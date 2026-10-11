Cum se menține Petre Roman în formă la 80 de ani. Ce surse de venit are tatăl Oanei Roman

Cum se menține Petre Roman în formă la 80 de ani. Ce surse de venit are tatăl Oanei Roman
Petre Roman
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La 80 de ani, Petre Roman continuă să aibă o prezență activă în spațiul public și profesional. Fostul prim-ministru al României conduce, predă, participă la conferințe internaționale și menține un stil de viață dinamic, despre care spune că se bazează în mare măsură pe sport.

Recent, acesta a vorbit atât despre starea sa fizică, cât și despre situația financiară, dezvăluind că pensia pe care o încasează depășește în prezent 11.000 de lei.

Cum se menține Petre Roman în formă la 80 de ani

Pe 8 octombrie, Petre Roman a fost invitat în emisiunea „Poarta Pangrati”, difuzată de TVR 2 și moderată de Marina Almășan.

Petre Roman şi Marina Almăşan. Foto: captură TVR 2

În cadrul dialogului, fostul premier a rememorat momente importante din cariera sa politică și a comentat episoade marcante ale Revoluției din decembrie 1989, discuția fiind completată de imagini de arhivă.

Apariția sa nu a trecut neobservată. Petre Roman a sosit la volanul unei Tesla albe, iar forma sa fizică a fost remarcată chiar de gazda emisiunii.

„O mare personalitate ajunge astăzi aici. Dați-mi voie să remarc ținuta slim fit pe care o aveți. Cred că lucrați la sală din greu? Sau soția vă ține la regim? Sau băiatul vă solicită foarte mult?”, l-a întrebat Marina Almășan.

Fostul premier a explicat că sportul rămâne o parte importantă a rutinei sale zilnice și a precizat că înotul este activitatea care îl ajută să se mențină în formă.

„Mulțumesc mult! Fac înot și mă mențin tânăr pentru că mă bucur să trăiesc. M-ați rugat să aduc celebrul pulover roșu purtat la Revoluție, dar nu am avut cum. Dar l-am adus pe cel pe care l-am purtat când am devenit prim-ministru”, a declarat Petre Roman.

În ultimul an, fostul șef al Guvernului a vorbit și despre veniturile sale. Acesta a explicat că pensia i-a fost majorată în urma procesului de recalculare desfășurat în 2024, creșterea fiind de aproximativ 2.300 de lei. În prezent, suma pe care o primește lunar depășește pragul de 11.000 de lei.

„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. (…) Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a afirmat fostul premier.

Ce surse de venit are tatăl Oanei Roman

Petre Roman a subliniat însă că pensia nu reprezintă singura sa sursă de venit. La vârsta de 80 de ani, acesta continuă să desfășoare activități academice și să fie implicat în mediul universitar internațional. Potrivit propriilor declarații, susține cursuri pentru care este remunerat și ocupă funcții în cadrul unei instituții de învățământ din Geneva.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva, pentru care de asemenea sunt bine plătit, și am și pensia mea”, a explicat acesta.

Pe lângă activitatea didactică, Petre Roman spune că participă constant la evenimente academice și proiecte de cercetare, ceea ce îi permite să călătorească frecvent în afara țării.

„Fac o mulțime de conferințe în lume, în calitatea mea de om de știință”, a spus Petre Roman, amintind deplasări în orașe și țări precum Barcelona, Italia, Luxemburg și India.

Deși s-a numărat printre beneficiarii recalculării pensiilor, fostul premier s-a declarat nemulțumit de problemele întâmpinate de alți pensionari în cadrul aceluiași proces. Acesta a criticat erorile apărute și a susținut că astfel de situații nu ar fi trebuit să existe într-un mecanism bazat pe formule clare de calcul.

„M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme. De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul. Asta e o incompetență crasă”, a declarat acesta.

La 80 de ani, Petre Roman susține că îmbină veniturile provenite din pensie cu activitățile academice și științifice pe care le desfășoară în continuare.

Petre Roman, în pas cu tehnologia

În același timp, sportul, în special înotul, rămâne una dintre constantele stilului său de viață, despre care afirmă că îl ajută să se mențină activ și implicat în numeroase proiecte profesionale.

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