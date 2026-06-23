Frații Cămătaru au fost acuzați de tâlhărirea unui cetățean străin. Cine este femeia care le-a creat probleme celor doi interlopi

Serialul documentar „Cămătarii” aduce în prim-plan numeroase detalii mai puțin cunoscute din viața fraților Nuțu și Sile Cămătaru, prezentând povești, mărturii și episoade controversate din parcursul lor. Producția poate fi urmărită la PRO TV, în fiecare luni de la ora 23:30, dar și pe platforma VOYO, unde episoadele sunt disponibile pentru vizionare.

Frații Cămătaru au fost acuzați, de-a lungul timpului, de implicare într-un caz de tâlhărie care a vizat un cetățean străin cunoscut în cercurile selecte ale Bucureștiului. Episodul este readus în discuție în cadrul serialului documentar „Cămătarii”, unde sunt prezentate mai multe versiuni ale evenimentelor și ale relațiilor dintre persoanele implicate.

Ce a spus Sile Cămătaru despre tâlhărie

Potrivit declarațiilor lui Sile Cămătaru, în acea perioadă în viața lor ar fi apărut o femeie pe nume Irina, care frecventa anturajul lor și cu care acesta spune că ar fi avut ocazional interacțiuni. El susține că femeia ar fi avut un comportament prin care atrăgea bărbați și obținea bani de la aceștia, ceea ce ar fi dus ulterior la situația tensionată în care au fost implicați mai mulți membri ai grupului.

Sile Cămătaru afirmă că Irina ar fi ajuns să fie conectată cu mai multe persoane din anturaj și că, la un moment dat, ar fi existat o înțelegere între aceasta și alte persoane din cercul lor pentru a organiza o întâlnire cu cetățeanul străin Peleg Șaul. Conform aceleiași versiuni, femeia ar fi folosit un pretext pentru a-l determina pe acesta să consume substanțe care l-ar fi făcut vulnerabil, după care ar fi urmat sustragerea bunurilor.

„Realitatea este că în perioada aceea, am cunoscut o femeie pe nume Irina. Am ieșit cu ea de câteva ori, chiar în zilele alea. Ea practica genul ăsta de fapte, adică fiind frumoasă, atrăgea bărbați și îi păcălea, le lua banii. În anturajul nostru a ajuns ca și o persoană feminină frumoasă, noi fiind disperați după femei, după frumuseți, noi am primit-o ca și altceva și ea ne-a pus pomul. Când ne-a implicat într-o infracțiune, eu i-am dat respins. I-am zis, sunt cu nevastă-mea la nuntă, nu mă mai suna. Au ieșit pe discuție că, la un moment dat, parcă Fluturica a zis, cu Sile să facă brigade. Și ei doi, trei, cu tine, ca să-l ducă pe un fraier de acolo, la locul lui, să-l ducă acasă.”, a spus Sile Cămătaru.

Sile Cămătaru susține însă că nu toți cei implicați ar fi avut un rol direct în acțiunile de furt. Astfel că Irina a profitat de ei și s-a ocupat singură de întregul plan. A ademenit victima, i-a pus pastile pentur a-l adormi și apoi i-a luat toate bunurile pe care le avea la el.

Poliția s-a ocupat de caz și i-a găsit vinovați pe frații Cămătaru. Cei doi au afirmat că au fost reținuți în dosar pentru implicare la escrocherie.

„Ea l-a apelat pe Fluturică că nu poate să scape de un prost și cum ar veni că îi plătește serviciu să scape de el. Ăsta a luat doi, trei după el, a mers acolo. Ăla era deja, îi dăduse pastile. Îl deposedase, i-a luat lucrurile. Asta nu e tâlhărie niciodată. Și ăia zice… «Băi, suntem de la poliție, ce cauți aici? Ia, hai să mergem până la secție». Și-l ia și pe stradă îl dă jos. «Hai bă, du-te, vă-ți dă treaba ta». Asta-i fapta cu tâlhăria Dar bunurile au fost luate de ea. Dacă cineva merita să facă pușcărie că a făcut ceva, merita să facă pușcărie Irina, pentru că i-a pus omului pastile în mâncare, până l-a luat somnul, ia că era bunurile și până când s-a trezit a vrut să-i interpreteze că… Băi, gata, ai stat cât ai stat, ai băut, ai mâncat, acum du-te, lasă-mă că am treabă. Și ăla până la urmă. Ce căuta cu bani și cu nu știu cât aur la ea în casă? Pe bune.”, a mai spus Sile Cămătaru.

CITEȘTE ȘI: Anghel Damian, dezamăgit de unele reacții după serialul-documentar ”Cămătarii”: ”Judecata ar trebui să apară la final”

Ce a putut să spună Sile Cămătaru despre Nicu Gheară: „I-a surâs puțin norocul”