Dani Mocanu, audiat într-un nou dosar! Informații de ultimă oră

Dani Mocanu a dat, din nou, de probleme! Manelistul este audiat într-un dosar nou, deschis pentru deținerea unor animale din specii protejate. Totul are legătură cu mai multe clipuri în care Dani Mocanu a apărut alături de animale protejate de lege, lei sau tigri. În același dosar a fost chemat la audieri și un cunoscut luptător de MMA.

Cariera lui Dani Mocanu a fost marcată de numeroase controverse și probleme cu legea și pare că acestea nu se opresc nici acum. În noiembrie 2025, artistul a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, în urma unui incident violent petrecut într-o benzinărie din Pitești. Deși se afla în spatele gratiilor, acum manelistul a ieșit din închisoare, însă numai pentru câteva ore.

Dani Mocanu, audiat într-un nou dosar

Astăzi, 19 iunie, Dani Mocanu a fost scos din arest pentru a fi audiat de procurorii din Ploieşti într-un dosar nou, deschis pentru deţinerea unor animale din specii protejate. Mai exact, manelistul a dat declarații legate de mai multe filmări în care apare alături de animale sălbatice.

Se pare că imaginile ar fi fost realizate într-o amenajare descoperită de comisarii Gărzii de Mediu în județul Dâmbovița, un fel de grădină zoologică improvizată. Autoritățile au încercat să închidă locul și au emis documentele necesare pentru suspendarea activității, însă proprietarii ar fi ignorat măsurile dispuse și ar fi continuat să funcționeze ilegal.

Mai mult, conform datelor din anchetă, proprietarii ar fi primit vizitatori și încasau bani atât pentru acces, cât și pentru fotografii sau filmări cu animalele sălbatice. Dani Mocanu a ajuns în atenția autorităților din cauza filmărilor numeroase în care apare alături de lei sau tigri.

De asemenea, anchetatorii verifică și suspiciunile potrivit cărora animalele ar fi fost agresate, așa cum ar apărea în unele filmări făcute publice. În același dosar a fost chemat la audieri și un cunoscut luptător de MMA, care are și el filmări cu animalele sălbatice.

Reamintim că Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare, pentru tentativă de omor. Cei doi frați au fost condamnați într-un dosar de tentativă de omor, ce are legătură cu un incident violent petrecut în 2022, la o benzinărie din Pitești. Dani și Nando Mocanu au fugit mai apoi în Italia, însă în data de 20 martie au fost aduși în România și acum își ispășesc pedepsele.

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