Tot mai mulți adolescenți vor operații estetice! Motivul care îi sperie pe specialiști nu ține întotdeauna de felul în care arată

Tot mai mulți copii și adolescenți ajung să își dorească intervenții estetice după ce sunt ironizați de colegi sau după ce își compară permanent chipul cu imaginile aproape perfecte pe care le văd pe rețelele sociale. Potrivit publicației Daily Sabah, medicul Yasin Kulaksız, specialist ORL și în chirurgie plastică facială, avertizează că solicitările pentru operații estetice apar la vârste din ce în ce mai mici, iar înainte de orice intervenție trebuie stabilit dacă există într-adevăr o problemă fizică sau dacă nemulțumirea copilului este alimentată de bullying, de filtrele online, de tendințele momentului ori de dorința de a fi acceptat într-un anumit grup.

Copiii ajung să ceară operații estetice din cauza colegilor

Yasin Kulaksız a declarat pentru Anadolu Agency că, în ultima perioadă, copiii și tinerii apelează la proceduri estetice la vârste tot mai mici, iar presiunea exercitată de rețelele sociale și de cei din jur joacă un rol important în această schimbare.

Medicul spune că primul lucru care trebuie făcut atunci când un copil cere o intervenție este stabilirea motivului real din spatele dorinței sale. Uneori există o problemă fizică obiectivă care poate justifica o intervenție, însă în alte situații nemulțumirea este construită în jurul tendințelor promovate pe internet sau al comentariilor făcute de colegi.

Kulaksız spune că medicii au observat în ultima perioadă o creștere a numărului operațiilor estetice asociate bullying-ului între copii.

„Principalul motiv este, în esență, faptul că generația s-a schimbat. Avem acum o generație mai critică și care se simte suficient de încrezătoare încât să spună orice”, a explicat specialistul.

Rețelele sociale fac lucrurile și mai complicate

Problema nu se mai oprește la ceea ce se întâmplă în curtea școlii. Comunicarea online permite unor persoane să facă remarci pe care, spune medicul, probabil nu le-ar spune niciodată cuiva direct în față, iar comentariile despre aspectul fizic pot deveni o sursă constantă de presiune pentru copii și adolescenți.

În același timp, specialistul consideră că reacția familiei este esențială atunci când un copil devine victima bullying-ului, avertizând că părinții nu reușesc întotdeauna să îi protejeze sau să le ofere sprijinul potrivit pentru ceea ce trăiesc.

Vârsta la care apar nemulțumirile diferă în funcție de problema invocată. Urechile proeminente pot începe să îi deranjeze pe copii încă de la 5-6 ani, în timp ce nemulțumirile legate de forma nasului devin mai frecvente între 15 și 18 ani, în perioada liceului.

„Vreau un nas ca al lui Barbie”

Medicii întâlnesc însă și copii care solicită o operație deși, din punct de vedere fizic, nu prezintă o problemă care să necesite corectare.

„Poate fi vorba în întregime despre suferință emoțională, despre dorința de a aparține unui grup, de a urma o tendință sau de a avea ceva care este popular în acel moment”, a explicat Kulaksız.

Unul dintre exemplele oferite de specialist este dorința unor adolescente de a avea ceea ce numește „nasul lui Barbie”, adică un nas foarte îngust, curbat și mic.

În asemenea situații, medicul consideră că intervenția chirurgicală nu ar trebui realizată, iar copilul ar trebui îndrumat către o altă formă de ajutor. Situația este diferită atunci când există o problemă fizică reală, așteptările sunt realiste, iar adolescentul își dorește un rezultat natural. Cu acordul părinților, intervenția poate fi luată în calcul, de exemplu, atunci când există și dificultăți de respirație care trebuie corectate.

Operația estetică nu poate opri bullying-ul

Kulaksız avertizează că încercarea de a rezolva bullying-ul prin modificarea aspectului copilului poate deschide drumul către alte probleme, deoarece agresorii pot găsi ulterior o altă trăsătură fizică pe care să o transforme în țintă.

Medicul a amintit cazul personalității de pe rețelele sociale Taha Duymaz, care a murit în cutremurele din 6 februarie 2023. Potrivit specialistului, tânărul fusese ironizat din cauza nasului și a făcut ulterior o rinoplastie, însă după intervenție comentariile s-ar fi îndreptat către urechile sale, ceea ce l-a determinat să recurgă și la o operație a acestora, confruntându-se ulterior cu depresie și alte probleme.

Pentru Kulaksız, exemplul demonstrează că bullying-ul nu poate fi eliminat prin chirurgie, deoarece schimbarea trăsăturii atacate nu rezolvă cauza comportamentului agresiv al celorlalți.

Filtrele îi fac pe tineri să creadă că așa ar trebui să arate în realitate

O altă problemă importantă este reprezentată de filtrele folosite pe rețelele sociale. Acestea pot face pielea să pară perfect netedă, pot micșora și remodela nasul și pot elimina aproape orice imperfecțiune, construind o imagine care uneori nici măcar nu poate fi obținută prin chirurgie.

Kulaksız avertizează că reproducerea chirurgicală a unor asemenea imagini este adesea imposibilă sau extrem de dificilă, iar filtrele pot crea un standard nerealist de frumusețe care îi determină pe tineri să fie nemulțumiți de felul în care arată în viața reală.

O parte importantă dintre fotografiile și videoclipurile distribuite pe rețelele sociale sunt modificate cu filtre, aplicații și programe de editare, iar platformele sunt folosite în același timp și pentru marketing. Din acest motiv, specialistul consideră nesănătoasă compararea propriului corp cu imaginile văzute online.

Greșeala pe care o pot face părinții

Atitudinea familiei poate înclina balanța într-o direcție sau alta, iar medicul vorbește despre două extreme pe care le consideră la fel de greșite. Unii părinți încearcă să își împlinească prin copii dorințele pe care nu și le-au putut satisface în tinerețe și acceptă prea ușor solicitările pentru intervenții estetice, fără să analizeze suficient motivele din spatele lor.

La polul opus sunt părinții care resping automat orice nemulțumire a copilului spunându-i că „este doar o fază” și că problema va dispărea odată cu înaintarea în vârstă. Kulaksız avertizează că un adolescent care simte că nu este ascultat poate ajunge ca, imediat după împlinirea vârstei de 18 ani, să facă singur operația, excluzându-și complet familia din proces.

Soluția recomandată este evaluarea obiectivă a problemei împreună cu un specialist, iar atunci când situația o cere trebuie luat în calcul și sprijinul psihologic. Familia nu ar trebui nici să accepte necondiționat fiecare solicitare a copilului, nici să ignore suferința acestuia, ci să înțeleagă ce se află în spatele dorinței de schimbare.

În concluzie, specialistul subliniază că solicitarea unui copil pentru o operație estetică nu trebuie analizată exclusiv prin prisma aspectului fizic. Bullying-ul, presiunea rețelelor sociale, starea psihologică și comportamentul familiei trebuie evaluate împreună, înainte de a decide dacă o intervenție chirurgicală este într-adevăr justificată.

CITEȘTE ȘI: Copilul are laptop pentru școală, dar tentațiile sunt la un click distanță! Cum îl ajuți să rămână concentrat

Ce ar putea auzi oamenii după ce inima se oprește. Descoperirile surprinzătoare ale unui medic de la terapie intensivă