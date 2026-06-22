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Greșeala banală care poate duce la amenzi uriașe în Veneția. Cum a evitat pedeapsa o turistă

De: Denisa Crăciun 22/06/2026 | 14:18
Greșeala banală care poate duce la amenzi uriașe în Veneția. Cum a evitat pedeapsa o turistă
Amendă Veneția
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Vacanțele sunt la mare căutare în această perioadă. Printre destinațiile preferate ale turiștilor se numără Veneția, orașul pe apă din Italia. Deși este vizitat în fiecare zi de mii de oameni, puțini știu că există câteva reguli care se aplică chiar și lor, iar dacă nu sunt respectate, se pot alege cu o amendă uriașă.

Atunci când mergem în vacanță este bine să ne informăm despre restricțiile din țara respectivă. Un caz din anul 2022 scoate la suprafață un detaliu important: există reguli și pentru turiști, însă puțini le cunosc. O jurnalistă a fost oprită de polițiști pentru încălcarea unei reguli, însă pentru că a înțeles și s-a conformat imediat a evitat o amendă de până la 200 de euro.

Greșeala banală care poate duce la amenzi în Veneția

Joey Handler s-a dus în vacanță în Veneția în anul 2022 și a fost la un pas să primească o amendă de până la 200 de euro. Ea a povestit că și-a dorit să ia prânzul, dar pentru că toate localurile erau pline de turiști a decis să își ia o înghețată și să se așeze pe bordură. În apropiere se aflau polițiștii care i-au atras imediat atenția. Aceasta a înțeles că trebuie să se ridice, s-a conformat și astfel a evitat pedeapsa.

Am decis să-mi iau înghețată și să mă așez pe o treaptă la umbră. Pe măsură ce mă pregăteam să iau prima mușcătură, autoritățile din apropiere au început să fluture mâinile spre mine – un gest pe care l-am înțeles ca fiind: ridică-te. Și iată-mă, încălcând o regulă de etichetă care, conform orașului Veneția, poate duce la o amendă între 100 și 200 de euro, a povestit Joey Handler.

Regulamentul comunității venețiene spune că este interzis mâncatul sau consumul băuturilor pe trepte sau borduri. Principalele motive sunt protejarea mediului, curățenia urbană și peisajul, dar și pentru a asigura siguranța și igiena publică. Pe lângă acestea, sunt strict interzise înotarea în canale, aruncarea deșeurilor, plimbarea în costum de baie, hrănirea porumbeilor, mersul pe bicicletă și camparea în spații publice. Turiștii și cetățenii care încalcă aceste reguli pot primi amenzi cuprinse între 25 și 500 de euro, în funcție de gravitatea situației.

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Una dintre cele mai mici țări din Europa vrea să devină destinație de vacanță. Turiștii stau prea puțin

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