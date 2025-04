Designerul Augustin Matei, jefuit în drum spre o expoziție din Polonia. I-au dispărut din bagajul de cală ceasuri unicat de 70.000 de euro. ”Asta înseamnă că cineva a văzut ce…”

Zece ceasuri semnate de Augustin Matei au dispărut din bagajul de cală predat pe Aeroportul ”Henri Coandă”. Românul călătorea spre Polonia, unde fusese invitat să-și prezinte creațiile la o expoziție de mașini de lux. Augustin Matei s-a îmbarcat la bordul unei curse București- Frankfurt, unde a avut escală, apoi și-a continuat călătoria spre orașul Poznan. Abia când a ajuns la hotel, în Polonia, a remarcat dispariția ceasurilor. Paguba se ridică la aproximativ 70.000 de euro. CANCAN.RO are toate detaliile.

Designerul Augustin Matei a fost invitat să-și prezinte o parte din colecția de ceasuri creată de el la o importantă expoziție din Polonia. Miza era una mare, fiind vorba despre o expoziție de mașini de lux, cu vizitatori potenți financiar. Augustin Matei a decis să expună zece ceasuri, printre care cel conceput special pentru iubita sa și un altul împrumutat de la un client motociclist.

Deoarece nu exista zbor direct spre orașul polonez Poznan, designerul a cumpărat un bilet București-Frankfurt, cu plecare de pe Aeroportul ”Henri Coandă”. Așa cum mai făcuse și cu alte ocazii, a pus în bagajul de cală cele două mape în care se aflau ceasurile unicat estimate la o valoare de aproximativ 70.000 de euro.

”Am avut la mine un rucsac cu haine, pe care l-am luat în cabină și un troler, în care am pus tot ce era pentru expoziție: două mape speciale din piele, cu fermoar, în care se aflau ceasurile, certificatele de autenticitate, pliante și trei cutii din lemn pentru ceasuri, dar care erau goale. Acest bagaj l-am lăsat la cală. Ultima dată am văzut bagajul în România”, a spus, pentru CANCAN.RO , Augustin Matei.

Abia când a ajuns în Polonia a descoperit furtul celor zece ceasuri. Hoții nu au luat și mapele în care fuseseră puse, ci doar ceasurile și certificatele de autenticitate. În plus, una dintre cutiile de lemn goale avea ambalajul rupt. Hoții au verificat probabil dacă și în aceste cutii se aflau ceasuri.

”La hotel am desfăcut trolerul, dar toate lucrurile erau aranjate așa cum le pusesem eu, nu era nimic în neregulă. Când am desfăcut o mapă și m-am uitat în primul compartiment, era gol. Atunci am întrebat-o pe asistenta mea dacă știe ceva, dacă a lăsat cumva în țară vreun ceas și mi-a spus că nu. Apoi, am constatat că lipseau toate cele zece ceasuri. Au desfăcut bagajul și s-au dus la fix. Asta înseamnă că cineva a văzut ce este în bagaj, cel mai probabil în România. Bănuiesc că au primit pontul de la controlul bagajelor, când trolerul a fost scanat cu razele X. Posibil să fi dat pontul și la Frankfurt, dar escala a durat doar o oră, așa că este puțin probabil”, a mai spus designerul.