Zodia care începe o nouă viață începând de mâine, 23 octombrie 2026. Mihai Voropchievici anunță: „Sezonul lor astral se încheie”

Zodia care intră într-o nouă etapă începând cu 23 octombrie 2026 este Balanța, potrivit horoscopului runic inspirat din previziunile lui Mihai Voropchievici. Runa care o guvernează în perioada 19-25 octombrie este Jera, simbol al recoltei, al rezultatelor și al unui ciclu care ajunge la final.

Pentru nativii acestei zodii, perioada vine cu un mesaj clar: o etapă se încheie odată cu finalul sezonului lor astral din 23 octombrie. Jera indică momentul în care pot privi în urmă pentru a vedea ce au obținut în ultimele luni și ce trebuie lăsat în urmă.

Zodia care începe o nouă viață începând de mâine

Runa sugerează că este o săptămână favorabilă bilanțului și evaluării rezultatelor. În plan profesional, Balanțele pot primi o confirmare sau o recunoaștere a muncii depuse. Odată cu intrarea Soarelui în Scorpion, atenția se mută asupra banilor și resurselor personale, existând posibilitatea apariției unei sume de bani sau a unei oportunități financiare.

În dragoste, mesajul este unul de răbdare. Venus, planeta guvernatoare a zodiei, aflată încă în mișcare retrogradă, indică faptul că nu este momentul pentru decizii definitive în relația de cuplu.

Horoscopul runic pentru săptămâna 19-25 octombrie este marcat de influența runei Thurisaz, simbol al porții și al pragului. Mesajul general este acela de a încheia lucrurile începute și de a privi cu atenție înainte de a păși într-o nouă etapă. În cazul Balanțelor, această simbolistică se suprapune cu încheierea sezonului lor astral, motiv pentru care runa Jera transmite că fiecare sfârșit pregătește un nou început.

Aflați AICI predicţiile maestrului Voropchievici pentru restul zodiilor.

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