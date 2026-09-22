Războiul „gen”-urilor de la Insula Iubirii. Claudia o desființează pe „ispita” Rebecca: „O domnișoară care nu..”

Războiul "gen"-urilor de la Insula Iubirii. Claudia o desființează pe "ispita" Rebecca: "O domnișoară care nu.."
Galerie Foto 9
Ce spune Claudia Ion desspre ispita Rebecca / Sursa foto: Colaj Cancan.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Claudia Ion nu s-a mai abținut și i-a transmis o replică acidă Rebeccăi Toma, după ce fosta ispită a început să folosească o expresie devenită cunoscută în urma concurentei de la Insula Iubirii. Cele două par să fie departe de a îngropa securea războiului, după ce s-a întâmplat în Thailanda. 

Experiența din Thailanda a scos la iveală mai multe situații neașteptate dintre Claudia și Ionuț Mocăniță. Cei doi o cunoșteau pe Rebecca Toma și înainte de participarea la emisiune, iar concurenta i-a cerut partenerului să păstreze distanța față de ea. În ciuda acestui lucru, între ei au existat mai multe momente de apropiere în vila băieților.

Claudia, ironii pentru ispita Rebecca Toma

Claudia a urmărit imaginile de la bonfire și a observat felul în care Rebecca Toma încerca să se apropie de iubitul ei. Concurenta nu s-a ferit să își exprime reacția și a ironizat-o pe ispita de la Insula Iubirii pentru felul în care vorbește, observând că folosește foarte des expresia „gen”.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Sursa foto: Social media

Tensiunile dintre cele două nu s-au încheiat odată cu filmările. În timpul emisiunii, Claudia Ion a folosit expresia „hau-bau”, iar acum, în perioada în care episoadele sunt difuzate, Rebecca a început să folosească la rândul ei această expresie pe rețelele sociale. Gestul nu a trecut neobservat de Claudia, care a reacționat public.

Sursa foto: Captură video

Concurenta a transmis că ispita ar continua să îi acorde atenție în mediul online și că situația a devenit obositoare pentru ea. Claudia Ion a precizat că nu își dorește să intre într-un conflict și că nu intenționează să îi răspundă provocărilor.

„Deja de trei săptămâni ești obositoare că mă postezi încontinuu, hau-bau”, a spus Claudia Ion.

Tânăra de 25 de ani a spus că va fi o singură postare despre ispită și nu își dorește să îi dea mai multă atenție decât a făcut-o.

„Prima și ultima mea părere despre domnișoara care nu încetează din a-și consuma energia încercând să-și găsească „conflict” cu mine, nicio șansă.”, a mai scris concurenta.

@claudia.icmPupi♬ sunet original – Claudia Icm

CITEȘTE ȘI: Claudia Ion s-a înscris ca ispită la Insula Iubirii! Cât de departe era dispusă să meargă iubita lui Mocăniță

Ionuț Mocăniță, atac direct la ispita Andrușca. De ce nu vrea să o aleagă la date

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Meko, pradă hoților! Mașina luptătorului a fost spartă, iar mai multe obiecte de valoare au dispărut
Meko, pradă hoților! Mașina luptătorului a fost spartă, iar mai multe obiecte de valoare au dispărut
Concurenta de la Insula Iubirii care a avut o relație secretă cu Liviu Vârciu: „A fost iubitul meu 3 luni”
Concurenta de la Insula Iubirii care a avut o relație secretă cu Liviu Vârciu: „A fost iubitul meu 3 luni”
Vești îngrijorătoare despre Viorel Lis. Oana a dezvăluit prin ce trece fostul edil: „A căzut lângă pat”
Vești îngrijorătoare despre Viorel Lis. Oana a dezvăluit prin ce trece fostul edil: „A căzut lângă pat”
Întors de la Insula Iubirii, Prințul Marco îl atacă pe Radu Vâlcan. Cum l-a ironizat pe prezentator, direct din Italia
Întors de la Insula Iubirii, Prințul Marco îl atacă pe Radu Vâlcan. Cum l-a ironizat pe prezentator, direct din Italia
Loredana Chivu, panică la Asia Express! Fobia care i-a dat bătări de cap fostei asistente TV în timpul unei probe: „Zici că mi-am ținut lumânarea”
Loredana Chivu, panică la Asia Express! Fobia care i-a dat bătări de cap fostei asistente TV în timpul unei probe: „Zici că mi-am ținut lumânarea”
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Mediafax
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
Gandul.ro
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Adevarul
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea trecută în Arestul Central. Cu cine a fost în celulă
Digi24
Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea trecută în Arestul Central. Cu cine a fost în celulă
Detalii EXPLOZIVE din dosarul Georgescu. 100.000 € pentru campanie, Range Rover și aur în Dubai
Mediafax
Detalii EXPLOZIVE din dosarul Georgescu. 100.000 € pentru campanie, Range Rover și aur în Dubai
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
Alexandru Țiriac a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „Îți datorez viața mea”
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „Îți datorez viața mea”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Anca Țurcașiu, speriată de gestul lui Călin Șerban: „Să nu mă ceri de nevastă”
Click.ro
Anca Țurcașiu, speriată de gestul lui Călin Șerban: „Să nu mă ceri de nevastă”
Planta aromatică pe care mulți o folosesc fără să-i cunoască proprietățile. Ce beneficii are și cum se consumă corect
Digi 24
Planta aromatică pe care mulți o folosesc fără să-i cunoască proprietățile. Ce beneficii are și cum se consumă corect
„Eu am poporul în spate”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o în politică
Digi24
„Eu am poporul în spate”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o în politică
SUV-ul hibrid Jaecoo 8 SHS-P poate fi comandat în România. Cât costă rivalul pentru Škoda Kodiaq sau Hyundai Santa Fe?
Promotor.ro
SUV-ul hibrid Jaecoo 8 SHS-P poate fi comandat în România. Cât costă rivalul pentru Škoda Kodiaq sau Hyundai Santa Fe?
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Mai au nevoie iPhone-urile de folie de protecție? Răspunsul tranșant dat de Apple
go4it.ro
Mai au nevoie iPhone-urile de folie de protecție? Răspunsul tranșant dat de Apple
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Descopera.ro
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
Gandul.ro
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
ULUITOR! O româncă este noua... MISS ITALIA 2026! Tatăl ei este tâmplar, iar mama...
Mediafax Italia
ULUITOR! O româncă este noua... MISS ITALIA 2026! Tatăl ei este tâmplar, iar mama...
Anunțul de ultimă oră al companiei: Zara ÎNCHIDE zeci de magazine!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al companiei: Zara ÎNCHIDE zeci de magazine!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.