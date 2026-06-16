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Ce mesaj i-a transmis Dani Mocanu lui Silică după ce l-a pus la punct pe Alex Stoica. Manelistul intervine din spatele gratiilor în scandalul care a zguduit TikTok-ul

De: Ioana Lăzărescu 16/06/2026 | 13:35
Ce mesaj i-a transmis Dani Mocanu lui Silică după ce l-a pus la punct pe Alex Stoica. Manelistul intervine din spatele gratiilor în scandalul care a zguduit TikTok-ul
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Alex Stoica, „șmecherul” internetului, nu reușește să scape prea ușor din atenția publicului. Dacă a sperat că va putea ascunde bătaia zdravănă și umilința pe care le-a încasat de la Silică și apropiații acestuia, planul pare să îi fi fost dat peste cap. Ba mai mult, sursele CANCAN.RO spun că protagonistului i se pregătește acum o surpriză artistică… cu dedicație!

Alex Stoica se află în mijlocul celui mai mare scandal din ultima perioadă. După ce acesta a ajuns în atenția tuturor ca fiind unul dintre cei mai gălăgioși și controversați tiktokeri din România care amenință și terorizează diverse personaje, acesta a fost „pedepsit” aspru de Silică și alte persoane. CANCAN.RO a aflat că pe lângă cei care s-au răzbunat deja, mai există și nume grele care îi doresc interlopului „tot ce e mai bun”. De data aceasta, răzbunarea vine ritmic, printr-o dedicație muzicală. Și cine putea să transforme necazul lui Alex Stoica într-o melodie dacă nu Dani Mocanu? Celebrul manelist a decis să intre în acest scandal și are motive cât se poate de personale. Mai jos vă explicăm de ce s-a implicat în poveste.

Alex Stoica nu scapă nici de Dani Mocanu

Dani Mocanu îi pregătește o „surpriză” muzicală lui Stoica

Dani Mocanu pregătește o piesă special pentru Silică și băieții care l-au „încins” pe Alex Stoica. Ce-i drept, manelistul are destul timp la dispoziție să compună cele mai tari versuri, având în vedere că deocamdată se află în spatele gratiilor. Vă amintim că manelistul execută o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

Doar că acestea nu sunt singurele probleme pe care le-a avut cântărețul. Dani Mocanu a fost condamnat anul trecut la 6 ani și 5 luni de închisoare pentru proxenetism și spălare de bani într-un dosar care vizează activități ilegale desfășurate între 2016 și 2017. Însă acesta a scăpat de acuzație în lipsa dovezilor.

Dani Mocanu pregătește o melodie specială

Alex Stoica, implicat în dosarul lui Dani Mocanu

În dosarul pentru care este acuzat Dani Mocanu, tiktokerul interlop s-a lăudat în nenumărate rânduri că el este sursa care „a ciripit” în dosarul care l-a închis pe cântăreț. Ba mai mult, pe live-urile pe care le-a făcut în trecut pe platforma TikTok, interlopul spunea că are dovezi care să-l înfunde definitiv pe manelist.

Ei bine, astfel de declarații nu aveau cum să rămână fără urmări. Alex Stoica și-a atras antipatia lui Dani Mocanu, iar conflictul dintre cei doi a mocnit în tot acest timp. Acum însă, după ce „șmecherul” internetului a ajuns personaj principal într-un scandal care face valuri pe rețelele sociale, manelistul pare că a găsit momentul perfect să își plătească polițele și să îi ridice în slăvi pe cei care au avut curajul să îl înfrunte.

 

VEZI ȘI: Ce a pățit Alex Stoica? Silică l-a făcut de rușine

CITEȘTE ȘI: Alex Stoica, primele declarații după scandalul care a făcut înconjurul internetului. Tiktokerul neagă incidentul: „Nu s-a întâmplat nimic”

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