Meghan Markle și prințul Harry pregătesc prima apariție oficială împreună după revenirea în Marea Britanie. Ce spun apropiații cuplului

Meghan Markle și prințul Harry pregătesc prima apariție oficială împreună după revenirea în Marea Britanie. Ce spun apropiații cuplului
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Sursa foto: Profimedia
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Meghan Markle și prințul Harry se pregătesc pentru prima lor apariție oficială împreună după revenirea în Marea Britanie, programată pentru joi, 15 octombrie. Potrivit unei surse apropiate cuplului, ducii de Sussex sunt nerăbdători să își reia activitățile caritabile, după ce în ultimele săptămâni s-au concentrat asupra adaptării celor doi copii la noua viață.

La aproape două luni după ce s-au întors în Regatul Unit împreună cu Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani, Meghan Markle și prințul Harry încep să își reia programul de activități publice.

Potrivit People, cei doi vor vizita joi orașul Nottingham, unde se vor întâlni cu reprezentanții mai multor organizații pe care le-au sprijinit de-a lungul anilor.

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Vizita are și o semnificație personală. În noiembrie 2017, la scurt timp după anunțarea logodnei, Harry și Meghan au participat la Nottingham la primul lor eveniment oficial împreună.

Sursa foto: Profimedia

Meghan Markle și prințul Harry își reiau activitățile caritabile

O sursă apropiată cuplului a explicat că principala preocupare a ducilor de Sussex, după întoarcerea în Marea Britanie, a fost integrarea copiilor în noul mediu.

„După ce au ajuns în Anglia, s-au concentrat pe stabilirea unei rutine și pe acomodarea copiilor la școală. Acum, amândoi sunt încântați să se concentreze mai mult asupra muncii și proiectelor care contează pentru ei”, a declarat sursa.

La Nottingham, Meghan urmează să se reîntâlnească cu femeile implicate în proiectul Hubb Community Kitchen, alături de care a realizat în 2018 o carte de bucate caritabilă, intitulată „Together: Our Community Cookbook”.

Cei doi vor vizita și Community Recording Studio, o organizație care sprijină tinerii afectați de violență, precum și Epic Partners, care oferă programe de mentorat și activități sportive.

„În timpul săptămânii, cât copiii sunt la școală, ei lucrează. Iar în weekend se bucură de timpul petrecut împreună, în familie”, a mai explicat sursa.

Sursa foto: Profimedia

Cum s-au adaptat Archie și Lilibet la viața din Marea Britanie

Meghan și Harry au anunțat pe 19 august că intenționează să revină în Regatul Unit pentru o perioadă mai lungă, iar o săptămână mai târziu s-au mutat împreună cu cei doi copii.

Adaptarea nu a fost lipsită de dificultăți. După numai două zile de școală, Archie și Lilibet au fost transferați la o altă instituție de învățământ, din cauza unor probleme logistice și de securitate legate de deplasarea zilnică.

Acum, potrivit unei surse apropiate familiei, lucrurile s-au stabilizat.

„Meghan este ocupată, ca întotdeauna, și păstrează legătura cu prietenii din Montecito. Are o atitudine foarte bună în privința tuturor acestor schimbări. Copiii s-au adaptat bine, iar acesta este cel mai important lucru pentru ea”, a declarat sursa.

În ultimele săptămâni, ducesa de Sussex a început să fie văzută din nou în public. Pe 8 octombrie, ea s-a întâlnit la Londra cu activista Malala Yousafzai, iar pe 11 octombrie a prezentat o colaborare caritabilă destinată sprijinirii mamelor și familiilor.

La rândul său, prințul Harry a participat la evenimente organizate de Invictus Games și WellChild și a revenit temporar în Statele Unite pentru o reuniune a Clinton Global Initiative.

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