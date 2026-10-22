Viața lui Dragoș Bucur s-a schimbat radical. Cum arată gospodăria pe care și-a făcut-o la țară

Viața lui Dragoș Bucur s-a schimbat radical. Cum arată gospodăria pe care și-a făcut-o la țară
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Dragoș Bucur/ sursa foto: colaj CANCAN
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Dragoș Bucur a lăsat deoparte aglomerația și grijile din Capitală și s-a mutat la țară. El și familia sa au acum preocupări gospădărești, astfel că a făcut din curtea sa un adevărat colț de rai. Actorul deține numeroase animale, iar de la an la an, pare că își construiește o fermă. 

Dragoș Bucur a vorbit de-a lungul timpului despre stilul de viață pe care l-a abordat. Acesta a mărturisit că zilele sale arată complet diferit la țară, însă s-a obișnuit, ba chiar îi place. Actorul și prezentatorul TV, alături de soția sa cresc măgari, cai, oi, porci, rațe, gâște, dar și un stup de albine. Cât despre copiii săi, Dragoș spune că au avut un cuvânt de spus atunci când au luat decizia de a renunța la Capitală. Micuții s-au adaptat destul de rapid la noua viață. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată gospodăria pe care și-a făcut-o Dragoș Bucur la țară

De curând, actorul a vorbit despre gospodăria sa. Dragoș Bucur a mărturisit că deja deține atâtea animale, îi lipsesc multe din grădină. Cu toate acestea, el speră ca încetul cu încetul să își completeze curtea.

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În plus, a explicat că printre proiectele viitoare se numără renovarea unei case vechi, recondiționarea gardului și a grajdului, dar și amenajarea unui mic iaz cu pești.

„Avem doi cai, doi măgari, patru oi, un porc, șase câini, trei gâște, o rață și o găină și cinci stupi cu albine. Ne lipsesc multe, dar vorba aceea că la casă treaba nu se termină niciodată e foarte adevărată”, a declarat Dragoș Bucur pentru Libertatea.

Dragoș Bucur/ sursa foto: social media

Dragoș Bucur/ sursa foto: social media

Cum au reacționat copiii când au aflat că se mută la țară

Dragoș a mai explicat că atunci când aveau în gând să se mute la țară, copiii au avut un cuvânt de spus. El a dezvăluit că plecarea din Capitală s-a făcut treptat tocmai pentru ca cei mici să se acomodeze, dar mereu au ținut cont de părerile pe care le-au avut aceștia.

„Noi ne doream liniște, timp și trai mai mult în natură, și asta am obținut. Copiii au fost consultați și mutarea a fost treptată, pentru a vedea dacă ne acomodăm”, a mai spus el.

VEZI ȘI: Ce le-au oferit gratuit Dana Nălbaru și Dragoș Bucur celor care i-au vizitat: „Plecați cu portbagajul plin”

Cum este viața la țară pentru copiii lui Dragoș Bucur. Ce activități au cei mici

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