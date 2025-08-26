Monica Anghel a ajuns pe masa de operație! Ce s-a întâmplat cu artista: „Am luat cea mai bună decizie”

Monica Anghel și-a îngrijorat fanii din mediul online cu o postare neașteptată. Artista, una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii românești, a apărut cu un bandaj la ochi și a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Ce problemă de sănătate a dus-o pe mâinile medicilor?

Ultima perioadă nu a fost tocmai ușoară pentru Monica Anghel. Deși mereu zâmbitoare în fața publicului, artista s-a confruntat cu o problemă care, în cele din urmă, a necesitat o decizie fermă. După ce a analizat opțiunile, a ales să se lase pe mâna medicilor și a fost operată.

Monica Anghel, pe masa de operație

Fanii Monicăi Anghel au fost luați prin surprindere de cea mai recentă apariție a artistei în social media. Cu un bandaj vizibil la un ochi, vedeta a explicat că a suferit un implant de cristalin, o procedură necesară din cauza problemelor de vedere care îi afectau semnificativ calitatea vieții.

Din fericire, intervenția a fost un succes, iar artista a transmis că se simte bine și că așteaptă cu încredere și a doua operație, care va avea loc săptămâna viitoare.

„Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat domnul doctor… alături de echipa dansului, o echipă fantastică. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng săptămâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a scris Monica Anghel în mediul online.

Intervenția suferită de Monica Anghel este una oftalmologică minim invazivă, prin care cristalinul natural al ochiului – afectat fie de cataractă, fie de alte tulburări de refracție – este înlocuit cu o lentilă artificială, cunoscută și sub numele de cristalin artificial sau lentilă intraoculară.

Scopul acestei proceduri este de a reda vederea clară și de a îmbunătăți considerabil confortul vizual. Este una dintre cele mai sigure și eficiente intervenții oftalmologice, cu rezultate vizibile în timp foarte scurt. De cele mai multe ori, pacienții pot pleca acasă în aceeași zi și își recapătă treptat vederea chiar din primele 24 de ore.

Pentru Monica Anghel, acest pas pare să fie începutul unei etape în care își redescoperă viața cu mai multă claritate, la propriu. Vedea este mulțumită de decizia luată și abia așteaptă să repete intervenția și la ochiul stâng și să vadă totul mult mai clar.

Foto: Instagram