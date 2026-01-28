Acasă » Exclusiv » Scandal uriaș între familiile milionarilor români care s-au prăbușit cu elicopterul în munți. 1 miliard de euro despăgubiri!

De: Keva Iosif 28/01/2026 | 22:30
CANCAN.RO a intrat în culisele unui scandal uriaș dintre două familii de milionari, născut în urma unei tragedii aviatice care a zguduit România. În mai 2019, un mic avion privat pilotat de Mihai Covaciu, un milionar clujean cu experiență limitată la zbor, s-a prăbușit în Munții Buzăului. La bord se afla și afaceristul constănțean Liviu Bucățică, pe care Covaciu îl cunoștea de doar două săptămâni, după cum am aflat. Ignorând avertismentele legate de vremea extrem de rea, pilotul și-a continuat zborul, provocând un dezastru care a stârnit apoi o adevărată răfuială între familiile moștenitorilor.

Conform unui raport final de investigație privind siguranța aviației civile, „vinovăția în producerea accidentului aviatic din data de 15.05.2019 îi aparține pilotului Mihai Covaciu Pilotul avea o experiență de zbor redusă (n.r. doar 75 de ore de zbor), obținând licența doar cu șapte luni înainte. A fost avertizat cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile, însă a ales să efectueze zborul, deși alți piloți și-au anulat propriile deplasări.” Raportul subliniază că vizibilitatea scăzută în zona montană „nu permitea zborul în condiții VFR și plafonul norilor era posibil să fie până la nivelul solului.”

Potrivit anchetei, Mihai Covaciu nu avea multă experiență în pilotaj

Familia Bucățică nu a rămas pasivă. Rudele — fiica, sora sa (Corina Martin, președintele Asociațiilor de Promovare Turistică din România), mama și nepoții — au dat în judecată moștenitorii lui Covaciu, cerând despăgubiri după ce s-a stabilit că pilotul a fost vinovat. În fața instanței, declarațiile lor au oferit un tablou cutremurător.

Sora afaceristului constănțean a povestit că fratele ei „a fost un sprijin moral pentru ea și copiii ei … La data de 15.05.2019 a fost sunată de fratele ei, care a anunțat-o că va veni spre Constanța cu un avion privat și a rugat-o să găsească o cameră prin agenția ei de turism pentru persoana cu care urma să se deplaseze, în cazul în care acesta intenționa să înnopteze în Constanța … Fratele reclamantei i-a spus că vine împreună cu un domn, pe nume Covaciu, pe care îl cunoscuse cu circa două săptămâni înainte.”

Liviu Bucatica, ultimul selfie înainte de a se prăbuși / FOTO: FB Corina Martin

Mama victimei a declarat că „fiul ei era cel care îi sprijinea moral și financiar pe ea, pe sora lui și copiii acesteia.”

După ce vinovăția pilotului a fost confirmată, războiul între familiile moștenitorilor s-a mutat în instanță.

Cine plătește pentru zborul fatal

Moștenitorii lui Covaciu au încercat să diminueze responsabilitatea, dar instanța a respins apelurile lor și a stabilit în urmă cu câteva luni despăgubiri clare: fiica lui Liviu Bucățică va primi 50.000 de euro, mama sa 60.000 de euro, sora victimei 40.000 de euro și fiecare dintre cei trei nepoți câte 20.000 de euro.

Datele din dosar arată că disputa dintre cele două familii a fost extrem de acerbă, inclusiv pe fondul sumei solicitate inițial de fiica lui Bucățică, respectiv 1 miliard de euro despăgubiri!

”De asemenea, la data producerii accidentului reclamanta avea deja 17 ani şi aproximativ 8 luni, astfel că nu suntem în situaţia unui copil care este complet dependent de părintele său. Pentru aceste motive, instanţa a constatat că suma de 1.000.000.000 euro solicitată prin cererea de chemare în judecată este vădit disproporţionată, câtă vreme nu au fost probate circumstanţe de natură excepţională care să genereze o necesitate de reparare într-un cuantum atât de ridicat”.

