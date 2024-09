Ce a pățit un român la Marble Beach: „Județul Thassos. Noi mai pe sărăkie așa, că eram înconjurați de...”

Sezonul vacanțelor pare să continue fără oprire, chiar dacă toamna s-a instalat în România. Mulți turiști încă își caută destinațiile ideale pentru relaxare, iar insula Thasos din Grecia s-a transformat într-una dintre cele mai apreciate locații de vacanță. Românii, în special, par să fie fascinați de frumusețea acestei insule, alegând-o ca destinație de top pentru escapade de vară prelungită.

Pe lângă experiențele de pe plajă, insula Thasos oferă și oportunități de explorare culturală. Turiștii pot descoperi vestigii antice, ruine ale templelor și teatrelor, ce oferă o fereastră către trecutul bogat al insulei. Însă, pentru un turist atmosfera a fost una mai puțin unică. Iată ce a povestit acesta pe un grup de Facebook!

Citește și: UN BĂRBAT DIN BUCUREȘTI A MÂNCAT PE SĂTURATE CU DOAR 26 DE LEI. REACȚIA LUI CÂND A PRIMIT 2 FELURI CONSISTENTE

Un turist român a împărtășit recent experiența sa pe un grup de social media dedicat călătoriilor, dezvăluind detalii din vacanța petrecută în Thasos. Acesta a relatat că, deși peisajele și atmosfera insulei sunt de-a dreptul spectaculoase, prețurile din unele locații pot fi destul de ridicate. Într-o postare amuzantă, el a povestit cum a plătit 50 de euro pentru două șezlonguri, însă suma era condiționată de o consumație minimă. Astfel, băuturile servite pe plajă, cum ar fi un milkshake la 8 euro sau o bere de 0.33 litri la 6 euro, au făcut parte din experiența de lux.

„A fost frumos, dăcât 50 de euro două șezlonguri, contra consumație obligatorie.

S-a băut milkshake la 8 euro, bere la 0.33 la 6 euro, s-a alea.

Am ascultat Ionuț Cercel, am ascultat Salam, frumos adică, pă chef, ca pentru împărați și magnați.

Noi mai pe sărăkie așa, că eram înconjurați de toată lumea bună de pe OF și influensări cu 10k de laikuri pe IG și tiktok, cu trabuce, buci și burți care beau șampanie din frapieră.

Da’ ne-a dat bon baiatu’! și nu a uitat să ne aducă aminte că mai avem de consumat 4 euro 50 după ce s-a lăsat soarele, așa că am mai luat o apă de 5 euro, să se facă 50 virgulă 50.

I-am dat una de 50, da’ până m-am scotocit de încă 50 de cenți mi-a zis bossao că dacă nu mai am, lasă de la el, că miroseam probabil a bară de autobuz.

Bine că nu ne-am cumpărat și de mâncare, noroc că aveam niște doze de pateu pentru pisicile din Thassos și boabe d-alea bune de la Agroland, dar erau promise deja lui Drăgan.

Știț cum e, frate la frate și păduche la păduche…”, a spus românul pe un grup de Facebook.