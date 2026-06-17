Anghel Damian, dezamăgit de unele reacții după serialul-documentar ”Cămătarii”: ”Judecata ar trebui să apară la final”

Serialul-documentar „Cămătarii” a împărțit publicul în două tabere și a stârnit dezbateri aprinse în spațiul online. Invitat la seria specială „Procesul Cămătarilor by Dan Capatos Show”, regizorul Anghel Damian a explicat de ce a ales să spună povestea clanului Cămătarilor. CANCAN.ro are toate detaliile!

Anghel Damian spune că misiunea unui documentar nu este să le spună oamenilor ce să creadă. Potrivit acestuia, publicul trebuie să primească toate perspectivele și să tragă singur concluziile. Vezi emisiunea integrală aici!

„Treaba noastră, sau a mea, așa cum văd eu meseria de jurnalist sau de documentarist, ar presupune că tu oferi oamenilor perspectivele asupra adevărului și judecata se face acasă. Noi asta încercăm să prezentăm și să dăm șansa omului să judece cu propria minte, după propriile convingeri și cu propriile filtre, o realitate. Un motiv pentru care societatea este profund scindată ar fi și acesta, când nu mai avem instituții de presă care să fie obiective sau foarte puțini formatori de opinie care să se prezinte obiectiv în spațiul public. Toate luptele se transformă în lupte ideologice. Vorbim doar în alb și negru, nu mai există griuri, când, fundamental, viața este gri.”

Mai mult, Anghel Damian spune că și personajele din documentar trebuie privite prin aceeași lentil.

„Noi vorbim despre foarte mult gri în tot ce ne înconjoară. E gri în ce înseamnă autoritățile care au anchetat acest caz, e gri în persoane și în acțiunile lor. Câteodată acest gri merge mai spre negru, câteodată se mai deschide. Până la urmă, așa e viața.”

Regizorul, dezamăgit de unele reacții: „Judecata ar trebui să apară la final”

Deși documentarul a fost apreciat de o parte a publicului, Anghel Damian recunoaște că au existat și oameni care l-au dezamăgit prin reacțiile lor.

„Am avut dezamăgiri, dar sunt curios dacă oamenii aceia au apucat să vadă tot demersul nostru. Noi facem un documentar în multe episoade și mi se pare că o judecată ar trebui să apară la final. La final te uiți și spui: «Domnule, după propriile mele considerente, cred că ai făcut asta și asta». Am primit niște mesaje de la niște oameni importanți, oameni de cultură, care au spus niște lucruri extraordinare despre documentar. Au spus că, sub masca unui documentar de artă, există și o componentă jurnalistică fabuloasă și că felul în care am reușit să ținem interviurile ține de o artă rară a interviului.”

Pentru Anghel Damian, experiența realizării documentarului a fost una complet nouă, având în vedere că până acum a fost cunoscut mai ales pentru proiectele de ficțiune.

„Până la urmă, eu sunt un povestitor în zona de film. Până acum am făcut foarte multă ficțiune, n-am făcut documentar. Asta a fost o experiență nouă care, iată, pentru unii este o experiență împlinită și mă bucur că au existat și aceste surprize pozitive. Mi se pare că și efectul pe care documentarul îl are la nivel de conversație societală este unul important. Sunt niște conversații de avut, niște discuții pe care trebuie să le purtăm și pe care le-am cam evitat timp de 30 și ceva de ani.”

„Cămătarii” ar putea avea și alte sezoane

În plus, Anghel Damian a dezvăluit că povestea nu se oprește aici. Dacă publicul va rămâne alături de proiect, „Cămătarii” ar putea continua cu noi sezoane.

„Dacă serialul va fi urmărit, în mod cert ne propunem să facem și alte sezoane, să vedem în ce măsură se poate declina această poveste. Ea are foarte multe ramificații. De la ea poți pleca și să ajungi la orice subiect important din lumea asta.”

Regizorul a vorbit și despre personajele importante care nu au apărut încă în documentar, printre ele fiind și Nicu Gheară.

„Producția a încercat să ia legătura. Au fost niște contacte preliminare. Noi sperăm în continuare că vom avea și poziția lor. Teoretic, ar trebui să știe că s-a vorbit despre ei și ne-am dori să își spună și punctul de vedere.”