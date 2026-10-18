Zodia care dă lovitura în plan financiar! Neti Sandu: „O să negociați salariul și termenele”

Finalul de săptămână vine cu vești bune pentru un anumit semn zodiacal. Dacă până acum și-au făcut griji în ceea ce privește planul financiar, norocul li se va schimba curând. Acești nativi urmează să dea lovitura, iar o nouă afacere profitabilă se conturează la orizont. Neti Sandu a dezvăluit cine sunt norocoșii zodiacului în această perioadă.

Vin vești bune în plan profesional pentru unii nativi, care ar putea primi o oportunitate importantă în următoarea perioadă. Astrele sunt de partea lor și le scot în cale persoanele potrivite, la momentul potrivit. Acești nativi primesc o propunere de afaceri care le-ar putea deschide noi perspective financiare.

Zodia care are noroc în afaceri

Ultima perioadă a fost destul de dificilă pentru Săgetători. Acești nativi s-au confruntat cu numeroase probleme, inclusiv la capitolul financiar. Însă, ghinionul se oprește, iar acești nativi pășesc într-o nouă etapă, una cu mult mai prosperă, potrivit lui Neti Sandu.

Pentru Săgetători se deschid noi perspective. O persoană din anturajul profesional sau cineva cu care nu a mai colaborat până acum ar putea veni cu o propunere de afaceri interesantă. Nativii vor avea ocazia să analizeze oferta, să își exprime pretențiile și să negocieze atât salariul, cât și condițiile în care ar urma să se desfășoare colaborarea. Nu o să fie dezamăgiți de oferta finală, iar colaborarea se anunță una profitabilă.

„Se poate să vă caute cineva care să vă facă o propunere de afaceri și, dacă sunteți interesați, o să negociați salariul și termenele – și vedeți ce iese. Se poate și s-o porniți la drum ca să-i faceți o surpriză cuiva pe care nu l-ați mai văzut de multă vreme și o să vă întoarceți până la noapte”, spune Neti Sandu.

Pe lângă schimbări în zona profesională, Neti Sandu anunță o schimbare de perspectivă și în relațiile cu cei apropiați. Săgetătorii au ignorat în ultima perioadă persoanele dragi, fiind concentrați asupra problemelor personale. Însă, acum se reconectează cu apropiații și pot cunoaște și persoane noi. Nu este exclus ca o prietenie sau poate chiar o relație amoroasă să se formeze în perioada următoare.

Cert este că pentru acești nativi norii negri încep să se risipească. Săgetătorii se află la începutul unei perioade bune, care le va aduce multe satisfacții. Acești nativi sunt protejați de astre până la finalul anului.

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