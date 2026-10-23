Ce mesaj a transmis Dani Mocanu din spatele gratiilor. Au trecut aproape 9 luni de detenție: „În curând”

Dani Mocanu/ sursă foto: social media
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Recent, în spațiul public au apărut imagini cu Dani Mocanu încătușat, în timp ce este escortat spre duba poliției. Momentul s-a viralizat pe rețelele de socializare, mai ales că manelistul se află în spatele gratiilor de aproape 9 luni. Ce mesaj a transmis acesta. 

Videoclipul în care Dani Mocanu apare încătușat și escortat spre duba poliției a făcut înconjurul internetului. Ultimele imagini publice în care apare manelistul sunt de acum aproape 9 luni – de când a fost încarcerat definitiv după ce a fost adus din Italia în România.

Deși nu se cunosc date exacte despre perioada în care au fost realizate cadrele, cel mai probabil este vorba despre o filmare mai veche, din 2022, după incidentul din benzinăria din Pitești. Videoclipul a fost încărcat pe pagina oficială de TikTok a lui Dani Mocanu, ocazie prin care acesta a transmis un mesaj și le-a făcut urmăritorilor o promisiune: „Voi fi bine. Încă puțin. În curând liber”.

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Dani Mocanu/ Sursa foto: Facebook

De ce a fost arestat Dani Mocanu

În luna martie, Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost săltați de carabinieri și extrădați spre meleaguri românești. Cei doi frați se aflau în arest la domiciliu în Italia, acolo unde au fugit după ce au fost condamnați anul trecut la 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare.

Frații Mocanu sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice – după ce în anul 2022 au lovit cu ranga un bărbat într-o stație de carburanți din Pitești. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, când un apel la 112 anunța că mai multe persoane s-au luat la băiate într-o benzinărie. Imaginile de pe camerele de supraveghere i-au surprins pe Dani și Ionuț Mocanu în timp ce lovesc cu o bară metalică un bărbat. Victima a ajuns la spital cu lovituri grave la cap.

În noiembrie 2025, Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv pe Dani Mocanu la 4 ani de închisoare cu executare, în timp ce Nando Mocanu a primit o pedeapsă de 7 ani pentru tentativă de omor. De asemenea, cei doi frați au fost obligați să achite câte 500 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Înainte de pronunțarea condamnărilor, cei doi au fugit în Napoli, Italia, unde au fost în arest la domiciliu.

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