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Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează

De: Irina Vlad 22/06/2026 | 17:21
Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează
Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează
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Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, a ajuns din nou în fața anchetatorilor în urma unei anchete ample a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieți. Liderul interlop este acuzat că ar avea posibile legături cu o rețea de trafic ilegal de animale exotice. 

Nuțu Cămătaru deține un domeniu întins pe aproximativ 5 hectare în Rahova, sectorul 5 din Capitală, loc despre care s-a vorbit intens în ultimii 10 ani. Proprietatea este împărțită între reședință, un club de echitație și o grădină zoologică improvizată: struți, cai, cămile, un cangur alb, maimuțe și diverse păsări exotice, babuini, unele dintre ele aparținând unor specii protejate.

În anul 2024, liderul Cămătarilor a ajuns în atenția autorităților deoarece existau suspiciuni că ar fi luat un cal de rasă de la un rival, fără acordul acestuia, iar deținerea animalului ar fi fost ilegală în România.

Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează

Nuțu Cămătaru, vizat într-un dosar de trafic ilegal de animale exotice

Însă acesta nu a fost primul episod de acest fel. În anul 2013, când Nuțu și Sile Cămătaru se aflau în spatele gratiilor, oamenii legii au descins la grădina zoologică improvizată și au confiscat lei, urși, cerbi carpatini și zeci de câini și cai de rasă.

De-a lungul anilor, numele lui Ion Balint a fost legat adesea de acuzații privind folosirea animalelor săbatice pentru intimidare. Aceste animale au fost confiscate la acea vreme și relocate la diferite grădini zoologice din țară. De altfel, de la pasiunea interlopului pentru animele exostice a fost inspirat și numele cărții scrise de Codin Maticiuc: „Viața lui Nuțu Cămătaru: Dresor de lei și de fraieri”.

După ani de percheziții, confiscări și controverse, luni, 22 iunie 2026,  Nuțu Cămătaru a fost chemat din nou la audieri în același dosar – privind posibile nereguli în ceea ce privește deținerea unor animale sălbatice. Procurorii urmează să stabilească dacă a existat sau nu o rețea organizată de trafic și deținere ilegală de animale exotice. Persoanele vizate în dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

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