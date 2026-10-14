Zodia care poate avea mari probleme cu banii în octombrie. Neti Sandu: „Salariul poate întârzia din diverse motive”

Zodia care poate avea mari probleme cu banii în octombrie. Neti Sandu: "Salariul poate întârzia din diverse motive"
Neti Sandu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Noile previziuni astrale arată că luna octombrie va fi una dezechilibrată. Potrivit specialistei în astrologie Neti Sandu, următoarea perioadă va fi marcată de schimbări pe toate planurile, mai ales pe cel financiar. Unii nativi ar putea avea probleme mari cu banii. 

În luna octombrie au loc mai multe fenomene astrale. Venus va retrograda din 3 octombrie până pe 14 noiembrie, Mercur a intrat în Scorpion, iar asta poate aduce schimbări din punct de vedere al carierei și al banilor. Neti Sandu a explicat că este bine ca nativii să fie atenți la lipsuri, mai ales că una dintre zodii ar putea avea probleme cu banii. Totodată, specialista în astrologie trage un semn de alarmă și cu privire la anumite capitole vechi și restanțe pe care nativii trebuie să le rezolve în perioada următoare.

Zodia care poate avea mari probleme cu banii în octombrie

Neti Sandu

Neti Sandu

Neti Sandu a spus la PRO TV că luna octombrie nu este cea mai favorabilă din punct de vedere astrologic. Având fenomenele menționate anterior, pot apărea situații neprevăzute, inclusiv schimbări importante pe toate planurile. Una dintre zodii este încurajată să fie mai atentă la partea financiară, pentru că ar putea avea probleme serioase. Potrivit specialistei în astrologie este vorba despre Pești.

Peștii își urmează cursul pentru a obține ceea ce își doresc. Pot apărea schimbări la locul de muncă, aducându-le astfel satisfacție. Totuși, poate fi o perioadă cu mai multă muncă, dar eforturile depuse se vor vedea în timp. Pe de altă parte, în casa banilor se află Saturn și Neptun retrogradate, iar asta poate crea dezechilibre serioase. Unii nativi pot primi bani din urmă, în baza unei restituiri sau recalculări, însă salariul poate întârzia din anumite motive.

„Peștii pot primi bani din urmă, în urma unor recalculări sau a unor restituiri, dar, pe de altă parte, salariul poate întârzia din diverse motive”, a declarat Neti Sandu la PRO TV.

Cu toate acestea, situația financiară se va stabiliza în timp, pe măsură ce planetele își reiau cursul direct. Un alt aspect important pe care l-a subliniat specialista în astrologie este legat de problemele de sănătate. Peștii trebuie să acorde mai multă atenție fluctuațiilor care pot da bătăi de cap nativilor.

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