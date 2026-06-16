Cum a „îmblânzit” Mitică Machedonu „mafia galbenă” din București! Răfuială în Complex Europa

Episodul cu numărul 5 al documentarului serial „Cămătarii” scoate la iveală noi detalii despre clanurile interlope din România. În cel mai recent episod al producției, Mitică Machedonu a vorbit despre confruntarea dintre lumea interlopă românească și mafia chineză. Cum a îmblânzit Mitică Machedonu „mafia galbenă” din București? Confruntare acerbă în Complexul Europa.

Odată cu deschiderea granițelor după 1989, mii de comercianți chinezi au sosit în România, stabilindu-și afacerile în complexe uriașe de mărfuri, precum Complexul Europa (Colentina). În umbra acestui flux comercial legal s-au instalat rapid clanurile interlope asiatice.

Spre deosebire de clanurile interlope autohtone, mafia chineză acționa aproape exclusiv în interiorul propriei comunități, ceea ce a făcut-o extrem de greu de penetrat de către Poliția Română.

Cum a „îmblânzit” Mitică Machedonu „mafia galbenă” din București

Atunci când Complexul Europa era în floare, Mitică Machedonu a fost însărcinat cu protecția afaceriștilor chinezi de aici. Aceștia aveau nevoie de protecție în fața „mafiei galbene” care deja teroriza Capitala.

„Eu cu Nicu Gheară am crescut de mici amândoi. El era de la Medgidia, dar a venit aici în București. Adică primul meu prieten el a fost. Acum, Nicu luase Europa, era bine. Ce spune? Băi, Mitica, băi nebunule, nu mai pleca. Uite, sunt aici, vii, stai lângă mine. Eu eram cu gândul tot la plecări. Într-un final am rămas la Europa, mi-a fost bine rău de tot. Îi mulțumesc nașului meu Nicu Gheară că m-a băgat unde îmi era locul. Și se face o răzmeriță. Mafia chineză în timpul ăla venea peste oameni afaceriști chinezi din România și tâlhărea. Acuma era unul care făcuse asta cu oameni de afaceri chinezi din România și îi trebuia niște băieți ciomegi să aibă grijă de chinezi, de afaceri. Atunci nașul mă recomandă pe mine, eu îmi iau brigada mea de băieți, frații mei. Îmi făcuse birou, aveam secretara mea, aveam ce nu visasem în viața mea. Și aveam grijă de chinezi, să nu îi tâlhărească mafia chineză”, a declarat Mitică Machedonu.

Mitică Machedonu îi proteja pe chinezii din Complexul Europa și lucrurile au mers cum nu se poate de bine, până într-un punct însă. Într-o zi, mafia chineză a pătruns în complex și i-a rănit unul dintre oameni. Deși a fost o ambuscadă, Mitică Machedonu nu a dat în spate și le-a ținut piept.

Astfel și-a câștigat respectul, dar și generozitatea afaceriștilor chinezi, care după acest episod îi trimiteau săptămânal pachete cu bani.

„Toate bune și frumoase și într-o zi vin niște mafioți chinezi să-i tâlhărească pe niște chinezi. Unul să-i țină mâna, unul să-i dea cu barda să-i taie mâna. Vin repede băieții, mă cheamă, intervin. Bam, bam, bam, îi punem pe goană. Pe la 16, 17, când se închide Europa, ăștia vin iar după ăștia. Eu acum la birou, cu prietenii mei, stau la vrăjeală. Când mă cheamă, vin-o repede că au împușcat un bodyguard, mi-l împușcase în picior. Acum eu când apar acolo și intru între ei, când trage două pe lângă mine. Zice: tu Mitică stai deoparte. Cum să mă dau la o parte când mă știa toată Europa? Toți aveau încredere în vitejia mea. Să mă dau la o parte. Toți ziceau, eu mă băgam. Unul cu barda spre mine. Unul că trag, că trag. Finalul, frate, au venit toți băieții lângă mine și îi prindem într-un colț la Europa. Nu mai aveau șanse de scăpare. Ce le spun la ăștia mei? Pune-ți mâna pe sticle și când am zbierat aruncăm toți în ei. Mă duc la ăla, iau repede pistolul, a sărit toată lumea pe ei, îi ducem la birou. A venit Circa 7, a venit Capitala, ăla împușcat în picior. Le predau pistolul. Acum când au văzut chinezii că l-am dat înapoi, că i-am dat pe ăia… îți dau cuvântul meu de onoare. De două ori pe săptămână veneau câte două cutii de pantofi. Cadou, cadou. Mă, ce pantofi? Secretara mea când deschide am zis că nu se poate. Numai pachete, frate. Pachete de bani. Întreb ce-i cu ăștia? Chinezii: Tu apărat la noi, noi grijă de tine. A, zic, îmi convine. Bravo, băieții mei! Și uite așa trec anii. O fabrică de bani”, a mai povestit Mitică Machedonu.

CITEȘTE ȘI:

Au fost frații Cămătaru liderii incontestabili ai Bucureștiului? Sile Cămătaru a dat verdictul: „Ce să mai o dăm învârtită”

Povestea din spatele Gladiator Guard, firma de pază a lui Nuțu Cămătaru. Cum își consolida influența în Capitală: ”Lumea râdea la vremea aceea”