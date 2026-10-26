Alertă medicală în Brașov! Boala care a umplut camerele de gardă ale spitalelor

Alertă medicală în Brașov! Boala care a umplut camerele de gardă ale spitalelor
Boala face ravagii în doua județe din România / Sursa foto: Pexels
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Numărul îmbolnăvirilor cu hepatită A crește îngrijorător în județul Brașov, unde autoritățile sanitare monitorizează mai multe focare active. Situația pune presiune pe unitățile medicale, în special pe Spitalul de Boli Infecțioase, care trebuie să gestioneze un aflux tot mai mare de pacienți. În ultimele luni, sute de persoane au fost diagnosticate cu această afecțiune, iar medicii iau în calcul soluții pentru a evita supraaglomerarea secțiilor.

În prezent, 42 de persoane diagnosticate cu hepatită A primesc îngrijiri la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, conform observatornews.ro. Dintre acestea, 22 sunt copii, iar 20 sunt adulți. Potrivit cadrelor medicale, boala poate provoca manifestări mai severe în cazul pacienților adulți, ceea ce necesită atenție sporită în timpul tratamentului și al recuperării.

Creșterea numărului de îmbolnăviri se reflectă și în activitatea spitalului. Dacă în luna iulie au fost raportate 59 de externări, începând din toamnă, numărul acestora a depășit pragul de 100 în fiecare lună. În aceste condiții, transferarea unor pacienți către alte unități medicale reprezintă una dintre variantele luate în considerare pentru gestionarea situației.

Datele Direcției de Sănătate Publică Brașov confirmă amploarea problemei. În trimestrul al treilea au fost înregistrate 283 de cazuri, iar la nivelul județului sunt opt focare active. Două dintre acestea au fost identificate și confirmate în ultima săptămână.

Sursa foto: Pexels

Cum poate fi prevenită îmbolnăvirea

Pentru a reduce presiunea asupra spitalului, autoritățile iau în calcul direcționarea bolnavilor către alte unități sanitare din județul Brașov sau din județul Covasna, în funcție de locurile disponibile și de capacitatea de tratare a infecțiilor.

Hepatita A, cunoscută și drept boala mâinilor murdare, se transmite în principal pe cale fecal-orală, inclusiv prin consumul de apă sau alimente contaminate. Respectarea regulilor de igienă este esențială pentru limitarea răspândirii virusului. Spălarea atentă a mâinilor cu apă și săpun, în special înainte de masă și după folosirea toaletei, reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de prevenție.

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