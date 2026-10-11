Cum arată mormântul lui Costeluș de la Clejani la 6 săptămâni de la moartea sa. A avut un vizitator aparte la parastas

Costeluş de la Clejani
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Au trecut șase săptămâni de la moartea lui Costeluș de la Clejani, una dintre cele mai cunoscute figuri din mediul TikTok, iar durerea lăsată în urmă este încă puternic resimțită de cei care l-au cunoscut.

La parastasul organizat în memoria sa, familia și apropiații au marcat momentul printr-un gest emoționant, care a atras atenția tuturor celor prezenți.

Cum arată mormântul lui Costeluș de la Clejani la 6 săptămâni de la moartea sa

Costeluș de la Clejani s-a stins din viață pe 5 septembrie 2026, la vârsta de 44 de ani, după ce s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate care s-au agravat. Dispariția sa a provocat un val de reacții în mediul online, unde tiktokerul era apreciat de numeroși urmăritori și de alte persoane cunoscute din această comunitate.

Pe 10 octombrie 2026 s-au împlinit șase săptămâni de la trecerea sa în neființă. Cu această ocazie, cei care i-au fost aproape au organizat parastasul și au mers la locul de veci pentru a-i aduce un omagiu. Mormântul a fost împodobit cu flori și lumânări, semn că amintirea lui rămâne vie în sufletele celor care l-au prețuit.

A avut un vizitator aparte la parastas

Unul dintre cele mai emoționante momente ale zilei a fost aducerea cățelușului său la cimitir.

Foto: TikTok

Animalul, care i-a fost alături lui Costeluș de la Clejani în timpul vieții, a fost dus la mormânt de apropiați, într-un gest simbolic prin care aceștia au vrut să îi păstreze vie memoria și să îi aducă un ultim omagiu.

Moartea tiktokerului a lăsat un gol greu de acoperit în rândul celor care l-au cunoscut. La înmormântarea care a avut loc pe 12 septembrie, numeroase persoane au venit să își ia rămas-bun. Atmosfera a fost una încărcată de emoție, iar cei prezenți l-au condus pe ultimul drum cu lacrimi în ochi.

Printre cei care au participat la funeralii s-a aflat și Mădălin Feraru, care a surprins în imagini momentele de la ceremonie. În timpul înmormântării, apropiații l-au strigat pe nume, l-au plâns și l-au aplaudat în momentul în care sicriul a fost coborât în cavou, într-un ultim gest de respect pentru cel care le-a fost prieten, coleg și companion de-a lungul anilor.

CITEŞTE ŞI: Ultimele imagini cu Costeluş de la Clejani în viață, pe patul de spital: „Nu mi-a făcut bine”

Acuzații grave după moartea lui Costeluș de la Clejani: ”L-au lăsat să moară”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce pericol a descoperit Alina Pușcaș în curtea ei. Prezentatoarea de la Antena 1 a tras o sperietură soră cu moartea!
Ce pericol a descoperit Alina Pușcaș în curtea ei. Prezentatoarea de la Antena 1 a tras o sperietură soră cu moartea!
Primele imagini cu Nadia Comăneci la Românii au Talent! Câte ore a stat la filmări gimnasta de 10 a României
Primele imagini cu Nadia Comăneci la Românii au Talent! Câte ore a stat la filmări gimnasta de 10 a României
Spoiler Insula Iubirii 2026 | Lorenzo, Remi sau Mocăniță: Cu cine s-a cuplat Andrușca în Thailanda? „S-au iubit foarte tare pe avion”
Spoiler Insula Iubirii 2026 | Lorenzo, Remi sau Mocăniță: Cu cine s-a cuplat Andrușca în Thailanda? „S-au iubit foarte tare pe avion”
Mara Ognean, primele declarații după ce Lamine Yamal i-a apreciat postarea de pe Instagram: ”Iubitul meu mi-a zis să-i scriu să luăm bilete la meci”
Mara Ognean, primele declarații după ce Lamine Yamal i-a apreciat postarea de pe Instagram: ”Iubitul meu mi-a zis să-i scriu să luăm bilete la meci”
Claudia Ion, asaltată cu mesaje după ultimul episod de la Insula Iubirii 2026: ”Mi-a explodat telefonul!”
Claudia Ion, asaltată cu mesaje după ultimul episod de la Insula Iubirii 2026: ”Mi-a explodat telefonul!”
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Mediafax
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
Gandul.ro
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Spania rescrie istoria fotbalului. Ce record au mai bătut elevii lui De la Fuente
Mediafax
Spania rescrie istoria fotbalului. Ce record au mai bătut elevii lui De la Fuente
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Prosport.ro
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce a vrut să facă Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
Click.ro
Ce a vrut să facă Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Digi24
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
Gandul.ro
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.