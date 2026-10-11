Cum arată mormântul lui Costeluș de la Clejani la 6 săptămâni de la moartea sa. A avut un vizitator aparte la parastas

Au trecut șase săptămâni de la moartea lui Costeluș de la Clejani, una dintre cele mai cunoscute figuri din mediul TikTok, iar durerea lăsată în urmă este încă puternic resimțită de cei care l-au cunoscut.

La parastasul organizat în memoria sa, familia și apropiații au marcat momentul printr-un gest emoționant, care a atras atenția tuturor celor prezenți.

Cum arată mormântul lui Costeluș de la Clejani la 6 săptămâni de la moartea sa

Costeluș de la Clejani s-a stins din viață pe 5 septembrie 2026, la vârsta de 44 de ani, după ce s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate care s-au agravat. Dispariția sa a provocat un val de reacții în mediul online, unde tiktokerul era apreciat de numeroși urmăritori și de alte persoane cunoscute din această comunitate.

Pe 10 octombrie 2026 s-au împlinit șase săptămâni de la trecerea sa în neființă. Cu această ocazie, cei care i-au fost aproape au organizat parastasul și au mers la locul de veci pentru a-i aduce un omagiu. Mormântul a fost împodobit cu flori și lumânări, semn că amintirea lui rămâne vie în sufletele celor care l-au prețuit.

A avut un vizitator aparte la parastas

Unul dintre cele mai emoționante momente ale zilei a fost aducerea cățelușului său la cimitir.

Animalul, care i-a fost alături lui Costeluș de la Clejani în timpul vieții, a fost dus la mormânt de apropiați, într-un gest simbolic prin care aceștia au vrut să îi păstreze vie memoria și să îi aducă un ultim omagiu.

Moartea tiktokerului a lăsat un gol greu de acoperit în rândul celor care l-au cunoscut. La înmormântarea care a avut loc pe 12 septembrie, numeroase persoane au venit să își ia rămas-bun. Atmosfera a fost una încărcată de emoție, iar cei prezenți l-au condus pe ultimul drum cu lacrimi în ochi.

Printre cei care au participat la funeralii s-a aflat și Mădălin Feraru, care a surprins în imagini momentele de la ceremonie. În timpul înmormântării, apropiații l-au strigat pe nume, l-au plâns și l-au aplaudat în momentul în care sicriul a fost coborât în cavou, într-un ultim gest de respect pentru cel care le-a fost prieten, coleg și companion de-a lungul anilor.

CITEŞTE ŞI: Ultimele imagini cu Costeluş de la Clejani în viață, pe patul de spital: „Nu mi-a făcut bine”

Acuzații grave după moartea lui Costeluș de la Clejani: ”L-au lăsat să moară”