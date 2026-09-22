Războiul „gen”-urilor de la Insula Iubirii. Claudia o desființează pe „ispita” Rebecca: „O domnișoară care nu..”

Claudia Ion nu s-a mai abținut și i-a transmis o replică acidă Rebeccăi Toma, după ce fosta ispită a început să folosească o expresie devenită cunoscută în urma concurentei de la Insula Iubirii. Cele două par să fie departe de a îngropa securea războiului, după ce s-a întâmplat în Thailanda.

Experiența din Thailanda a scos la iveală mai multe situații neașteptate dintre Claudia și Ionuț Mocăniță. Cei doi o cunoșteau pe Rebecca Toma și înainte de participarea la emisiune, iar concurenta i-a cerut partenerului să păstreze distanța față de ea. În ciuda acestui lucru, între ei au existat mai multe momente de apropiere în vila băieților.

Claudia, ironii pentru ispita Rebecca Toma

Claudia a urmărit imaginile de la bonfire și a observat felul în care Rebecca Toma încerca să se apropie de iubitul ei. Concurenta nu s-a ferit să își exprime reacția și a ironizat-o pe ispita de la Insula Iubirii pentru felul în care vorbește, observând că folosește foarte des expresia „gen”.

Tensiunile dintre cele două nu s-au încheiat odată cu filmările. În timpul emisiunii, Claudia Ion a folosit expresia „hau-bau”, iar acum, în perioada în care episoadele sunt difuzate, Rebecca a început să folosească la rândul ei această expresie pe rețelele sociale. Gestul nu a trecut neobservat de Claudia, care a reacționat public.

Concurenta a transmis că ispita ar continua să îi acorde atenție în mediul online și că situația a devenit obositoare pentru ea. Claudia Ion a precizat că nu își dorește să intre într-un conflict și că nu intenționează să îi răspundă provocărilor.

„Deja de trei săptămâni ești obositoare că mă postezi încontinuu, hau-bau”, a spus Claudia Ion.

Tânăra de 25 de ani a spus că va fi o singură postare despre ispită și nu își dorește să îi dea mai multă atenție decât a făcut-o.

„Prima și ultima mea părere despre domnișoara care nu încetează din a-și consuma energia încercând să-și găsească „conflict” cu mine, nicio șansă.”, a mai scris concurenta.

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