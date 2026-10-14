Ce a recunoscut Sandra Mutu despre căsnicia cu Adrian Mutu. Nimeni nu are parte doar de momente frumoase

Sandra și Adrian Mutu sunt împreună de peste un deceniu. Cei doi au o relație discretă, dar solidă. Tiago, fiul lor, le-a întregit familia, iar acum sunt mai fericiți ca oricând. Soția fostului fotbalist a făcut dezvăluiri incredibile care demonstrează că destinul i-a adus pe același drum.

Sandra Mutu a povestit recent că întâlnirea dintre ei a fost una pur întâmplătoare, însă mama acesteia îi spusese dinainte că cei doi vor avea o relație. Dacă inițial nu a crezut, ani mai târziu s-a dovedit că avea să îi fie soț și tatăl copilului ei. Acest lucru o amuză și astăzi, iar după 11 ani de relație a dezvăluit care este secretul unei căsnicii de succes. Cu atât mai mult că în mediul online, atunci când se afișează, conturează tabloul unei familii perfecte. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mama Sandrei a prezis relația cu Adrian Mutu

În urmă cu mulți ani, mama Sandrei l-a văzut pe Adrian Mutu la televizor. Ea a simțit că drumul fiicei sale și cel al „Briliantului” se vor întâlni, iar dacă inițial vedeta nu a crezut, destinul i-a dovedit că cea care i-a dat viață avea dreptate.

Cei doi s-au văzut și ușor-ușor au început să se cunoască. Sensibilitatea, atenția pe care i-o acorda și șarmul au făcut-o să se îndrăgostească nebunește de fostul fotbalist.

„Este una dintre poveștile care ne amuză și astăzi. Mama l-a văzut la televizor și a făcut acea predicție pe care, ulterior, viața a confirmat-o într-un mod incredibil. Când am ajuns să îl cunosc, bineînțeles că mi-am amintit ce spusese ea. Viața te surprinde uneori în cele mai hilare moduri. Evident că îl știam din spațiul public și aveam o imagine despre el construită din ceea ce vedeam și citeam. Dar una este imaginea publică și cu totul alta este omul pe care îl cunoști în privat. Cred că cel mai mult m-a surprins faptul că am descoperit un om mult mai sensibil și mai atent decât lăsa să se vadă imaginea lui publică. Iar șarmul lui era magnetic. Îmi amintesc că începuserăm să vorbim de parcă ne-am fi știut dintotdeauna”, a spus Sandra Mutu pentru VIVA!

Cu toate acestea, ce a atras-o cu adevărat la partenerul ei au fost alte aspecte. Sandra a subliniat că s-a simțit iubită și protejată, astfel că a știut că Adrian este omul potrivit pentru ea. În plus, relația lor a evoluat mai repede decât se așteptau.

„M-a cucerit prin felul lui de a fi cu mine. Prin atenție, prin faptul că m-a făcut să mă simt iubită și protejată. Lucrurile au evoluat într-adevăr repede, dar uneori pur și simplu simți. Nu am stat să fac o listă cu argumente pro și contra. Am simțit că este omul alături de care vreau să fiu”, a mai adăugat Sandra.

Secretul căsniciei după 11 ani

Relația dintre Sandra și Adrian Mutu este mai puternică decât oricând. Armonia din cuplu nu lipsește, însă a explicat că nu există rețeta perfectă pentru o căsnicie de succes.

Ea este de părere că respectul, comunicarea și munca în echipă contribuie enorm la echilibrul din căminul lor conjugal. Mai mult decât atât, a precizat că există și perioade dificile, dar pe care le gestionează împreună.

„Da, 11 ani și jumătate. Nu cred că există un secret universal. Pentru noi cred că au contat foarte mult respectul, comunicarea și faptul că am rămas o echipă. Viața de cuplu nu înseamnă doar momente frumoase. Sunt și perioade dificile, oboseală, probleme, responsabilități. Important este să nu uiți de ce ai ales omul respectiv și să nu încetezi să îl alegi, în fiecare etapă a vieții”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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