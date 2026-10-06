Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50 euro în buzunar. Ideea genială cu care s-a îmbogățit

Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50 euro în buzunar. Ideea genială cu care s-a îmbogățit
Gheorghe a ajuns antreprnor de succes în Italia /Foto: Novella 2000
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Mulți sunt românii care au plecat în străinătate în căutarea unui viitor mai bun. Printre aceștia se numără și Gheorghe Bălașa. Bărbatul, acum în vârstă de 39 de ani, a părăsit România în anul 2007, cu destinația Italia. A plecat cu doar 50 de euro în buzunar și fără să știe niciun cuvânt în italiană. Deși începuturile au fost grele departe de casă, Gheorghe a reușit să își construiască o viață bună în Italia, iar acum este antreprenor și are o afacere de succes.

Plecat din România în 2007, cu numai 50 de euro în buzunar și fără să cunoască limba italiană, Gheorghe Bălașa a reușit să își facă un rost în Italia. Acum, acesta conduce o afacere de succes pe coasta regiunii Liguria. Gheorghe a pornit de jos, însă ambiția, determinarea și dorința de muncă l-au dus departe.

Ideea care i-a adus succesul lui Gheorghe

Începutul a fost greu pentru Gheorghe. După ce a ajuns în Italia, acesta a început să muncească din greu. Pentru o perioadă a lucrat în sere, dar și într-o pensiune. Însă, în anul 2017, a decis că este momentul să schimbe ceva, așa că a hotărât să își pună pe picioare propria afacere.

Astfel, românul și-a deschis propria companie, iar acum se bucură de succes. Gheorghe conduce o afacere specializată în proiectarea și întreținerea grădinilor, care activează între provincia Imperia și Coasta de Azur. Are cinci angajați, iar acum veniturile sale sunt unele considerabile.

„La început nu voiam să am angajați. Dar când am intrat pe șantiere și am văzut oportunitățile care treceau pe lângă mine, mi-am spus că trebuie să-mi schimb mentalitatea. Așa am început cu primul angajat, apoi al doilea și tot așa”, a declarat Gheorghe, potrivit Novella 2000.

Gheorghe și-a constuit o facere de succes în Italia /Foto: Novella 2000

Deși începutul a fost greu pentru antreprenorul român, acesta nu s-a descurajat, a muncit din greu, iar acum se bucură de succes. Compania sa oferă servicii complexe, care depășesc simpla îngrijire a grădinilor.

Gheorghe și-a extins pas cu pas afacerea, iar în prezent firma sa se ocupă și de lucrări mici de construcții și colaborează cu compania de curățenie a soției sale, o femeie originară din Peru.

„Astăzi clientul ne poate lăsa cheile pentru că facem totul. Avem circa 30 de clienți pentru care ne ocupăm de absolut tot”, a mai spus Gheorghe.

De asemenea, românul spune că una dintre cheile succesului pentru el a fost faptul că a reușit să învețe mai multe limbi străine. Dacă la început nu știa niciun cuvânt în italiana, acum este fluent în spaniolă, italiană, franceză și engleză. Astfel, a reușit să colaboreze cu clienți din mai multe țări și să își facă afacerea cunoscută peste granițele Italiei.

 

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