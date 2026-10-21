Prințul William, trimis în locul Regelui Charles! Ce misiune importantă a primit moștenitorul tronului britanic

Prințul William a preluat un rol important în numele Regelui Charles al III-lea, fiind primul membru al familiei regale britanice care l-a întâmpinat pe sultanul Omanului, Haitham bin Tarik, aflat într-o vizită oficială de stat în Regatul Unit. Moștenitorul tronului britanic, în vârstă de 44 de ani, l-a primit pe înaltul oaspete la reședința sa din Londra, după care l-a însoțit la Windsor, unde au avut loc ceremoniile oficiale conduse de Regele Charles și Regina Camilla. Evenimentul reprezintă un moment diplomatic important, fiind prima vizită de stat a unui sultan al Omanului în Marea Britanie după mai bine de patru decenii. În același timp, apariția Prințului William confirmă responsabilitățile tot mai importante pe care acesta și soția sa, Kate Middleton, le îndeplinesc în cadrul monarhiei britanice.

Prințul William, prima persoană din familia regală care l-a întâmpinat pe sultanul Omanului

Prințul William a avut un rol central în debutul vizitei de stat efectuate de sultanul Haitham bin Tarik al Omanului în Regatul Unit, fiind însărcinat să îl întâmpine personal pe liderul străin înaintea ceremoniilor oficiale organizate la Windsor.

Potrivit publicației People, marți, 20 octombrie 2026, Prințul de Wales s-a deplasat la reședința londoneză a sultanului, unde cei doi au avut o primă întâlnire oficială, la o zi după sosirea acestuia în Marea Britanie. Ulterior, William l-a însoțit pe înaltul oaspete la Windsor, unde Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au pregătit o primire solemnă.

Această responsabilitate nu reprezintă o premieră pentru moștenitorul tronului, deoarece, de la urcarea pe tron a Regelui Charles în 2022, William și soția sa, Kate Middleton, au participat în mod regulat la întâmpinarea liderilor străini care efectuează vizite oficiale în Regatul Unit.

În calitate de viitor rege, Prințul William joacă un rol tot mai important în reprezentarea monarhiei britanice pe scena internațională, iar asemenea misiuni diplomatice fac parte din pregătirea sa pentru responsabilitățile pe care le va avea atunci când va deveni suveran.

De această dată, William a fost primul reprezentant al familiei regale care l-a salutat pe sultanul Omanului, urmând ca ceremonia oficială de primire să fie condusă ulterior de tatăl său.

Regele Charles le-a oferit lui William și Kate responsabilități tot mai importante

Poziția Prințului William în cadrul familiei regale britanice s-a schimbat considerabil după moartea Reginei Elisabeta a II-a, în septembrie 2022. La numai o zi după dispariția suveranei, Regele Charles i-a desemnat pe William și Kate drept Prinț și Prințesă de Wales, titluri care au reflectat noul lor statut de moștenitori ai tronului.

De atunci, cei doi au început să își asume tot mai multe responsabilități oficiale, inclusiv participarea la evenimente diplomatice, ceremonii de stat și întâlniri cu personalități internaționale.

O persoană apropiată Prințesei Kate declara anterior pentru People că Regele Charles îi implică deja pe William și pe soția sa în procesul de luare a deciziilor, pregătindu-i pentru viitoarele lor roluri.

„Charles îi pregătește deja pentru ceea ce urmează, iar William și Kate sunt amândoi implicați în luarea deciziilor din culise. Sunt pregătiți și dispuși să își îndeplinească îndatoririle, iar Kate este o parte foarte importantă a acestui proces”, a declarat sursa.

În ultimii ani, Prințul William a reprezentat familia regală britanică la mai multe evenimente internaționale importante, printre care redeschiderea Catedralei Notre-Dame din Paris, în 2024, funeraliile Papei Francisc din 2026 și, luna trecută, funeraliile Regelui Harald al Norvegiei.

Agenda sa oficială continuă să fie încărcată, deoarece miercuri, 21 octombrie, William urmează să participe alături de Regele Charles și Regina Camilla la o ceremonie organizată în Aberfan, Țara Galilor, pentru comemorarea a 60 de ani de la tragedia minieră în care și-au pierdut viața 116 copii și 28 de adulți.

Ceremonie impresionantă la Castelul Windsor. Prima vizită de acest fel după 44 de ani

Vizita sultanului Haitham bin Tarik reprezintă un eveniment diplomatic deosebit pentru Regatul Unit, deoarece este prima vizită oficială de stat efectuată de un sultan al Omanului după martie 1982, când Regina Elisabeta a II-a l-a primit pe sultanul Qaboos bin Said.

Regele Charles și actualul sultan al Omanului se mai întâlniseră anterior, în luna iulie, când suveranul britanic l-a primit la ceai în timpul unei vizite private efectuate de acesta în Regatul Unit.

De această dată, întâlnirea s-a desfășurat într-un cadru mult mai solemn, cu ceremonii militare, salve de tun și un banchet oficial organizat în onoarea oaspetelui.

După sosirea Prințului William și a sultanului la Windsor, Regele Charles și Regina Camilla l-au întâmpinat oficial pe liderul Omanului pe platforma ceremonială de pe Datchet Road, în timp ce salve de tun au fost trase în Home Park din Windsor și la Turnul Londrei.

Ceremoniile au continuat în curtea interioară a Castelului Windsor, unde Garda de Onoare a prezentat salutul regal, iar fanfara militară a interpretat imnurile naționale ale Omanului și Regatului Unit.

Sultanul Haitham bin Tarik și Regele Charles au trecut în revistă Garda de Onoare, după care s-au alăturat Reginei Camilla și Prințului și Prințesei de Wales pentru a urmări defilarea militară.

Familia regală și oaspetele său au participat apoi la un prânz oficial organizat în Sala de Mese de Stat, iar programul a continuat cu vizitarea unei expoziții speciale din Salonul Verde al castelului, unde au fost prezentate obiecte legate de Oman, păstrate în Colecția Regală.

Prima zi a vizitei urma să se încheie cu un banchet de stat la Castelul Windsor, organizat de Regele Charles și Regina Camilla în onoarea sultanului.

Kate Middleton, considerată „arma secretă” a monarhiei britanice

Deși Prințul William a fost cel care l-a întâmpinat inițial pe sultanul Omanului, Kate Middleton continuă să joace un rol important în activitățile diplomatice ale familiei regale.

După diagnosticul de cancer și tratamentul urmat în 2024, Prințesa de Wales și-a reluat treptat atribuțiile oficiale, inclusiv participarea la vizitele de stat și la evenimentele organizate în onoarea liderilor străini.

Experții în familia regală au descris-o drept o adevărată „armă secretă” a monarhiei britanice, datorită eleganței, naturaleții și capacității sale de a atrage atenția în cadrul evenimentelor diplomatice.

După vizita de stat a președintelui american Donald Trump, din septembrie 2025, biografa regală Ingrid Seward, redactor-șef al revistei Majesty, a declarat pentru People că Prințesa Kate era foarte conștientă de presiunea exercitată asupra sa, mai ales după revenirea în prim-planul vieții publice.

„A însuflețit întreaga seară. A luminat masa cu zâmbetul ei strălucitor. Era foarte multă presiune asupra ei, pentru că toate privirile erau îndreptate spre ea”, a declarat Ingrid Seward.

Experta a explicat că, deși Kate înțelege foarte bine că Regele Charles este cea mai importantă persoană prezentă la asemenea evenimente, Prințesa de Wales reușește să atragă atenția fără să își propună acest lucru.

„Ar fi foarte conștientă că cea mai importantă persoană de acolo era Regele, dar nu poate schimba faptul că toate privirile sunt îndreptate spre ea”, a continuat Seward.

Biografa regală a lăudat și manierele Prințesei Kate, considerând că aceasta demonstrează deja multe dintre calitățile necesare unei viitoare regine.

„Este pur și simplu o maestră a bunelor maniere și demonstrează cu siguranță că are calitățile unei viitoare regine remarcabile. Are cel mai frumos zâmbet, care îi cucerește pe toți. Este pur și simplu magic”, a afirmat experta.

Familia regală britanică își consolidează rolul diplomatic

Vizitele de stat reprezintă unele dintre cele mai importante evenimente din calendarul monarhiei britanice, deoarece îmbină protocolul regal, tradițiile istorice și relațiile diplomatice dintre Regatul Unit și alte state.

În opinia biografei Ingrid Seward, asemenea ceremonii demonstrează influența pe care familia regală continuă să o exercite prin ceea ce specialiștii numesc „soft power”, respectiv capacitatea de a construi relații și de a influența prin prestigiu, cultură și diplomație, fără utilizarea forței.

Referindu-se la amploarea ceremoniilor organizate pentru vizitele de stat, Seward a declarat că familia regală britanică rămâne deosebit de eficientă atunci când vine vorba despre organizarea unor evenimente spectaculoase, care atrag atenția întregii lumi.

„A fost cu adevărat înălțător. A arătat ce putem realiza atunci când depunem toate eforturile. În ciuda a tot ceea ce se întâmplă în lume, suntem în continuare cei mai buni atunci când vine vorba despre fast și ceremonii”, a explicat aceasta.

Experta a amintit și o declarație mai veche a Regelui Charles, potrivit căreia monarhia britanică nu trebuie să renunțe niciodată la tradițiile ceremoniale care o diferențiază.

În acest context, participarea Prințului William la primirea sultanului Omanului reprezintă mai mult decât o simplă îndatorire oficială. Evenimentul reflectă tranziția treptată către o nouă generație a familiei regale britanice, în care moștenitorul tronului și Prințesa Kate își asumă responsabilități tot mai importante, în timp ce Regele Charles continuă să conducă monarhia.

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