Acasă » Știri » Scandal de proporții în lumea manelelor! Soția lui Vali Vijelie, sunată de amantă: „Este la hotel cu o starletă”

Scandal de proporții în lumea manelelor! Soția lui Vali Vijelie, sunată de amantă: „Este la hotel cu o starletă”

De: Emanuela Cristescu 17/08/2026 | 15:00
Scandal de proporții în lumea manelelor! Soția lui Vali Vijelie, sunată de amantă: „Este la hotel cu o starletă”
Scandal de proporții în lumea manelelor! Soția lui Vali Vijelie, sunată de amantă: „Este la hotel cu o starletă”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Scandal cu iz de telenovelă în familia lui Vali Vijelie! Carmen, soția manelistului, ar fi fost sunată în toiul nopții de o femeie care i-ar fi transmis că acesta se află la hotel alături de o altă femeie. În loc să treacă peste episod, Carmen a răbufnit în mediul online și a lansat un mesaj extrem de dur.

Carmen și Vali Vijelie sunt împreună de 28 de ani, iar relația lor a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe momente despre care s-a vorbit intens în spațiul public. Acum, un nou episod a aprins spiritele. Potrivit celor relatate chiar de Carmen, o femeie ar fi apelat-o cu număr privat și i-ar fi spus că soțul ei se află la hotel cu o „starletă”.

Soția lui Vali Vijelie, sunată de amantă în toiul nopții

Reacția nu a întârziat. Soția manelistului a transmis un mesaj în care i-a răspuns direct celei care ar fi contactat-o. Carmen a spus că amantele lui Vali Vijelie nu vor ajunge niciodată la nivelul ei și că nu are rost să o mai sune și să se bage în familia lor.

„Pentru femeia care m-a sunat azi-noapte cu număr privat să îmi spună că soțul meu este la hotel cu o starletă… În primul rând, eu dacă sun pe cineva, sun cu număr, mă prezint și astfel îmi asum ce spun. Ce să îți fac, soro, dacă nu ai fost ceea ce trebuie, să îți rezolv eu problemele? Când era cu tine, nu mă mai sunai, așa că nu mă mai suna nici acum că nu mă interesează. PS: Voi nu o să fiți niciodată eu”, a fost mesajul scris de soția lui Vali Vijelie, pe Instagram.

Scandal de proporții în lumea manelelor! Soția lui Vali Vijelie, sunată de amantă: „Este la hotel cu o starletă”
Scandal de proporții în lumea manelelor! Soția lui Vali Vijelie, sunată de amantă: „Este la hotel cu o starletă”

Ce spune manelistul

Postarea a rămas online doar câteva ore, după care Carmen a eliminat-o. Nu a explicat public de ce a decis să o șteargă și nici nu a oferit detalii suplimentare despre femeia care ar fi sunat-o. Cert este că nu este pentru prima dată când se aude că Vali Vijelie are amantă. Era de așteptat…căci el cântă „Să iubești două femei”.

În urmă cu ceva vreme, manelistul a spus că există două tipuri de bărbați pe această lume: cei care calcă strâmb și își asumă și cei care nu recunosc nici după ce sunt prinși.

„Tot ce cântăm noi e din viața de zi cu zi, tot ce se întâmplă. A oamenilor, și a noastră. Noi bărbații suntem de două feluri, care facem și care nu recunoaștem”, a declarat Vali Vijelie, în podcastul Invitații lui Dobrater.

VEZI ȘI: Vali Vijelie demontează legenda conform căreia Nuțu Cămătaru își pedepsea dușmanii cu ajutorul animalelor exotice: „Asta cu leii e un mit, n-avea treabă”

Vali Vijelie, amintiri incredibile cu Fane Spoitoru. „Venea cu diplomatul de bani și ne dădea la toți”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Semnalul de alarmă tras de medicul neurochirurg Vlad Ciurea
Știri
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Semnalul de alarmă tras de medicul neurochirurg Vlad…
Ce spune planeta Venus despre viața ta amoroasă. Cum iubești și ce partener atragi
Știri
Ce spune planeta Venus despre viața ta amoroasă. Cum iubești și ce partener atragi
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care a câștigat într-un an cât în toată cariera
Mediafax
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care...
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe masa judecătorilor: peste 1,6 miliarde de euro
Gandul.ro
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii
Adevarul
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după...
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
Digi24
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu...
Sport la cinci minute de casă: stil de viață activ în Cosmopolis
Mediafax
Sport la cinci minute de casă: stil de viață activ în Cosmopolis
Parteneri
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea lor în cazul unui divorț
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote ciudate.” Ce scrie pe cruce?
Click.ro
33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote...
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Digi 24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem...
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine...
Hyundai a stabilit prețurile pentru Ioniq 3. Cât costă rivalul pentru Renault 5?
Promotor.ro
Hyundai a stabilit prețurile pentru Ioniq 3. Cât costă rivalul pentru Renault 5?
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe masa judecătorilor: peste 1,6 miliarde de euro
Gandul.ro
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe masa judecătorilor:...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Semnalul de alarmă tras de medicul ...
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Semnalul de alarmă tras de medicul neurochirurg Vlad Ciurea
Cele 3 zodii care se îmbogățesc până la finalul anului. Acești nativi sunt favoriți în Casa Banilor ...
Cele 3 zodii care se îmbogățesc până la finalul anului. Acești nativi sunt favoriți în Casa Banilor până în decembrie 2026
Ce spune planeta Venus despre viața ta amoroasă. Cum iubești și ce partener atragi
Ce spune planeta Venus despre viața ta amoroasă. Cum iubești și ce partener atragi
BANCUL ZILEI | Soțul, pe patul de moarte, o întreabă pe soția lui
BANCUL ZILEI | Soțul, pe patul de moarte, o întreabă pe soția lui
Noi detalii despre moartea lui Hayden Panettiere. Ce a dezvăluit apelul la 911
Noi detalii despre moartea lui Hayden Panettiere. Ce a dezvăluit apelul la 911
Cât costă motorina astăzi, după ieftinirea de la pompă! Prețurile de la Petrom, OMV, MOL și Rompetrol
Cât costă motorina astăzi, după ieftinirea de la pompă! Prețurile de la Petrom, OMV, MOL și Rompetrol
Vezi toate știrile