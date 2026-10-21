Scandalul fraților Tate zguduie Casa Albă! România, prinsă la mijlocul unor presupuse intervenții politice. Congresul SUA cere să afle cine a tras sforile

Frații Tate au reușit să provoace un nou scandal peste Ocean, iar de această dată povestea ajunge până la ușa Casei Albe! Andrew și Tristan Tate, cunoscuți pentru problemele cu justiția din România și Marea Britanie, se află în centrul unei noi controverse politice de proporții. Doi congresmeni americani cer explicații oficiale despre presupusele intervenții ale unor oameni din administrația Donald Trump în favoarea celor doi milionari. Iar România apare chiar în mijlocul scandalului! Documentul, transmis pe 20 octombrie 2026, ridică întrebări incomode despre discuții purtate în culisele puterii, posibile favoruri politice și relații care ar fi putut influența cursul unor anchete penale.

Acum, nu mai este vorba doar despre dosarele penale ale fraților Tate, ci despre suspiciunea că influența politică și conexiunile la nivel înalt ar fi putut conta în modul în care autoritățile americane au gestionat situația lor.

Mai exact, congresmenii democrați Jamie Raskin și Yassamin Ansari au trimis o scrisoare procurorului general al Statelor Unite, Todd Blanche, și secretarului de stat Marco Rubio, solicitând documente și explicații referitoare la eventuale intervenții în favoarea lui Andrew și Tristan Tate.

Miza este uriașă: cei doi se confruntă cu 59 de capete de acuzare în Marea Britanie, iar autoritățile americane trebuie să gestioneze și solicitarea britanică de extrădare.

România, în centrul întrebărilor incomode de la Washington

În documentul oficial, România ocupă un loc important. Congresmenii vor să afle dacă reprezentanți ai administrației Trump au făcut presiuni asupra autorităților române pentru a obține ridicarea restricțiilor de călătorie impuse fraților Tate. Suspiciunile nu sunt neapărat noi, dar acum căpătat o dimensiune politică mult mai mare.

În februarie 2025, Andrew și Tristan Tate au părăsit România și au plecat în Statele Unite, deși se confruntau cu acuzații grave în dosarele instrumentate de procurorii români.

În aprilie 2025, Jamie Raskin ceruse deja informații despre presupusele demersuri ale administrației americane în favoarea celor doi. Potrivit noului comunicat al congresmenilor, solicitarea respectivă nu a primit un răspuns substanțial.

Acum, reprezentanții democrați vor să afle cine a discutat cu oficialii români, în ce condiții și dacă susținerea publică acordată de frații Tate lui Donald Trump a avut vreo influență asupra demersurilor făcute în cazul lor.

Cu alte cuvinte, întrebarea de la Washington este dacă cei doi frați au beneficiat de un tratament preferențial datorită relațiilor lor politice din România.

Andrew Tate a vorbit pe Zoom cu fiul lui Donald Trump

Unul dintre cele mai spectaculoase detalii invocate în documentul congresmenilor americani îl aduce în prim-plan chiar pe Barron Trump, fiul cel mic al președintelui SUA. Andrew Tate ar fi discutat cu acesta prin intermediul unui apel video pe Zoom, într-o conversație organizată, potrivit relatărilor citate, de influencerul Justin Waller, un apropiat al fraților Tate.

Discuția nu s-ar fi rezumat la simple amabilități. Potrivit lui Waller, cei doi ar fi vorbit inclusiv despre problemele penale ale fraților Tate din România și ar fi fost de aceeași părere: acuzațiile formulate împotriva acestora ar reprezenta o încercare de a-i reduce la tăcere.

Un alt nume important este Richard Grenell, emisar special al președintelui Donald Trump, despre care au existat relatări că ar fi discutat situația fraților Tate cu oficiali români în timpul Conferinței de Securitate de la München.

Potrivit congresmenilor, după prima solicitare de informații formulată de Jamie Raskin, Grenell a contactat personal personalul democrat al Comisiei Juridice pentru a se plânge de demersul respectiv.

Tocmai aceste contacte și discuții îi determină acum pe congresmeni să solicite o evidență completă a comunicărilor dintre oficialii americani și autoritățile din România.

Jamie Raskin și Yassamin Ansari solicită documente referitoare la comunicările oficialilor americani cu autoritățile române, cu cele britanice și cu avocații fraților Tate, începând cu 20 ianuarie 2025.

Printre aspectele care trebuie clarificate se numără eventualele demersuri pentru ridicarea restricțiilor de călătorie din România, contactele referitoare la extrădare și posibilitatea ca sprijinul politic manifestat de frații Tate pentru Donald Trump să fi influențat decizii oficiale.

Iar dacă documentele cerute de congresmeni vor scoate la iveală intervenții nejustificate, scandalul ar putea căpăta, probabil, proporții mult mai mari.

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