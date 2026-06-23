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Nuțu Cămătaru, detalii despre animalele exotice din grădina zoo. De unde a cumpărat primii lei

De: Andreea Stăncescu 23/06/2026 | 08:00
Nuțu Cămătaru, detalii despre animalele sale
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Nuțu Cămătaru este cunoscut pentru pasiunea sa pentru animalele exotice, o latură mai puțin obișnuită a vieții sale, dar care a atras de-a lungul timpului atenția publicului. În ultimul episod al serialului documentar „Cămătarii”, difuzat la PRO TV, au fost dezvăluite noi detalii importante despre această preocupare, care a devenit una dintre cele mai discutate teme ale producției.

Nuțu Cămătaru este cunoscut nu doar pentru notorietatea sa din lumea interlopă, ci și pentru pasiunea neobișnuită pe care o are pentru animalele exotice. De-a lungul anilor, acesta și-a amenajat o adevărată grădină zoologică în Sectorul 5 al Capitalei, unde a adunat numeroase specii și cărora le acordă o atenție deosebită.

Printre animalele aflate în grija sa se numără canguri, struți, emu, păuni, lebede negre, cămile, alpaca, oi de Camerun și mufloni. Potrivit membrilor familiei sale, de-a lungul timpului, în proprietatea sa au existat chiar și lei, urși sau mufloni.

„Am o pereche de canguri, am struți, emu, păuni, lebede negre, cămilă, alpaca, oi de Camerun, mufloni.”, a spus Nuțu Cămătaru. „Lei, urșii, pantere, toate animalele posibile erau la noi”, povestea prima soție a lui Nuțu Cămătaru.

Fiul lui Nuțu Cămătaru, la un pas să fie mușcat de urs

Dragostea pentru animale a fost însă însoțită și de momente periculoase. Unul dintre cele mai tensionate episoade s-a petrecut în urmă cu mai mulți ani și l-a avut în prim-plan pe Nuțulică, fiul lui Nuțu Cămătaru. Familia avea atunci un urs ținut într-un țarc aflat în casă.

În copilărie era fascinat de animal, iar la un moment dat, s-a apropiat prea mult de gratii și a introdus mâna pentru a fi lins de urs, convins că animalul îi este familiar. Situația a devenit însă periculoasă în clipa în care ursul a încercat să îl tragă spre țarc și să îl apuce de picior. Din fericire, incidentul nu s-a transformat într-o tragedie.

„Prima dată a fost un urs. Că noi stăteam acolo și aici, chiar unde e intrarea aia, aici la casă, aveam o cușcă mare, acolo era ursul. Și acum eu, când eram eu mai țanțos, am luat-o pe o sora mea, i-am zis, vino-ncoa’ să-ți arăt la urs cum mă linge pe mine pe mâna ursul, cum mă ascultă pe mine ursul, să știi, eram eu șmecher. Și m-am dus la urs, l-am chemat eu la… vino-ncoa’ băiatul aici, la gratii, la el. Și i-am dat așa mâna să mă lingă, știi? Și el a scos botul printre gratii pe acolo și mă lingea. Acum e el pervers, ursul pervers. M-a tras la el așa, în gratii, și voia să mă muște de picior. Și acum să nu-i spune lui tata că… cu ursul, cu nu știu ce… Până la urmă, nu știu cum a aflat tata. Nu știu să zic ce a făcut cu ursul, că a dispărut ursul. Nu știu dacă l-a dat sau ce a făcut cu el.”, a spus Nuțulică.

„Cămătarii”, regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo

Cum a obținut Nuțu Cămătaru perechea de lei

Pe lângă urși, Nuțu Cămătaru a avut o afecțiune aparte pentru lei. El povestește că i-a cumpărat din stațiunea Mamaia după ce a văzut doi pui ținuți în condiții precare și folosiți pentru fotografii cu turiștii. Impresionat de starea lor, a decis să îi ia acasă și să îi crească.

În timp, animalele au devenit parte din viața de zi cu zi a familiei. Potrivit lui Nuțu Cămătaru, leii erau blânzi și obișnuiau să îl însoțească inclusiv în mașină, comportându-se asemenea unor animale de companie.

„Pasiunea mea cu leii… de fapt, a fost mai mult milă. Mă duceam până la satul de vacanță, prin Mamaia… Avea doi pui de lei, dar micuți, slăbuți, amărâți. Făcea poze cu ei. I-am văzut atât de amărâți, zgribuliți. Mi s-a făcut milă de ei. «Cât vrei pe ei?», «Am dat 1.500 de dolari pe unul».

Ia dă-mi pe amândoi. Și i-am luat și i-am dus acasă. Nu mâncase în viața lor carne. Și… au crescut mari. Îi am în poze. Mergeau cu mine în mașină ca și cățeii. Câinele nu urca cum urca leul. Îi mângăiam, ne jucam cu ei. Erau atât de cuminți. Leul, dacă e mâncat și alea, nu e niciun pericol. Tigru e mai periculos ca leul.”, a spus Nutu Cămătaru.

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