După ani de scandaluri și tensiuni, Harry și Meghan reapar public în Marea Britanie! Unde au mers și cum au fost întâmpinați

Meghan Markle și prințul Harry au revenit în atenția publicului britanic cu prima lor apariție oficială împreună după mutarea familiei înapoi în Regatul Unit. Cei doi au vizitat orașul Nottingham, un loc cu o semnificație aparte pentru relația lor, deoarece aici Meghan își făcea debutul oficial alături de Harry în urmă cu aproape nouă ani, la numai câteva zile după anunțarea logodnei. Ducesa de Sussex a fost întâmpinată cu flori, aplauze și mesaje de afecțiune, iar vizita a marcat o nouă etapă în viața cuplului, care încearcă să îmbine activitatea caritabilă cu creșterea celor doi copii.

Meghan Markle și prințul Harry au revenit în orașul în care au apărut pentru prima dată împreună

Potrivit publicației People, ducele și ducesa de Sussex au vizitat Nottingham joi, 15 octombrie 2026, în cadrul primei lor deplasări oficiale comune după revenirea familiei în Marea Britanie.

Cei doi au sosit în jurul orei locale 10:35 la Community Recording Studio, unde aproximativ 100 de persoane îi așteptau pentru a-i saluta. Harry și Meghan au petrecut aproximativ 15 minute în fața clădirii, discutând cu oamenii, strângând mâini și oprindu-se pentru a schimba câteva cuvinte cu elevii prezenți.

Ducesa a primit buchete de flori și un balon umplut cu heliu, iar atmosfera a fost una călduroasă, mai ales că vizita reprezenta o întoarcere într-un loc important pentru istoria cuplului.

„Este minunat să fiu din nou aici”, i-a spus Meghan uneia dintre persoanele venite să o întâmpine.

Un moment emoționant a avut loc atunci când o femeie i-a arătat ducesei o fotografie realizată în timpul vizitei din 2017, iar Meghan a reacționat spunând că imaginea este foarte specială.

Prima vizită din 2017, la numai patru zile după anunțarea logodnei

Nottingham ocupă un loc important în povestea lui Meghan Markle și a prințului Harry, deoarece aici au participat la primul lor eveniment regal oficial în calitate de cuplu logodit.

Pe 1 decembrie 2017, la numai patru zile după anunțarea logodnei, Meghan îl însoțea pe Harry într-o vizită publică în oraș, unde numeroși britanici se adunaseră pentru a-i felicita înaintea nunții.

Aproape nouă ani mai târziu, cei doi s-au întors în același oraș, însă circumstanțele vieții lor sunt acum foarte diferite. Între timp, s-au căsătorit, au devenit părinții a doi copii și s-au desprins de rolurile oficiale pe care le aveau în cadrul familiei regale britanice.

Pentru apariția de joi, Meghan a ales exclusiv creatori britanici, purtând un palton, un pulover pe gât și cercei de la Joseph, o fustă The Fold London și pantofi Jennifer Chamandi. Alegerea vestimentară a amintit și de prima vizită la Nottingham, din 2017, când ducesa purtase tot o fustă Joseph.

Harry și Meghan, implicați în proiecte pentru tinerii din comunități vulnerabile

Prima oprire a cuplului a fost la Community Recording Studio, o organizație caritabilă înființată în 1991 pentru a le oferi tinerilor acces la muzică și la echipamente de înregistrare.

De-a lungul anilor, centrul și-a extins activitatea, organizând programe creative, sportive, de mentorat și de dezvoltare personală.

În timpul vizitei, prințul Harry s-a întâlnit cu muzicianul, poetul și mentorul Jah Digga, care frecventase centrul în copilărie și povestise anterior că sprijinul primit acolo l-a ajutat să se îndepărteze de anturajele implicate în activități de bandă.

În același timp, Meghan a participat la un atelier dedicat fetelor, unde acestea au realizat brățări și au desfășurat activități menite să le consolideze încrederea în sine.

Cuplul a asistat și la un atelier de actorie coordonat de actorul profesionist André Squire, organizat pentru a demonstra importanța activităților creative în dezvoltarea abilităților și a încrederii tinerilor.

„Au fost fete care au plâns”. Reacția tinerelor la vestea că Meghan le va vizita

Trevor Rose, directorul executiv și cofondatorul Community Recording Studio, a explicat pentru People că prințul Harry are o relație îndelungată cu organizația și că vizitele sale au avut un impact important asupra comunității.

„Harry a venit de câteva ori. Suntem obișnuiți să ne viziteze și să aibă întotdeauna un impact puternic atunci când vine. Dar faptul că a vrut să o aducă și pe Meg, iar ea a dorit să afle mai multe despre ceea ce facem, este incredibil”, a declarat Rose.

Acesta a subliniat că implicarea celor doi nu se limitează la aparițiile publice, deoarece Harry și Meghan păstrează legătura cu organizația și se interesează periodic de evoluția proiectelor.

„Nu spun doar că vor veni în vizită în fiecare an. Ne sună la fiecare câteva luni, ne întreabă ce facem, urmăresc progresul și ne oferă sugestii”, a explicat reprezentantul centrului.

Rose a povestit că vestea vizitei ducesei a provocat emoții puternice în rândul tinerelor participante la programele organizației, mai ales că Meghan ceruse în mod special informații despre activitățile lor și despre dificultățile cu care se confruntă.

„Când le-am spus că vine aici să le întâlnească, au rămas fără cuvinte. Am văzut și câteva lacrimi în ochii unora”, a mărturisit acesta.

Legătura cu prințul William și proiectele caritabile din trecut

Vizita a readus în atenție și perioada în care Harry desfășura proiecte caritabile alături de fratele său mai mare, prințul William.

Relația lui Harry cu organizația Epic Partners a început după o vizită din 2013, care a dus la dezvoltarea programului Full Effect, realizat în parteneriat cu Community Recording Studio și susținut de Royal Foundation între 2013 și 2020.

Fundația fusese înființată în 2009 de William și Harry, iar ulterior li s-au alăturat Kate Middleton și Meghan Markle.

În februarie 2018, cele două cupluri au participat împreună la primul Royal Foundation Forum, unde au discutat despre obiectivele lor caritabile. Colaborarea nu a continuat însă pe termen lung, deoarece Harry și Meghan s-au separat de Royal Foundation în 2019 pentru a-și crea propria organizație.

În prezent, relația dintre cei doi frați rămâne tensionată, iar întoarcerea lui Harry în Marea Britanie readuce inevitabil în atenție trecutul său în familia regală.

Cum s-a schimbat viața lui Harry și Meghan după mutarea în Marea Britanie

Potrivit People, vizita de la Nottingham a avut loc la aproape două luni după ce Harry și Meghan s-au mutat înapoi în Regatul Unit împreună cu cei doi copii, prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și prințesa Lilibet, de cinci ani.

Pentru Meghan, deplasarea a reprezentat prima apariție oficială după mutare, în timp ce Harry participase deja la mai multe evenimente individuale, inclusiv la activități legate de Jocurile Invictus.

O sursă apropiată cuplului a explicat că, în primele săptămâni după revenire, prioritatea familiei a fost stabilirea unei rutine și acomodarea copiilor la școală.

„După ce au ajuns în Anglia, s-au concentrat mai întâi pe stabilirea unei rutine și pe acomodarea copiilor la școală. Acum sunt amândoi încântați să se concentreze mai mult asupra muncii și proiectelor care contează pentru ei”, a declarat sursa.

Aceasta a adăugat că Harry și Meghan lucrează în timpul săptămânii, când copiii sunt la școală, și încearcă să păstreze weekendurile pentru activități în familie.

Vizita din Nottingham marchează astfel o nouă etapă pentru ducele și ducesa de Sussex, care își reiau proiectele caritabile în Marea Britanie, într-un oraș în care a început, în urmă cu aproape nouă ani, povestea lor publică.

CITEȘTE ȘI: Meghan Markle pregătește întoarcerea în California, la scurt timp după mutarea în Marea Britanie. Ce planuri are ducesa

Meghan Markle și prințul Harry pregătesc prima apariție oficială împreună după revenirea în Marea Britanie. Ce spun apropiații cuplului