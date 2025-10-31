Acasă » Știri » BREAKING | Accident aviatic pe pista de la Băneasa! Un avion de școală a rămas fără roți la aterizare

De: Anca Chihaie 31/10/2025 | 09:08
Accident aviatic pe aeroportul din Băneasa

Un accident aviatic a avut loc astăzi, 31 octombrie, pe pista aeroportului Băneasa, după ce un avion școală a aterizat și i s-au rupt roțile. 

Ca urmare a acestui eveniment, toate decolările programate au fost amânate timp de aproximativ trei ore, până la eliberarea pistei și reluarea operațiunilor în condiții de siguranță.

UPDATE 10:20: Ca urmare a incidentului, unele curse au fost redirecționate: avionul Ryanair va reveni pe Aeroportul Băneasa pentru decolare spre Memmingen, iar zborul Wizz Air București – Napoli va fi operat de pe Aeroportul Henri Coandă.

UPDATE 09:25: Se va redeschide traficul aerian pentru aeronavele mici în aproximativ 20 de minute.

Vineri dimineață, în jurul orei 08:30, o aeronavă de dimensiuni mici aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a ratat aterizarea pe pista Aeroportului Băneasa, ajungând pe zona verde adiacentă. La bord se aflau două persoane, care nu au suferit răni, iar aeronava a fost ulterior tractată către locurile de parcare ale școlii.

„Aterizarea a avut loc la ora 08.28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Avionul a fost tractat spre pozițiile de parcare ale Școlii Superioare de Aviație Civilă”, a fost mesajul transmis Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). 

 

