său, papa Francisc, care a murit la vârsta de 88 de ani, după ce în ultimii ani de viață s-a confruntat cu numeroase dificultăți medicale și o stare de sănătate tot mai fragilă.

Conform Biroului de Presă al Vaticanului, perioada de recuperare după intervenția chirurgicală este estimată la aproximativ o săptămână. În prezent, nu există informații care să indice modificări ale programului oficial al Suveranului Pontif.

Papa Leon al XIV-lea are în agenda sa o vizită pastorală importantă în America de Sud, programată între 6 și 17 noiembrie, care include Uruguay, Argentina și Peru. Înainte de a dezvălui problema medicală cu care se confruntă, acesta a făcut referire la deplasarea externă și le-a mulțumit credincioșilor pentru susținere și pentru rugăciunile adresate în vederea acestui turneu pastoral.

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