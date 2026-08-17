Scandal de proporții în lumea manelelor! Soția lui Vali Vijelie, sunată de amantă: „Este la hotel cu o starletă”

Scandal cu iz de telenovelă în familia lui Vali Vijelie! Carmen, soția manelistului, ar fi fost sunată în toiul nopții de o femeie care i-ar fi transmis că acesta se află la hotel alături de o altă femeie. În loc să treacă peste episod, Carmen a răbufnit în mediul online și a lansat un mesaj extrem de dur.

Carmen și Vali Vijelie sunt împreună de 28 de ani, iar relația lor a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe momente despre care s-a vorbit intens în spațiul public. Acum, un nou episod a aprins spiritele. Potrivit celor relatate chiar de Carmen, o femeie ar fi apelat-o cu număr privat și i-ar fi spus că soțul ei se află la hotel cu o „starletă”.

Soția lui Vali Vijelie, sunată de amantă în toiul nopții

Reacția nu a întârziat. Soția manelistului a transmis un mesaj în care i-a răspuns direct celei care ar fi contactat-o. Carmen a spus că amantele lui Vali Vijelie nu vor ajunge niciodată la nivelul ei și că nu are rost să o mai sune și să se bage în familia lor.

„Pentru femeia care m-a sunat azi-noapte cu număr privat să îmi spună că soțul meu este la hotel cu o starletă… În primul rând, eu dacă sun pe cineva, sun cu număr, mă prezint și astfel îmi asum ce spun. Ce să îți fac, soro, dacă nu ai fost ceea ce trebuie, să îți rezolv eu problemele? Când era cu tine, nu mă mai sunai, așa că nu mă mai suna nici acum că nu mă interesează. PS: Voi nu o să fiți niciodată eu”, a fost mesajul scris de soția lui Vali Vijelie, pe Instagram.

Ce spune manelistul

Postarea a rămas online doar câteva ore, după care Carmen a eliminat-o. Nu a explicat public de ce a decis să o șteargă și nici nu a oferit detalii suplimentare despre femeia care ar fi sunat-o. Cert este că nu este pentru prima dată când se aude că Vali Vijelie are amantă. Era de așteptat…căci el cântă „Să iubești două femei”.

În urmă cu ceva vreme, manelistul a spus că există două tipuri de bărbați pe această lume: cei care calcă strâmb și își asumă și cei care nu recunosc nici după ce sunt prinși.

„Tot ce cântăm noi e din viața de zi cu zi, tot ce se întâmplă. A oamenilor, și a noastră. Noi bărbații suntem de două feluri, care facem și care nu recunoaștem”, a declarat Vali Vijelie, în podcastul Invitații lui Dobrater.

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