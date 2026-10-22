Virusul Shamonda, depistat pentru prima dată la un om. Pacientul a murit

Virusul Shamonda, depistat pentru prima dată la un om. Pacientul a murit
sursă foto: Freepik.com
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Virusul Shamonda a fost detectat pentru prima dată la un pacient uman, au anunțat joi, 22 octombie, autoritățile sanitare franceze, în urma primului focar al virusului înregistrat vreodată în Europa, în această vară.

Un pacient aflat în stare gravă la un centru de îngrijire paliativă din orașul Lyon, Franța, a decedat la începutul lunii octombrie după ce a contractat virusul Shamonda, care până acum era considerat netransmisibil la om. Investigațiile inițiale sugerează că anumite complicații cerebrale observate la pacientul imunocompromis înainte de deces erau foarte probabil legate de infecția cu virusul Shamonda.

Prima victimă a virusului Shamonda

În ciuda faptului că circulă de zeci de ani în Africa și Asia, până acum nu fuseseră documentate cazuri la om. Virusul transmis de insecte, care afectează în principal animalele de fermă, a fost observat în Europa pentru prima dată în această vară. Experții consideră că temperaturile ridicate din Europa ar fi putut contribui la introducerea virusului pe continent. Europa de Vest a stabilit un nou record de temperatură în acest an, în urma unei veri marcate de valuri de căldură.

În prezent, nu există niciun vaccin sau medicament antiviral disponibil pentru boala Shamonda, care, potrivit informațiilor din presa străină, a provocat febră, diaree apoasă și o scădere bruscă a producției de lapte la vacile de lapte. Cu toate acestea, autoritățile franceze au concluzionat că, până în prezent, nu a fost identificat niciun risc pentru sănătatea populației generale. De asemenea, potrivit Biroului Britanic pentru Agricultură, nu se consideră că virusul ar fi mortal pentru bovine.

Virusul Shamonda a fost identificat în Marea Britanie în luna august, potrivit Agenției pentru Sănătatea Animalelor și Plantelor din Regatul Unit, care a subliniat ulterior riscul unei răspândiri ulterioare în nord-vestul Europei.

Aceștia au afirmat că s-au înregistrat cazuri de avorturi la bovinele infectate și și-au exprimat îngrijorarea că infectarea în timpul sarcinii ar putea duce la anomalii congenitale. Boala a fost detectată și la ovine, caprine, cai și alpaca.

Virusul Shamonda a fost descoperit în anul 1960

Identificată pentru prima dată în Nigeria la mijlocul anilor 1960, boala Shamonda a fost detectată de atunci sporadic la animale din Africa și Japonia. Totuși, în Europa a apărut pentru prima dată abia în această vară, inclusiv în fermele de bovine. Virusul a fost detectat și în Germania și Elveția.

Martin Beer, șeful departamentului de virologie diagnostică de la Institutul Friedrich Loeffler din Germania, a declarat luna trecută pentru Vet Record că vremea mai caldă din acest an ar fi putut contribui, parțial, la răspândirea virusului în Europa.

„Trebuie să fim foarte atenți, deoarece au fost foarte mulți factori care au contribuit la acest fenomen, dar un factor suplimentar ar putea fi temperatura. Temperaturile din această vară au fost similare celor din Africa, iar virusurile se dezvoltă cel mai bine la temperaturi ridicate.”, a spus el.

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