Irisha nu vrea să audă de măritiș și copii. Care este motivul, de fapt

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În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Irisha face lumină într-unul dintre cele mai comentate subiecte din viața sa: căsătoria. Întrebarea care pare să nu-i dea pace artistei revine constant, însă răspunsul ei s-ar putea să-i surprindă pe curioși. Ce se întâmplă, de fapt, în viața vedetei și ce planuri are pentru perioada următoare?

Cunoscută în showbizul românesc, Irisha îmbină proiectele profesionale cu pasiunile sale, iar în această perioadă se ocupă de colaborări de styling cu artiștii din România. În plan personal, vedeta preferă să ia lucrurile pas cu pas și să se bucure de experiențele pe care i le oferă viața.

„Nu îi mai bag în seamă”

Din punct de vedere sentimental, artista a trecut prin povești de iubire importante. Prima dintre cele menționate public a durat opt ani și a început pe vremea când Irisha avea doar 18 ani. Mai recent, vedeta a trăit o poveste de dragoste alături de afaceristul italian Domenico, cu care s-a logodit în 2025. Relația lor s-a încheiat însă câteva luni mai târziu.

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Irisha, despre nuntă și planurile de viitor

CANCAN: Iubești, draga mea?

Irisha: În fiecare zi. Iubesc viața, mă iubesc pe mine.

CANCAN: Noi ne așteptăm la o nuntă!

Irisha: Nu prea curând, mai am lucruri de făcut până să mă mărit.

CANCAN: Ce faci?

Irisha: Proiecte multe. De styling cu artiștii de la noi, o să anunț eu la mine pe conturi.

CANCAN: Dar o familie îți dorești, nu?

Irisha: Dar am familie, am două pisici, nepoți, am de toate. Nu am familie aici, dar o am (râde).

CANCAN: Te întreabă des lumea când te măriți?

Irisha: Dar nu îi mai bag în seamă, atât de des mi se pune întrebarea asta, încât refuz să le mai răspund. Le zic că îi anunț eu, revin.

CANCAN: În vacanță pleci undeva?

Irisha: La iarnă, cu siguranță. Vara deja am fost, nu pot sta într-o continuă vacanță. Aș vrea Saint Moritz, ceva. Și căldură, dar și la munte neapărat.

CANCAN: Pleci singură?

Irisha: Vedem până atunci. Mai am timp să decid.

NU RATA: Drama neștiută a Irishei. Dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Am crezut că o să mor!”

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