Ce pedeapsă a primit Chris Brown, după ce a lovit un producător muzical într-un club din Londra

Ce pedeapsă a primit Chris Brown, după ce a lovit un producător muzical într-un club din Londra
Chris Brown scapă de închisoare / Sursa foto: Profimedia
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Chris Brown a aflat sentința în dosarul care îl vizează după un incident violent petrecut într-un club din Londra. Deși artistul american risca să ajungă în spatele gratiilor pentru agresarea unui producător muzical, instanța a decis să îi acorde o pedeapsă cu suspendare. Cântărețul, în vârstă de 37 de ani, a recunoscut că a participat la o încăierare iar comportamentul său a fost considerat deosebit de periculos.

Incidentul a avut loc în februarie 2023, în clubul Tape din cartierul Mayfair, Londra. Victima, producătorul muzical Abraham Diaw, era un fost apropiat al cântărețului. Potrivit probelor prezentate în instanță, Brown l-a lovit în mod repetat în zona capului cu o sticlă de tequila, în timpul unui atac care s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ 20 de secunde.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au contribuit la clarificarea circumstanțelor în care s-a produs agresiunea. Judecătorul Tony Baumgartner a subliniat gravitatea acțiunilor artistului, atrăgând atenția asupra riscului unor răni mult mai serioase, având în vedere că loviturile au fost îndreptate spre capul victimei.

„Folosirea repetată a unei sticle de sticlă în acest fel, mai ales când loviturile sunt îndreptate spre cap, a fost în mod evident periculoasă și putea provoca răni mult mai grave decât cele suferite în cele din urmă de victimă”, a declarat magistratul, potrivit Associated Press.

În cele din urmă, Chris Brown a primit opt luni de închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată pentru o perioadă de 12 luni. Astfel, cântărețul nu va ajunge în penitenciar dacă respectă condițiile impuse de instanță.

Sursa foto: Profimedia

Artistul a fost arestat în 2025

După agresiunea din Londra, artistul a părăsit Regatul Unit. În mai 2025, acesta a fost arestat într-un hotel din Manchester, după ce a revenit în țară pentru activități profesionale. Ulterior, a fost eliberat pe cauțiune, în valoare de cinci milioane de lire sterline, ceea ce i-a permis să își continue turneul.

În același dosar, Omololu Akinlolu, antrenorul vocal al cântărețului, a primit, de asemenea, o pedeapsă cu suspendare, după ce a pledat vinovat pentru aceeași infracțiune.

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