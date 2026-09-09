Radu Ciucă l-a dat de gol pe Cătălin Măruță! Ce îl enervează cel mai mult la prezentatorul de la Furnicuțele: „I-am spus-o de fiecare dată”

Radu Ciucă l-a dat de gol pe Cătălin Măruță! Ce îl enervează cel mai mult la prezentatorul de la Furnicuțele: „I-am spus-o de fiecare dată”
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Radu Ciucă și Cătălin Măruță /Foto: Social media
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După o scurtă pauză în care au fost despărțiți, Radu Ciucă și Cătălin Măruță s-au reunit, de această dată la Antena 1, în cadrul emisiunii Furnicuțele. Cei doi lucrează din nou împreună, iar asta i-a bucurat pe ambii. Însă, relația dintre ei nu este numai lapte și miere. Radu Ciucă a mărturisit ce îl enervează cel mai mult la Cătălin Măruță.

Noul sezon al emisiunii Furnicuțele a debutat în data de luni, 7 septembrie, iar de acum Cătălin Măruță se află la cârma show-ului. După o pauză de șapte luni, prezentatorul a revenit pe micile ecrane și i-a luat locul lui Denise Rifai.

Ce îl enervează cel mai tare pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță

Cătălin Măruță se simte bine la Antena 1, mai ales pentru că îl are din nou coleg pe Radu Ciucă. Pe cei doi îi leagă o prietenie de ani de zile. Iar în decursul acestei perioade au avut timp să își cunoască toate defectele. Așa că Radu Ciucă nu s-a sfiit să spună ce îl enervează cel mai tare la colegul său.

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Ei bine, acesta spune că una dintre principalele probleme ale lui Cătălin Măruță este că nu ascultă și aproape niciodată nu este atent. Se pare că în timp ce i se explică anumite lucruri soțul Andrei stă pe telefon și în fapt nu ascultă nimic din ceea ce i se spune.

„Uneori nu-i atent când vorbești cu el, pentru că stă pe telefon și explici lucruri și apoi zice că nu-i bine așa. «Păi, tu mi-ai zis da mai devreme. Am făcut lucrurile, că ai zis că e OK.» Cam asta mă enervează și i-am spus-o de fiecare dată”, a declarat Radu Ciucă, potrivit unica.ro.

Radu Ciucă și Cătălin Măruță, împreună la emisunea Furnicuțele /Foto: Instagram

De asemenea, continuând pe aceeași linie, Radu Ciucă mai spune că prietenul său are și tendința să se răzgândească repede. Deși își dă acordul pe anumite lucruri, ulterior nu este mulțumit, chiar dacă el a fost cel care a aprobat inițial.

„Sau mai face la podcast, când urmează să filmăm ceva și facem un decor nou, îl chem la fiecare proces, știi? Uite, am făcut asta, uite asta, da, da, da. Și când ne apucam să filmăm, începe… «Auzi, dar asta parcă nu e, lumina aia nu e, nu știu cum să schimbăm.» După ce ne-am chinuit o zi întreagă, tu acum zici, știi? Cam așa. Dar, na… Ne-am obișnuit cu el, e OK”, a mai spus Radu Ciucă.

 

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