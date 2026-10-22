10.000 de euro valora unul dintre cadourile oferite lui Papa Francisc în România. Misterul a fost risipit după șapte ani

Cât a costat ceasul realizat special pentru Papa Francisc? Prețul piesei, care îmbină simboluri din Argentina, Italia și România, a fost dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Vă reamintim că, pe 31 mai 2019, Papa Francisc a primit un dar special din partea premierului de atunci, Viorica Dăncilă, în cadrul audienței private de la Palatul Cotroceni. Creația îi aparține designerului Augustin Matei, din Pucioasa. Cadranul din argint include o piatră din Argentina, rocă vulcanică de pe Etna și pământ românesc din Pucioasa. Pe cadran este reprezentat Sfântul Francisc de Assisi, iar pe spatele mecanismului se află o piatră de malachit. Cadoul a fost oferit într-o cutie din lemn de nuc.

„Prețul se ridică la aproximativ 10.000 de euro. Știu că Papa Francisc l-a purtat în avion”

Potrivit creatorului, Papa Francisc ar fi purtat ceasul în avion, iar în prezent acesta s-ar afla într-un muzeu, deși nu știe cu exactitate unde este păstrat. În ceea ce privește valoarea creației, suma se ridică la aproximativ 10.000 de euro, după cum a dezvăluit designerul. De-a lungul timpului, mai multe personalități din țară și de peste hotare au primit ceasuri personalizate semnate de designerul român. Printre acestea se numără Sylvester Stallone, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Jean-Claude Van Damme, Gheorghe Hagi și Răzvan Lucescu. Cel mai recent, un astfel de ceas a ajuns la Ioan Andone, fostul mare fotbalist și antrenor român, care a primit cadoul în cadrul unui eveniment dedicat excelenței

CANCAN: În cât timp se face un ceas personalizat?

Augustin Matei: Într-o săptămână, două săptămâni sau doi ani. Depinde de idee și de momentul în care vine inspirația.

CANCAN: Pentru cine ai mai făcut din afară?

Augustin Matei: Papa Francisc, Sylvester Stallone, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Jean-Claude Van Damme, Casa Regală a României, Roberto Mancini, Gheorghe Hagi și Răzvan Lucescu.

CANCAN: Cu Papa Francisc care a fost povestea?

Augustin Matei: A venit în România, iar Guvernul României a comandat un ceas pentru el. Am pus în cadran piatră de rodocrozit, specifică Argentinei, rocă vulcanică din Etna, pentru că stătea la Vatican, în Italia, și pământ românesc. Pământ românesc, da, am pus puțin pământ românesc. Papa Francisc a plecat cu un ceas care conținea pământ românesc la Vatican.

CANCAN: Aș putea să te întreb la cât se ridică prețul unui asemenea ceas?

Augustin Matei: Să știi că evit de multe ori întrebarea asta, dar, pentru că mi se pune atât de des și este o întrebare normală, să spunem că prețul se ridică la aproximativ 10.000 de euro. Știu că Papa Francisc l-a purtat în avion. Mi s-a spus că l-a purtat în avion, apoi nu mai știu. Acum, cred că este într-un muzeu.

CANCAN: Acesta a fost pentru Papa. Dar pentru ceilalți?

Augustin Matei: Pentru Stallone am făcut o reprezentare din The Expendables, iar undeva, în partea de jos, scrie „Still Punching”, pentru că a apărut la un moment dat o știre falsă că el ar fi murit. Atunci, ieșea pe platourile de filmare și spunea „Still Punching”. Ceasul a fost dăruit de Eddie Remia, care a avut ocazia să îl întâlnească personal.

CANCAN: Tu i-ai cunoscut personal?

Augustin Matei: Am cunoscut personal producători de film, precum și pe Van Damme. Am cunoscut producători care au făcut filme cu Van Damme și cu Morgan Freeman. Dar n-am zburat. Mi-a fost frică de zbor și încă mi-e frică. Nu mă duc. Să vină ei la noi. Mai frumos este că ceasul lui Hagi, realizat anul trecut, a fost licitat la o gală caritabilă organizată la castel, pentru suma de 51.000 de euro. Banii s-au dus pentru a ajuta niște copii defavorizați din zonele limitrofe ale Iașiului. Și asta este mult mai important. Anul acesta am făcut un ceas pentru Răzvan Lucescu, cu Mircea Lucescu, iar ceasul a fost din nou licitat pentru o sumă impresionantă. Multe dintre ele nu sunt doar niște ceasuri. Chiar dacă nu au suflet, fac ceva bun în urma lor, împreună cu cei care le poartă.

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