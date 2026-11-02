EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Marșul triumfal continuă! Detalii noi din interiorul clubului

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre ultima mutare pe care o încearcă Dinamo: are sau nu șanse de reușită?

Dăm calificativele după partida cu UTA: cine a fost omul meciului?

Venim cu detalii despre conflictul neștiut care a avut primul episod vizibil duminică seara, pe Arena Națională. De unde a pornit totul.

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.