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Ce a putut să spună Sile Cămătaru despre Nicu Gheară: „I-a surâs puțin norocul”

De: Anna Caba 16/06/2026 | 14:58
Ce a putut să spună Sile Cămătaru despre Nicu Gheară
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Episodul cu numărul 5 al documentarului serial „Cămătarii” scoate la iveală noi detalii din viața fraților Cămătaru. De această dată, Sile Cămătaru a vorbit despre un alt nume cu greutate: Nicu Gheară. Drumurile acestora s-au intersectat, dar controversatul om de afaceri nu i-a lăsat o impresie prea bună. Ce a putut să spună Sile Cămătaru despre Nicu Gheară?

Documentarul serial „Cămătarii”, lansat de PRO TV și disponibil pe VOYO, continuă să dezvăluie povești spectaculoase și episoade mai puțin cunoscute din viața fraților Nuțu și Sile Cămătaru. Producția prezintă mărturii directe ale membrilor clanului și reconstituie conflicte care au marcat lumea interlopă a anilor ’90 și 2000.

Ce a putut să spună Sile Cămătaru despre Nicu Gheară

Nicu Gheară este o figură controversată din spațiul public românesc, a cărui imagine publică a navigat de la cea de fost fotbalist și om de afaceri până la asocieri repetate în presă și în anchetele procurorilor cu lumea interlopă și crima organizată.

Deși a negat constant legăturile cu activitățile ilegale și nu a fost condamnat penal, numele său a apărut de-a lungul anilor în investigații de amploare. Și frații Cămătaru s-au intersectat de-a lungul timpului cu Nicu Gheară iar, cel puțin lui Sile Cămătaru, nu i-a lăsat deloc o impresie bună. Acesta l-a desființat.

„Sile Cămătaru: Pentru mine Gheară și Niro sunt doi proști, ai înțeles? Adică doi proști cărora le-a surâs puțin norocul și la un moment dat, când nu le-a ajuns mierea, au căutat să se elimine.

Gheară ăsta e un pitic, puțin șurlicău, care a pus o echipă să-l bată bine pe Niro ăsta, nu că ăsta ar fi mai deștept sau ceva. Ăsta s-a băgat sub… și-a luat lângă el toată poliția română. Toți foștii șefi de servicii sunt cu el. Și a trimis o echipă când a ieșit de la o gagică și l-a luat pe ăsta la bâte. L-au bătut bine, l-a spitalizat.

Și atunci fratele meu, prin deșteptăciunea lui aia mare, a zis: hai să ne băgăm pentru Niro. Ne-am băgat, am defilat 500 de mașini prin București, pe aici. Ăla s-a baricadat acolo cu Gemenii, cu fel și fel de așa ziși mafioți.

Nuțu Cămătaru: Și atunci s-a împărțit Bucureștiul. De fapt, asta mi-a spus și la comisia de abuzuri că Bucureștiul era împărțit în două: jumate al meu, jumate al lui Gheară. Și atunci i-am zis: bine, unde-i jumătatea mea? I-am arătat cătușele și zic: jumătatea mea unde e?”, au declarat frații Cămătaru.

 

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