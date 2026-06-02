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El a fost omul care a garantat pentru Gigi Becali în fața lui Nuțu Cămătaru: ”Eram foarte puternic atunci și mi-am asumat tot”

De: Simona Vlad 02/06/2026 | 23:01
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Noi mărturii incendiare apar în seria „Procesul Cămătarilor”, moderată de Dan Capatos după lansarea documentarului de pe Voyo. Invitat în emisiune, Oneață a vorbit despre relația avută cu Gigi Becali și Nuțu Cămătaru. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Oneață a declarat că el a fost omul care a garantat pentru Gigi Becali în fața lui Nuțu Cămătaru. Potrivit spuselor sale, totul s-ar fi întâmplat într-o perioadă complicată pentru actualul patron al FCSB. Vezi emisiunea integrală aici!

„Prima dată când i-am băgat împreună, eu am fost girantul. Nuțu a zis că nu stă de vorbă fără mine. Gigi avea nevoie urgentă de bani. L-am chemat pe Nuțu și a spus că îi dă cinci sute. Dar să garantez eu pentru el. Eu eram foarte puternic atunci și mi-am asumat tot.”

Dan Capatos a vrut să afle ce însemna, concret, o asemenea garanție între oamenii vremii. Oneață a explicat că totul funcționa pe încredere și pe cuvântul oferit între persoane influente.

„Girarea însemna că mă asum complet. Dacă nu dădea banii, îi plăteam eu. Asta însemna atunci să fii girant. Nu existau acte sau alte prostii. În vremurile alea așa mergea treaba. Doar pe cuvânt și pe respect. După câteva săptămâni și-au dat banii înapoi și au rămas apropiați.”

Discuția a continuat cu episodul în care Gigi Becali ar fi intrat în lumea fotbalului mare. Oneață susține că întâlnirile decisive au avut loc chiar lângă Nuțu Cămătaru și Viorel Păunescu.

„Am fost împreună cu Nuțu la Păunescu, unde jucam noi. Acolo s-a discutat despre Steaua. Nuțu a zis că nu se pricepe la fotbal și l-a adus pe Gigi Becali. Erau acolo și Pițurcă și Păunescu. Eu spun adevărul exact cum a fost. După aceea, ce a făcut Gigi și unde a ajuns, numai Dumnezeu știe.”

Oneață a declarat că îl deranjează faptul că Gigi Becali evită acum anumite persoane din trecut.

„Să fie sănătos și să ajungă cât mai sus, dar să nu dea cu noroi în noi. Noi am fost pionii principali care l-am ridicat. Nu poți să spui că nu îi mai cunoști pe oamenii care au fost lângă tine. Cum să nu ne cunoască, când mergeam împreună peste tot și stăteam la aceeași masă?”

Acesta a povestit și un episod spectaculos petrecut într-o discotecă din Băneasa, în anii ’90. Potrivit lui Oneață, Gigi Becali ar fi venit atunci disperat după ajutor, după un conflict violent.

„Gigi a venit la noi și ne-a spus că a fost bătut de niște rugbyști. Eram în discotecă atunci. Ne-am dus imediat acolo cu mai mulți băieți. Când am intrat și i-am văzut pe rugbyști, am zis că dacă nu suntem tari, ne aruncă pe toți afară. Dar am intrat peste ei și l-am pus pe Gigi lângă noi.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandata de AICI.

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