„Fjord”, propunerea României la Oscar, a avut premiera la New York. Ce a transmis Sebastian Stan publicului american

„Fjord”, filmul regizat de Cristian Mungiu și propus de România pentru Premiile Oscar 2027, a avut premiera americană în cadrul New York Film Festival. Sebastian Stan, unul dintre protagoniști, a vorbit după proiecție despre mesajul filmului și i-a îndemnat pe spectatori să-și pună sub semnul întrebării propriile convingeri.

Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost prezenți la premiera filmului, organizată la Lincoln Center din New York. Cei doi au participat și la o discuție cu publicul după proiecție, relatează Variety.

Filmul, în care Sebastian Stan joacă alături de actrița norvegiană Renate Reinsve, explorează conflictele care apar între două familii cu valori și convingeri diferite.

Ce a transmis Sebastian Stan publicului de la New York

În timpul discuției, actorul de origine română a vorbit despre una dintre ideile centrale ale filmului: tendința oamenilor de a considera că propriile convingeri sunt cele corecte.

„Trebuie să ne punem la îndoială sistemele de convingeri. Trebuie să ne întrebăm de unde provin și dacă sunt cu adevărat ale noastre”, a spus Sebastian Stan.

Actorul a explicat că oamenii ajung adesea să privească dezbaterile din perspectiva unei confruntări în care una dintre părți trebuie să aibă dreptate, iar cealaltă să greșească.

„Suntem foarte concentrați pe ideea de a avea dreptate. Cine are dreptate? Cine greșește? Iar lucrurile sunt mult mai complicate decât atât”, a adăugat el.

Cristian Mungiu a vorbit, la rândul său, despre toleranță și despre felul în care oamenii reacționează atunci când întâlnesc persoane cu opinii diferite de ale lor.

Regizorul a explicat că filmul încearcă să-i determine pe spectatori să privească lucrurile și din perspectiva celuilalt și să se întrebe cât de toleranți sunt atunci când propriile valori sunt puse la încercare.

„Fjord”, propunerea României pentru Premiile Oscar

Acțiunea filmului urmărește două familii care trăiesc într-o comunitate izolată din Norvegia. Sebastian Stan și Renate Reinsve interpretează un cuplu ale cărui relații cu vecinii se complică pe fondul diferențelor culturale, religioase și morale.

„Fjord” a avut premiera mondială în luna mai, la Festivalul de Film de la Cannes, unde a câștigat Palme d’Or, cel mai important trofeu al festivalului. Filmul a fost ulterior ales drept propunerea oficială a României pentru Premiile Oscar 2027, la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional.

La premiera de la New York a fost prezentă și actrița britanică Annabelle Wallis, partenera lui Sebastian Stan. Apariția vine la scurt timp după ce actorii au devenit părinți pentru prima dată.

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