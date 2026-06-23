Viciul la care Irinel Columbeanu a renunțat pentru fiica sa: ”Nu s-a lăsat până nu l-a rugat Irinuca”

Fostul milionar de la Izvorani, Irinel Columbeanu, traversează o perioadă dificilă, simțind din plin dorul de fiica sa, Irinuca, plecată la studii în Statele Unite. Ion Cassian a vorbit despre starea acestuia și viața sa actuală la căminul din Ghermănești. Mai mult, el a dezvăluit și cum cum își petrece zilele fostul om de afaceri.

Irinel Columbeanu, în vârstă de 69 de ani, trăiește cu speranța unei revederi cu fiica sa, Irinuca, și așteaptă cu emoție să afle dacă aceasta va putea ajunge în România în vacanța de vară. Decizia tinerei, aflată la studii în Statele Unite, este una mult așteptată de fostul om de afaceri.

„Irinuca nu i-a spus dacă va veni sau nu în țară”

Irinel Columbeanu nu știe încă dacă își va revedea fiica în această vară. Potrivit declarațiilor oferite pentru Click.ro, Ion Cassian susține că cei doi nu s-au mai întâlnit de anul trecut, însă păstrează o legătură constantă prin telefon. Acesta spune că fostul om de afaceri își așteaptă cu emoție fiica și este profund atașat de ea, mai ales în contextul în care tânăra este concentrată pe studii și examene.

„Am vorbit cu Irinel, încă nu știe nimic, Irinuca nu i-a spus exact dacă va veni în țară sau nu. Nu s-au văzut de anul trecut, îi e dor de ea, când o vede e topit. Probabil va fi ca o surpriză, dacă Irinuca se decide să vină. E prinsă cu facultatea, cu examenele, este o tânără care studiază, spre marea bucurie a lui Irinel, care a investit în educația ei, pe când era în România, iar el încă avea bani. O iubește foarte mult. Au o relație frumoasă, vorbesc adesea la telefon. Bani ea nu are să-i trimită, nu are un loc de muncă, e încă studentă. Dar i-a promis că, atunci când va câștiga bani, îl va ajuta să plătească taxa la azil, ca să mai acopere restanțele”, a mărturisit Ion Cassian, pentru Click.

Irinel Columbeanu a renunțat la fumat pentru fiica sa

Fostul milionar de la Izvorani ar fi făcut, la un moment dat, o promisiune importantă față de fiica sa: aceea de a renunța la fumat. Gestul ar fi venit din dorința de a-i face pe plac Irinucăi. Astfel, fostul om de afaceri chiar s-ar fi ținut de cuvânt în acea perioadă.

„Irinel fuma foarte mult, anii trecuți. După cele trei AVC-uri suferite, medicii l-au sfătuit să renunțe la acest viciu. Nu s-a lăsat de fumat până nu l-a rugat și fiica lui, Irinuca. Acum se simte bine, starea lui de sănătate este bună, e optimist”, a declarat Ion Cassian, pentru aceeați sursă.

Fostul om de afaceri și-a celebrat ziua de naștere la un faimos local din București

La aniversarea organizată într-un cunoscut restaurant din București, Irinel Columbeanu a fost prezent la eveniment însoțit de asistenta medicală de la centrul de îngrijire.

„A fost serbat, în acel local, pentru că este preferatul lui Iri. A locuit cândva, în vecinătate, tot aici îl aduceau și părinții, când aveau petreceri în familie. De altfel, toți chelnerii îl cunosc, a venit, adesea, la diverse evenimente. A avut mâncare pe placul lui, dar și un tort delicios, a suflat în lumânări, a fost fericit. Am adus cu noi și o asistentă medicală, de la azil, în caz că i se făcea rău să îl ajute. Ținând cont că Irinel Columbeanu a suferit în trecut 3 AVC-uri, trebuie supravegheat!”, a mai menționat Ion Cassian.

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