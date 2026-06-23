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Vali Vijelie demontează legenda conform căreia Nuțu Cămătaru își pedepsea dușmanii cu ajutorul animalelor exotice: „Asta cu leii e un mit, n-avea treabă”

De: Andrei Iovan 23/06/2026 | 11:59
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Ani la rând, numele lui Nuțu Cămătaru a fost însoțit de una dintre cele mai cunoscute și controversate povești din lumea interlopă, legenda potrivit căreia și-ar fi folosit faimoșii lei pentru a se răzbuna pe cei care îi greșeau. Povestea a alimentat imaginația publicului, a făcut înconjurul televiziunilor și a contribuit la construirea imaginii aproape “mitologice” a liderului clanului Cămătaru. Vali Vijelie, finul lui Nuțu Cămătaru demontează mitul despre care s-a discutat de-a lungul anilor.

În cel mai nou episod al documentarului „Cămătarii”, difuzat de PRO TV începând cu ora 23.30 și disponibil pe VOYO, două persoane care l-au cunoscut îndeaproape pe Nuțu Cămătaru susțin însă că totul a fost doar o legendă. Este vorba despre Vali Vijelie și Lidia Balint, cunoscută drept Mica, prima soție a interlopului.

Vali Vijelie susține însă că realitatea era cu totul alta referitor la mitul cu leii lui Nuțu Cămătaru

De-a lungul anilor, poveștile despre leii lui Nuțu Cămătaru au devenit un fel de folclor urban. În spațiul public au circulat numeroase zvonuri potrivit cărora animalele exotice ar fi fost folosite pentru intimidare sau chiar pentru pedepsirea dușmanilor. Faptul că interlopul deținea lei și alte animale exotice a contribuit la amplificarea acestor legende, care au fost preluate și repetate ani la rând.

„Cămătarii”, regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo

Vreau să spun că nașul iubea foarte mult și iubește foarte mult animale. Asta cu leii e un mit. El de fiecare dată avea grijă de toate animalele lui și așa a fost el, să aibă de toate. Și avea foarte mare grijă de ei. Asta că… dădea oamenii la lei. Păi, până îi băgai tu pe oamenii la lei, te mâncau pe tine. Bine, nașul îi lua în brațe, erau blânzi leii lui. Îi lua în brațe, îi pupa, se juca cu ei. Nu, n-avea treabă, nu, a spus Vali Vijelie în documentar.

La aceeași concluzie a ajuns și Lidia Balint, fosta parteneră de viață a lui Nuțu Cămătaru, care spune că toate aceste povești au afectat-o profund și că a fost revoltată de modul în care erau prezentate la televizor.

„Cămătarii”, regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo

Când deschideam televizorul, vedeam minciunile care le dădeau. Chiar așa să-l ponegrească, chiar așa să-și bată joc de un om, cu animalele, că dădea lumea la lei. Urât! La un moment dat, a venit poliția la percheziție și se juca cu leii, vorbeau cu leii, îi mângâiau, băgau mâna printre gratii. Și minciunile astea m-au șocat și eram foarte supărată pentru asta, nu pentru altceva. Prea multe minciuni și prea mediatizat într-un hal de zici că e cel mai mare criminal, că a dat lovitură de stat, a spus Lidia Balint.

Documentarul „Cămătarii”, regizat de Anghel Damian, aduce în prim-plan mărturii ale membrilor familiei Cămătaru, ale apropiaților și ale unor personaje cunoscute care au făcut parte din anturajul acestora, încercând să ofere și perspectiva lor asupra unor episoade care au alimentat ani întregi imaginația publicului.

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