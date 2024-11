O româncă a avut parte de o vacanță de coșmar! Ce a pățit în Roma, după ce și-a urcat bagajele în autobuz

Incredibil ce a pățit o româncă în Italia! O tânără a fost lăsată fără bagaje într-un autobuz din Italia. Incidentul a avut loc în timp ce aceasta se deplasa din Roma în Bari.

Românca a trecut printr-o experiență neplăcută în Italia, după ce bagajele sale au fost furate în timpul unei călătorii cu autobuzul pe ruta Roma-Bari. Incidentul s-a petrecut după ce tânăra a aterizat la Roma, venind din China, și a decis să continue călătoria către sudul Italiei cu un autobuz al companiei FlixBus.

Roma, capitala Italiei, este una dintre cele mai vizitate destinații turistice din lume, atrăgând anual milioane de vizitatori datorită bogăției sale culturale, istorice și arhitecturale. Însă, nu toate sunt vacanțele care se termină cu bine, acesta fiind și cazul tinerei.

Situația româncei a devenit și mai problematică după ce autobuzul a întâmpinat o defecțiune tehnică pe drum, iar pasagerii au fost nevoiți să aștepte în frig sosirea unui alt vehicul care să-i transporte mai departe. La momentul transferului bagajelor, românca a descoperit cu surprindere că trei dintre valizele sale dispăruseră din cala autobuzului.

Tânăra a încercat să obțină ajutor de la personalul companiei, însă abordarea acestora a fost considerată dezamăgitoare. Aceștia ar fi minimizat gravitatea situației, refuzând să intervină sau să ofere soluții concrete pentru recuperarea bagajelor.

În căutarea unei rezolvări, românca s-a adresat autorităților locale, însă experiența sa cu poliția italiană s-a dovedit la fel de frustrantă. Procedurile birocratice și lipsa unui răspuns prompt au întârziat orice progres în recuperarea bunurilor pierdute. În prezent, tânăra așteaptă clarificări din partea companiei de transport și a poliției italiene, sperând să primească despăgubiri pentru bunurile furate.

„Nu m-am așteptat ca, după călătoria de 3 luni în jurul Asiei, să mi se fure bagajele la finalul vacanței, fix în Italia. Am rămas surprinsă neplăcut de lejeritatea cu care personalul a abordat subiectul, spunându-mi că nu este important și să plec. Deși am specificat faptul că am lucruri de valoare materială, dar și emoțională, în interiorul bagajelor, 3 bagaje au fost furate. Am aterizat din China la Roma și am decis să apelăm la serviciile FlixBus pentru a ajunge la Bari.

După 2 ore s-a stricat autobuzul și a trebuit să așteptăm un alt autobuz. Este dezamăgitor faptul că am așteptat în frig, iar în momentul în care a trebuit să ne luăm bagajele, am realizat că nu mai sunt. Personalul mi-a spus că nu are sens, iar eu am specificat că nu plec până când nu primesc bagajul înapoi. Acesta a zis că pot să rămân acolo, dar ei vor pleca. Nu am primit niciun ajutor din partea nimănui.

Am fost și la poliție în Italia, dar felul în care ne-au tratat nu a fost deloc de ajutor. Acum aștept un răspuns din partea poliției, din partea companiei. Nu știu dacă voi fi despăgubită pentru ele, dar au fost lucruri de mare valoare. Este foarte grav ce ni se întâmplă și sunt sigură că nu sunt singura.”, a spus românca pentru Cancan.ro