10.000 de euro valora unul dintre cadourile oferite lui Papa Francisc în România. Misterul a fost risipit după șapte ani

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cât a costat ceasul realizat special pentru Papa Francisc? Prețul piesei, care îmbină simboluri din Argentina, Italia și România, a fost dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Vă reamintim că, pe 31 mai 2019, Papa Francisc a primit un dar special din partea premierului de atunci, Viorica Dăncilă, în cadrul audienței private de la Palatul Cotroceni. Creația îi aparține designerului Augustin Matei, din Pucioasa. Cadranul din argint include o piatră din Argentina, rocă vulcanică de pe Etna și pământ românesc din Pucioasa. Pe cadran este reprezentat Sfântul Francisc de Assisi, iar pe spatele mecanismului se află o piatră de malachit. Cadoul a fost oferit într-o cutie din lemn de nuc.

„Prețul se ridică la aproximativ 10.000 de euro. Știu că Papa Francisc l-a purtat în avion”

Potrivit creatorului, Papa Francisc ar fi purtat ceasul în avion, iar în prezent acesta s-ar afla într-un muzeu, deși nu știe cu exactitate unde este păstrat. În ceea ce privește valoarea creației, suma se ridică la aproximativ 10.000 de euro, după cum a dezvăluit designerul. De-a lungul timpului, mai multe personalități din țară și de peste hotare au primit ceasuri personalizate semnate de designerul român. Printre acestea se numără Sylvester Stallone, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Jean-Claude Van Damme, Gheorghe Hagi și Răzvan Lucescu. Cel mai recent, un astfel de ceas a ajuns la Ioan Andone, fostul mare fotbalist și antrenor român, care a primit cadoul în cadrul unui eveniment dedicat excelenței

Momentul în care Viorica Dăncilă îi oferă Papei Francisc ceasul unicat creat de un român!

CANCAN: În cât timp se face un ceas personalizat?

Augustin Matei: Într-o săptămână, două săptămâni sau doi ani. Depinde de idee și de momentul în care vine inspirația.

CANCAN: Pentru cine ai mai făcut din afară?

Augustin Matei: Papa Francisc, Sylvester Stallone, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Jean-Claude Van Damme, Casa Regală a României, Roberto Mancini, Gheorghe Hagi și Răzvan Lucescu.

CANCAN: Cu Papa Francisc care a fost povestea?

Augustin Matei: A venit în România, iar Guvernul României a comandat un ceas pentru el. Am pus în cadran piatră de rodocrozit, specifică Argentinei, rocă vulcanică din Etna, pentru că stătea la Vatican, în Italia, și pământ românesc. Pământ românesc, da, am pus puțin pământ românesc. Papa Francisc a plecat cu un ceas care conținea pământ românesc la Vatican.

CANCAN: Aș putea să te întreb la cât se ridică prețul unui asemenea ceas?

Augustin Matei: Să știi că evit de multe ori întrebarea asta, dar, pentru că mi se pune atât de des și este o întrebare normală, să spunem că prețul se ridică la aproximativ 10.000 de euro. Știu că Papa Francisc l-a purtat în avion. Mi s-a spus că l-a purtat în avion, apoi nu mai știu. Acum, cred că este într-un muzeu.

CANCAN: Acesta a fost pentru Papa. Dar pentru ceilalți?

Augustin Matei: Pentru Stallone am făcut o reprezentare din The Expendables, iar undeva, în partea de jos, scrie „Still Punching”, pentru că a apărut la un moment dat o știre falsă că el ar fi murit. Atunci, ieșea pe platourile de filmare și spunea „Still Punching”. Ceasul a fost dăruit de Eddie Remia, care a avut ocazia să îl întâlnească personal.

CANCAN: Tu i-ai cunoscut personal?

Augustin Matei: Am cunoscut personal producători de film, precum și pe Van Damme. Am cunoscut producători care au făcut filme cu Van Damme și cu Morgan Freeman. Dar n-am zburat. Mi-a fost frică de zbor și încă mi-e frică. Nu mă duc. Să vină ei la noi. Mai frumos este că ceasul lui Hagi, realizat anul trecut, a fost licitat la o gală caritabilă organizată la castel, pentru suma de 51.000 de euro. Banii s-au dus pentru a ajuta niște copii defavorizați din zonele limitrofe ale Iașiului. Și asta este mult mai important. Anul acesta am făcut un ceas pentru Răzvan Lucescu, cu Mircea Lucescu, iar ceasul a fost din nou licitat pentru o sumă impresionantă. Multe dintre ele nu sunt doar niște ceasuri. Chiar dacă nu au suflet, fac ceva bun în urma lor, împreună cu cei care le poartă.

NU RATA: Un român a conceput ceasul pentru cei cu frică de avion. De unde a pornit totul și cum le distrage atenția? ”Aveam un trac imens, făceam scenarii…”

CITEȘTE ȘI: Designerul Augustin Matei, jefuit în drum spre o expoziție. I-au dispărut din bagajul de cală ceasuri unicat de 70.000 de euro. ”Asta înseamnă că cineva a văzut ce…”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Izabela rupe tăcerea după împăcarea cu Cătălin Grozavu! Dezvăluiri despre Vanessa, Florina și mesajele care au declanșat scandalul
Izabela rupe tăcerea după împăcarea cu Cătălin Grozavu! Dezvăluiri despre Vanessa, Florina și mesajele care au declanșat scandalul
Mirela Retegan recunoaște că și-a dorit eliminarea din „Asia Express”: „Am avut o înțelegere cu Maia, dar am luptat până la final”
Mirela Retegan recunoaște că și-a dorit eliminarea din „Asia Express”: „Am avut o înțelegere cu Maia, dar am luptat până la final”
Irisha nu vrea să audă de măritiș și copii. Care este motivul, de fapt
Irisha nu vrea să audă de măritiș și copii. Care este motivul, de fapt
Pastorul unei mari biserici din România și-a acuzat soția de adulter, dar scandalul s-a întors împotriva lui. Răzbunare cu poze compromițătoare!
Pastorul unei mari biserici din România și-a acuzat soția de adulter, dar scandalul s-a întors împotriva lui. Răzbunare cu poze compromițătoare!
Surse. Ioana vrea să rămână soția lui Ilie Năstase! Partenera de viață a legendarului sportiv și-ar fi retras cererea de divorț
Surse. Ioana vrea să rămână soția lui Ilie Năstase! Partenera de viață a legendarului sportiv și-ar fi retras cererea de divorț
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Mediafax
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Adevarul
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Digi24
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Mediafax
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Click.ro
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Digi 24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
go4it.ro
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.